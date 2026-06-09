Опасный дефект в руле стал причиной массового отзыва Jeep

Stellantis отзывает более миллиона авто в США: риск возгорания из-за ГУР

Stellantis начал масштабный отзыв Jeep Wrangler и Gladiator последних лет выпуска из-за серьезной неисправности в системе гидроусилителя руля. Мало кто знает, что проблема может привести к возгоранию даже на стоянке. Какие модели попали под кампанию, что делать владельцам и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Stellantis начал масштабный отзыв Jeep Wrangler и Gladiator последних лет выпуска из-за серьезной неисправности в системе гидроусилителя руля. Мало кто знает, что проблема может привести к возгоранию даже на стоянке. Какие модели попали под кампанию, что делать владельцам и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Владельцы Jeep Wrangler и Jeep Gladiator в США столкнулись с неожиданной проблемой: Stellantis объявил о масштабном отзыве более миллиона автомобилей из-за дефекта в системе гидроусилителя руля. Для российских автолюбителей эта новость важна не только из-за масштабов, но и потому, что подобные неисправности могут коснуться и других рынков, где используются схожие технологии. Неисправность может привести к возгоранию даже при выключенном зажигании, что делает ситуацию особенно тревожной.

По информации Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), электрогидравлический насос в указанных моделях способен перегреваться и воспламеняться. Это значит, что даже если автомобиль припаркован и не эксплуатируется, риск остается. В первую очередь под отзыв попали Jeep Wrangler и Jeep Gladiator, выпущенные с 2021 по 2025 годы. Владельцам этих машин рекомендуется как можно скорее обратиться к официальным дилерам для бесплатной проверки и замены необходимых компонентов.

Интересно, что подобные массовые сервисные кампании становятся все более частыми на мировом рынке. Причины - усложнение электронных систем и рост числа новых моделей. В прошлом году уже отмечались случаи, когда производители отзывали крупные партии автомобилей из-за схожих проблем с электрикой. На этом фоне стоит вспомнить, что производственные мощности некоторых автозаводов, например, московского «Москвича», значительно превышают реальный выпуск, что также влияет на качество и контроль за сборкой - подробнее об этом можно узнать в материале о простаивающих мощностях завода.

Кроме основной проблемы с ГУР, Stellantis дополнительно отзывает еще 17 тысяч автомобилей из-за дефектных аккумуляторов, которые также могут стать причиной возгорания. Это подчеркивает, насколько важно своевременно реагировать на сообщения производителей и не откладывать визит в сервис. По мнению специалистов, игнорирование подобных уведомлений может привести к серьезным последствиям не только для автомобиля, но и для окружающих.

Для справки: Jeep Wrangler и Jeep Gladiator - популярные внедорожники, которые часто выбирают за надежность и проходимость. Однако даже у таких моделей встречаются технические сбои, связанные с современными электронными системами. Важно помнить, что отзыв - это не только забота о безопасности, но и возможность бесплатно устранить потенциально опасный дефект. Владельцам стоит внимательно следить за новостями и официальными уведомлениями, чтобы не пропустить важную информацию о своем автомобиле.