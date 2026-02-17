Почему Peugeot, Citroen и Opel снова делают ставку на дизельные моторы в 2026 году

17 февраля 2026, 07:59
Stellantis возвращает дизельные версии: неожиданный поворот на рынке Европы
Stellantis возвращает дизельные версии: неожиданный поворот на рынке Европы
Крупнейший автоконцерн Stellantis меняет курс и возвращает дизельные двигатели в свои популярные модели. Что грозит рынку электромобилей, почему дизель снова в моде и как это повлияет на цены - разбираемся в деталях.
Европейский рынок автомобилей снова переживает неожиданный поворот: концерн Stellantis, владеющий такими брендами, как Peugeot, Citroen и Opel, возвращает дизельные версии легковых и коммерческих моделей. Причина проста - электромобили не оправдали ожиданий по продажам, а дизельные моторы вновь становятся актуальными. Для российских автолюбителей эта новость может стать сигналом к пересмотру взглядов на будущее двигателей внутреннего сгорания и ценовую политику на вторичном рынке.
В Stellantis приняли решение вернуть дизельные двигатели сразу в семь моделей, включая DS7, Alfa Romeo Tonale, Giulia, Stelvio, Opel Astra, Peugeot 308 и DS 4. Кроме того, дизельные моторы снова появятся в пассажирских версиях популярных фургонов Citroen Berlingo, Opel Combo и Peugeot Rifter. Еще недавно концерн заявлял о полном переходе на электромобили к 2028 году, но теперь стратегия меняется на глазах.
Что подтолкнуло к такому развороту? Во-первых, продажи электрокаров оказались значительно ниже прогнозов. Во-вторых, европейские власти смягчили климатические требования, что позволило производителям дольше удерживать на рынке автомобили с ДВС. В Stellantis не скрывают: дизельные версии остаются востребованными, а их производство выгоднее на фоне дорогих электромобилей.
Интересно, что еще в 2015 году дизельные автомобили занимали половину европейского рынка. После громких скандалов их доля резко упала, и к 2025 году дизели составляли лишь 7,7% продаж, уступая электромобилям, которые заняли почти 20%. Однако сейчас ситуация меняется: дизельные модели вновь становятся привлекательными для покупателей, особенно на фоне роста цен на электротранспорт и снижения субсидий.
Для Stellantis это не просто шаг назад, а попытка адаптироваться к новым реалиям. Китайские производители делают ставку на электромобили, но в сегменте дизелей конкуренция ниже, а стоимость таких машин заметно привлекательнее. Это особенно важно для коммерческого транспорта и семейных автомобилей, где цена играет ключевую роль.
На прошлой неделе концерн объявил о списаниях на сумму 22,2 млрд евро из-за пересмотра электромобильной стратегии. Акции Stellantis упали до минимальных значений с 2021 года. Ранее компания планировала довести долю электромобилей до 100% в Европе и 50% в США к 2030 году, но теперь эти планы выглядят все менее реалистичными.
Несмотря на возвращение дизелей, Stellantis не отказывается от электрификации. В ближайшие годы концерн намерен выпустить около 30 новых моделей с электрическими и гибридными силовыми установками. Однако теперь ставка делается на гибкость: покупателям предложат широкий выбор моторов, чтобы каждый мог подобрать оптимальный вариант под свои задачи и бюджет.
Для российского рынка эта тенденция может стать индикатором: даже крупнейшие мировые автогиганты не спешат полностью отказываться от традиционных двигателей. В условиях нестабильных цен на топливо и электроэнергию, а также ограниченного выбора электромобилей, дизельные версии могут вновь стать актуальными и у нас.
Похожие материалы Пежо, Ситроен, Опель, Альфа Ромео
-
11.02.2026, 18:06
Почему Opel Astra остается востребованным: ключевые плюсы и особенности модели
Opel Astra выделяется среди конкурентов благодаря продуманной эргономике, надежным моторам и современным системам безопасности. Модель сочетает немецкое качество с практичностью, что особенно актуально на российском рынке.Читать далее
-
10.12.2025, 13:53
Opel Astra L 2026: обновленный дизайн Vizor, светящийся логотип и увеличенный запас хода
Opel Astra L 2026 года выходит с заметным обновлением. Модель получила фирменный стиль Vizor, светодиодную полосу и подсвеченный логотип. Интерьер стал современнее, а электрическая версия теперь проезжает дальше. Подробности о новинке – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 08:12
Opel Astra 2026 года получит новую решетку Vizor с подсветкой и обновленный дизайн
В 2026 году Opel Astra готовится к заметному обновлению. Модель получит современный облик и новые дизайнерские решения. Производитель внедрит светящуюся эмблему и переработанную переднюю часть. Ожидаются и другие интересные изменения. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
20.11.2025, 04:42
Alfa Romeo Tonale выходит на рынок США с новой ценой и спецверсией
Alfa Romeo готовит премьеру своего кроссовера для американцев. Итальянская марка раскрыла стоимость новинки. В США появится лимитированная версия Sport Speciale. Ожидается дебют на автосалоне в Лос-Анджелесе. Подробности о комплектациях и ценах – в нашем материале.Читать далее
-
15.10.2025, 08:24
Alfa Romeo представила обновленный кроссовер Tonale с новым турбомотором для США
Alfa Romeo готовит сюрприз для поклонников кроссоверов. Итальянцы обновили модель Tonale. В США появится новая версия с турбомотором. Подробности о переменах держатся в секрете. Ожидается, что новинка удивит даже скептиков.Читать далее
-
06.03.2024, 06:55
Лучшие автомобили за последние 5 лет по версии женщин. А какие машины выбрали мужчины?
