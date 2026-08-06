Новый Super Prestige Di2 против ветра: 7,9 кг чистого карбона и полныя интеграция тросов от STEVENS

6 августа 2026, 17:37
STEVENS Super Prestige: новая карбоновая рама и скрытая проводка для гонок
STEVENS Super Prestige: новая карбоновая рама и скрытая проводка для гонок
STEVENS представила свежую версию Super Prestige - одного из самых узнаваемых циклокроссовых велосипедов. Модель получила полностью переработанную карбоновую раму, интегрированные решения и электронное оснащение, что может изменить подход к профессиональным гонкам.
Обновление STEVENS Super Prestige вызвало интерес среди поклонников циклокросса: производитель сделал интеграцию современных технологий и улучшил аэродинамику. В условиях, когда каждая секунда на трассе решающая, такие перемены очень важны.
В новом поколении Super Prestige инженеры Стивенса полностью переработали раму. Теперь все тросы и скрытые кабели внутри, что не только придает велосипеду аккуратный внешний вид, но и снижает сопротивление воздуха. Передняя часть рамы получила дополнительные аэродинамические решения. В версии Super Prestige Di2 весит около 7,9 кг – показатель, соответствующий топовым гоночным моделям.
Велосипед оснащен электронной беспроводной системой переключения Shimano Ultegra Di2 с конфигурацией 2x12 передач. Это позволяет гонщикам быстрее и точнее изменять передачи даже в самых сложных условиях. Кроме того, полностью карбоновая вилка, сквозные оси QR-12 и встроенный каркас подседельного штыря делают велосипед более жестким и управляемым.
Особое внимание уделено устойчивости на трассе. Благодаря скрытой прокладке необходимых элементов, велосипед стал более устойчивым в условиях резких ускорений и маневров.
Тенденция к развитию и технологичности прослеживается и в других сегментах рынка. Например, в материалах о новых возможностях X-CAPE 700 отмечается, что современные велосипеды и мотоциклы становятся все более универсальными и технологичными, что отражает общую тенденцию развития техники для активного отдыха и спорта - подробности подхода к инновациям в соответствующих сегментах .
Super Prestige остается одной из самых успешных моделей STEVENS в велокроссе. Для российского рынка, где интерес к циклокроссу постепенно растет, появление такой модели может стать дополнительным стимулом для развития дисциплины и повышения уровня соревнований.
Обновленный транспорт Super Prestige, с учетом современных технологий и внимания к деталям, позволяет изменить представление о гоночных велосипедах.
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