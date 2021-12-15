Сто раз подумайте, прежде чем брать эти люксовые автомобили с пробегом
Range Rover
Как шутят владельцы Range Rover их машины способны проехать мимо всего, кроме заправочных станций и автосервисов. У роскошных внедорожников и правда очень много проблем, причем по всем фронтам: подвеска, двигатель, электрика, кондиционирование, навигация, трансмиссия. Были даже жалобы на текущий люк в крыше. Не все можно исправить по гарантии, и совсем грустно становится, когда она заканчивается.
Cadillac Escalade 2017-2020 года
Это самая известная из современных моделей бренда. Ее очень любят рэперы, а вот простым водителям лучше держаться от этого внедорожника подальше. По отзывам владельцев, это один из худших люксовых внедорожников. Кроме того, эту модель признавали самым ненадежным большим люксовым внедорожником в 2017-2020 годах.
Maserati Ghibli
Красивая и быстрая машина, но признанная в 2017 году худшим люксовым автомобилем из-за дикого расхода топлива и тесного салона. Да и дизайн салона не впечатляет, поскольку давно устарел.
Aston Martin Cygnet
Вообще, эта машина, ни разу не похожая на остальные модели Aston Martin, была выпущена в 2011 году исключительно чтобы пройти требование ЕС по средним выбросам СО2. Но есть и другая версия – привнести роскошь в сегмент городских малолитражек с помощью новаторского автомобиля. Машина была создана на базе Toyota IQ, и бренд планировал продавать в год по 4000 таких моделей. Но покупатели не оценили его порыв и отказались отдавать в три раза больше за малолитражную «Тойоту», только из-за логотипа Aston Martin и чуть более крутого дизайн. В итоге с трудом удалось продать лишь около 150 машин.
Tesla Model X
По отзывам владельцев на сайте Consumer Reports машина имеет слишком много дефектов, наиболее частая из них – проблема с сенсорным экраном, который то не включается, то требует перезагрузки. Да и двери-крылья постоянно чудят: они не всегда открываются полностью, заедают, часто протекают в месте крепления, очень быстро царапаются и имеют проблему с уплотнителем, который просто расслаивается и осыпается.
Mercedes-Benz CLA/GLA 2018 года
Mercedes-Benz редко оказывается в списке неудачных машин, но в случае с этими моделями вышло именно так. Во-первых, отсутствует плавность хода, которую ждешь от Mercedes с такой ценой. Во-вторых, скромные двигатели. В-третьих, тесный салон, мало место не только для ног, но даже над головой его почти нет. Кроме того, компания отзывала обе модели по причине проблем с рулевым управлением.
Jaguar X-Type
Эта модель неплохая. Просто она не является Jaguar. Ведь, по сути, это Ford Mondeo. Конечно же, эта машина была не в состоянии конкурировать с Audi и BMW. Продержалась в продаже она до 2009 года, к облегчению поклонников бренда.
Lexus SC 430
Джереми Кларксон назвал в 2012 году эту модель худшей машиной в истории. Но тут дело вкуса, поскольку многие не разделяли не разделяют его точку зрения. Конечно, эта машина отличалась медлительностью, слабой управляемостью и неудачной АКПП, но все же этого мало для столь громкого звания. Больше вопросов возникает к тому, на кого она была рассчитана. Обилие дерева в салоне и кассетный магнитофон намекали на то, что машина должна понравиться водителям, родившимся еще до Второй мировой.
По материалам сайта Hotcars.com.
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