Мир автомобилей – традиционно мужской мир. Хотя и на заре автомобилестроения, и в наши дни есть женщины, которые не только уверенно чувствуют себя за рулем, но и досконально разбираются в технической стороне вопроса.Читать далее
-
24.05.2023, 17:49
В Россию привезли новенькие Citroen Berlingo: моторы и цены
В России появились в продаже новые дизельные фургоны Citroen Berlingo 2023 года выпуска. Автомобили представлены с двумя моторами на выбор, с «механикой» или «автоматом».Читать далее
-
26.09.2022, 00:01
Взгляните на новый восхитительный ретро-фургон Citroen на базе современного Berlingo
Компания Citroen объединила усилия с итальянским производителем кузовов Caselani, чтобы отдать дань уважения французскому фургону 2CV Fourgonnette AU. Современная версия легендарной модели выглядит просто потрясающе.Читать далее
-
30.03.2022, 13:59
Лосиный тест закончился для нового Peugeot полным провалом: сломался ГУР (видео)
Тест на скоростное маневрирование или лосиный тест одни автомобили проходят без проблем, другие сбивают конусы, третьи встают на два колеса. Однажды тест-пилот даже умудрился опрокинуть автомобиль на бок, но гидроусилитель руля отказывает впервые.Читать далее
-
24.02.2021, 10:59
Citroёn назвал цену на фургон Berlingo российской сборки
В Калуге запустили в производство грузовой фургон Citroёn Berlingo II поколения. Автомобили появятся в дилерских салонах в ближайшее время, но уже сегодня можно оформить предзаказ.Читать далее
Похожие материалы Пежо, Ситроен, Опель, Альфа Ромео
-
11.02.2026, 18:06
Почему Opel Astra остается востребованным: ключевые плюсы и особенности модели
Opel Astra выделяется среди конкурентов благодаря продуманной эргономике, надежным моторам и современным системам безопасности. Модель сочетает немецкое качество с практичностью, что особенно актуально на российском рынке.Читать далее
-
10.12.2025, 13:53
Opel Astra L 2026: обновленный дизайн Vizor, светящийся логотип и увеличенный запас хода
Opel Astra L 2026 года выходит с заметным обновлением. Модель получила фирменный стиль Vizor, светодиодную полосу и подсвеченный логотип. Интерьер стал современнее, а электрическая версия теперь проезжает дальше. Подробности о новинке – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 08:12
Opel Astra 2026 года получит новую решетку Vizor с подсветкой и обновленный дизайн
В 2026 году Opel Astra готовится к заметному обновлению. Модель получит современный облик и новые дизайнерские решения. Производитель внедрит светящуюся эмблему и переработанную переднюю часть. Ожидаются и другие интересные изменения. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
20.11.2025, 04:42
Alfa Romeo Tonale выходит на рынок США с новой ценой и спецверсией
Alfa Romeo готовит премьеру своего кроссовера для американцев. Итальянская марка раскрыла стоимость новинки. В США появится лимитированная версия Sport Speciale. Ожидается дебют на автосалоне в Лос-Анджелесе. Подробности о комплектациях и ценах – в нашем материале.Читать далее
-
15.10.2025, 08:24
Alfa Romeo представила обновленный кроссовер Tonale с новым турбомотором для США
Alfa Romeo готовит сюрприз для поклонников кроссоверов. Итальянцы обновили модель Tonale. В США появится новая версия с турбомотором. Подробности о переменах держатся в секрете. Ожидается, что новинка удивит даже скептиков.Читать далее
-
06.03.2024, 06:55
Лучшие автомобили за последние 5 лет по версии женщин. А какие машины выбрали мужчины?
Мир автомобилей – традиционно мужской мир. Хотя и на заре автомобилестроения, и в наши дни есть женщины, которые не только уверенно чувствуют себя за рулем, но и досконально разбираются в технической стороне вопроса.Читать далее
-
24.05.2023, 17:49
В Россию привезли новенькие Citroen Berlingo: моторы и цены
В России появились в продаже новые дизельные фургоны Citroen Berlingo 2023 года выпуска. Автомобили представлены с двумя моторами на выбор, с «механикой» или «автоматом».Читать далее
-
26.09.2022, 00:01
Взгляните на новый восхитительный ретро-фургон Citroen на базе современного Berlingo
Компания Citroen объединила усилия с итальянским производителем кузовов Caselani, чтобы отдать дань уважения французскому фургону 2CV Fourgonnette AU. Современная версия легендарной модели выглядит просто потрясающе.Читать далее
-
30.03.2022, 13:59
Лосиный тест закончился для нового Peugeot полным провалом: сломался ГУР (видео)
Тест на скоростное маневрирование или лосиный тест одни автомобили проходят без проблем, другие сбивают конусы, третьи встают на два колеса. Однажды тест-пилот даже умудрился опрокинуть автомобиль на бок, но гидроусилитель руля отказывает впервые.Читать далее
-
24.02.2021, 10:59
Citroёn назвал цену на фургон Berlingo российской сборки
В Калуге запустили в производство грузовой фургон Citroёn Berlingo II поколения. Автомобили появятся в дилерских салонах в ближайшее время, но уже сегодня можно оформить предзаказ.Читать далее