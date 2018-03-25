25 марта 2018, 14:35
Стиг разогнал трактор до рекордных 140 км/ч
Постоянный участник шоу Top Gear Стиг установил новый рекорд максимальной скорости для тракторов. По результатам двух заездов представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали новое достижение – 87,24 мили в час (140,44 км/ч).
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Тестовые испытания проходили на взлетно-посадочной полосе аэродрома на старой базе британских Королевских ВВС в Брантингторпе. В первой попытке Стиг на Track-tor сумел разогнаться до 147,92 км/ч, а во второй – до 132,96 км/ч. По итогам двух заездов, в Книгу Гиннесса занесли средний результат – 140,44 км/ч. Это на 10 километров в час больше прежнего рекорда, установленного финским гонщиком в феврале 2015 года. Тогда чемпион мира по ралли Юха Канккунен за рулем 7-тонного трактора Valtra T234 разогнался по снежной трассе аэродрома в Вуоярви до 130,2 км/ч. По капотом машины располагался мотор мощностью 250 сил и 1000 Нм крутящего момента, а специальные шины предоставила компания Nokian.
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