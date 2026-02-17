Почему Peugeot, Citroen и Opel снова делают ставку на дизельные моторы в 2026 году

Stellantis возвращает дизельные версии: неожиданный поворот на рынке Европы

Крупнейший автоконцерн Stellantis меняет курс и возвращает дизельные двигатели в свои популярные модели. Что грозит рынку электромобилей, почему дизель снова в моде и как это повлияет на цены - разбираемся в деталях.

Европейский рынок автомобилей снова переживает неожиданный поворот: концерн Stellantis, владеющий такими брендами, как Peugeot, Citroen и Opel, возвращает дизельные версии легковых и коммерческих моделей. Причина проста - электромобили не оправдали ожиданий по продажам, а дизельные моторы вновь становятся актуальными. Для российских автолюбителей эта новость может стать сигналом к пересмотру взглядов на будущее двигателей внутреннего сгорания и ценовую политику на вторичном рынке.

В Stellantis приняли решение вернуть дизельные двигатели сразу в семь моделей, включая DS7, Alfa Romeo Tonale, Giulia, Stelvio, Opel Astra, Peugeot 308 и DS 4. Кроме того, дизельные моторы снова появятся в пассажирских версиях популярных фургонов Citroen Berlingo, Opel Combo и Peugeot Rifter. Еще недавно концерн заявлял о полном переходе на электромобили к 2028 году, но теперь стратегия меняется на глазах.

Что подтолкнуло к такому развороту? Во-первых, продажи электрокаров оказались значительно ниже прогнозов. Во-вторых, европейские власти смягчили климатические требования, что позволило производителям дольше удерживать на рынке автомобили с ДВС. В Stellantis не скрывают: дизельные версии остаются востребованными, а их производство выгоднее на фоне дорогих электромобилей.

Интересно, что еще в 2015 году дизельные автомобили занимали половину европейского рынка. После громких скандалов их доля резко упала, и к 2025 году дизели составляли лишь 7,7% продаж, уступая электромобилям, которые заняли почти 20%. Однако сейчас ситуация меняется: дизельные модели вновь становятся привлекательными для покупателей, особенно на фоне роста цен на электротранспорт и снижения субсидий.

Для Stellantis это не просто шаг назад, а попытка адаптироваться к новым реалиям. Китайские производители делают ставку на электромобили, но в сегменте дизелей конкуренция ниже, а стоимость таких машин заметно привлекательнее. Это особенно важно для коммерческого транспорта и семейных автомобилей, где цена играет ключевую роль.

На прошлой неделе концерн объявил о списаниях на сумму 22,2 млрд евро из-за пересмотра электромобильной стратегии. Акции Stellantis упали до минимальных значений с 2021 года. Ранее компания планировала довести долю электромобилей до 100% в Европе и 50% в США к 2030 году, но теперь эти планы выглядят все менее реалистичными.

Несмотря на возвращение дизелей, Stellantis не отказывается от электрификации. В ближайшие годы концерн намерен выпустить около 30 новых моделей с электрическими и гибридными силовыми установками. Однако теперь ставка делается на гибкость: покупателям предложат широкий выбор моторов, чтобы каждый мог подобрать оптимальный вариант под свои задачи и бюджет.

Для российского рынка эта тенденция может стать индикатором: даже крупнейшие мировые автогиганты не спешат полностью отказываться от традиционных двигателей. В условиях нестабильных цен на топливо и электроэнергию, а также ограниченного выбора электромобилей, дизельные версии могут вновь стать актуальными и у нас.