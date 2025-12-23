В США массовый отзыв Ram HD: под угрозой безопасность водителя – что случилось

23 декабря 2025, 10:41
Stellantis отзывает Ram 2500-5500 из-за риска отключения подушки и системы стабилизации
Ram отзывает десятки тысяч пикапов из-за сбоя в электронике. Водители могут остаться без защиты в аварии. Подробности о масштабной сервисной кампании держатся в секрете. Эксперты гадают, как это повлияет на рынок. Следите за развитием событий.
Американский автогигант Stellantis начал масштабную сервисную войну по отзыву подтвержденных пикапов Ram серий 2500, 3500, 4500 и 5500. Причиной стала обнаруженная ошибка в программном обеспечении блока управления последовательной безопасностью. По информации FCA US LLC, под угрозой оказалось более 52 тысяч автомобилей, реализованных на территории США.
Сбой в работе контроллера может привести к отключению подушки безопасности водителя и преднатяжителя ремня. Это означает, что в случае аварии водитель рискует остаться без ключевых средств защиты. Кроме того, специалисты выявили, что защитные системы безопасности обеспечивают устойчивость контроля, что дополнительно увеличивает серьезный риск последствий при ДТП.
Как сообщает Autoevolution, проблема затрагивает машины, выпущенные в последние годы. Владельцам рекомендуется обращаться к дилерам для обновления программного обеспечения. Производитель гарантирует, что устранение дефекта будет реализовано бесплатно и не займет много времени.
Эксперты отмечают, что отзывы такого масштаба могут повлиять на имидж бренда Ram и доверие покупателей к продукции Stellantis. Однако своевременность обнаружения и оперативное реагирование компании свидетельствуют о серьезном отношении к вопросам безопасности. В ближайшее время будет представлена дополнительная информация о задействованных моделях и сроках проведения сервисных работ.
