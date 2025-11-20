Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

20 ноября 2025, 08:08

Крупный автоконцерн выбирает разъем Tesla – что это значит для рынка

Stellantis официально объявил о переходе на разъем NACS от Tesla. С 2026 года электромобили концерна в США, Южной Корее и Японии получат новый порт. Решение принято после массового перехода других автогигантов. Как это повлияет на индустрию и владельцев электрокаров – читайте в нашем материале.

В автомобильной индустрии Северной Америки, Южной Кореи и Японии произошли заметные перемены: Stellantis, один из крупнейших мировых автопроизводителей, объявил о внедрении разъема NACS, разработанного Tesla, для своих электромобилей. С 2026 года все новые электрокары концерна, продаваемые на этих рынках, будут оснащаться этим портом. Такое решение стало логичным продолжением тенденции, которую начали General Motors и Ford еще в 2023 году.

Изначально многие автоконцерны скептически относились к переходу на стандарт Tesla, однако после того, как компания открыла спецификации разъема для всех желающих, ситуация изменилась. Производители один за другим стали объявлять о поддержке NACS, и Stellantis оставался последним из крупных игроков, кто еще не сделал этот шаг. Теперь и этот барьер преодолен.

Переход на NACS означает, что владельцы электромобилей Stellantis смогут пользоваться широкой сетью зарядных станций Tesla, что значительно упростит эксплуатацию электрокаров и повысит их привлекательность для покупателей. Для рынка это событие стало знаковым: теперь практически все ведущие автопроизводители поддерживают единый стандарт зарядки, что способствует развитию инфраструктуры и ускоряет переход на электротягу.

Как отмечают эксперты, унификация стандартов зарядки позволит снизить затраты на производство и обслуживание электромобилей, а также упростит жизнь автовладельцам. Теперь не придется искать совместимые станции или использовать переходники – достаточно будет подключиться к любой зарядке с разъемом NACS. Это особенно актуально для тех, кто часто путешествует на дальние расстояния.

Решение Stellantis может стать стимулом для дальнейшего развития зарядной инфраструктуры и появления новых сервисов для электромобилей. Ожидается, что в ближайшие годы конкуренция между производителями зарядных станций усилится, а пользователи получат больше возможностей для быстрой и удобной подзарядки своих автомобилей.

Таким образом, переход Stellantis на стандарт Tesla NACS завершает формирование единого подхода к зарядке электромобилей на ключевых мировых рынках. Это событие может стать отправной точкой для новых технологических решений и ускорения электрификации транспорта в целом.

Упомянутые марки: Tesla
