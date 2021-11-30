Стоимость платных дорог: как оплатить платную дорогу, и каким будет штраф, если не внести оплату
Платные дороги России и цена проезда по ним
Российские дороги общего пользования имеют протяженность около полутора миллиона километров. Протяженность платных участков дорог – примерно полторы тысячи километров. К самым востребованным из них относятся:
- М 11 «Нева», длиною в 610 км. Начинается участок от МКАД и заканчивается петербургским КАД.
- М 4 «ДОН», где общая длина платных участков составляет 844 км.
- ЦКАД, где начали работать 310 км дороги из запланированных 336 км.
- ЗСД, длиною в 46,6 км, позволяющий пересечь Питер с юга на север.
- М 1 «Беларусь» имеет платный участок в 20 км, позволяющий обойти город Одинцово.
- М 3 «Украина», соединяющая Москву с Киевом, 509,4 км.
Кроме того, есть платные дороги в Псковской области (226 км), Удмуртии (15 км), Рязани.
Цена платной дороги, на которую влияет категория машины, оговорена Постановлением № 47 от 30.01.2016 года. Она может увеличиваться, как и потребительские цены.
На сегодняшний день таблица предельных значений стоимости платных дорог выглядит следующим образом:
Как оплатить платную дорогу
Для произведения оплаты проезда по платной дороге можно использовать наличные средства, банковскую карту, транспондер. Проезд по ЦКАД можно оплатить позже на сайте компании «Автодор». Если за 5 дней оплата не будет произведена, водителю назначат штраф.
Чаще всего платные дороги оборудованы контрольными пунктами с турникетами, терминалами для внесения оплаты и шлагбаумами. Водитель может заплатить по системам предоплаты или постоплаты.
При постоплате: нужно при въезде «на платку» взять в терминале талон, а на съезде с дороги оператор произведет расчет оплаты в зависимости от пройденного расстояния и категории машины.
Предоплата предполагает фиксированную плату за проезд, то есть она заранее известна. Например, когда водитель проезжает по платному мосту. В данном случае нужно оплатить проезд при въезде на дорогу, получить чек и продолжить путь. Иногда оплата берется не на въезде, а на выезде с платного участка.
Оплата через турникет возможна различными способами, что будет указано на информационных табличках. Водитель должен заранее определиться с терминалом и встать в нужную полосу.
На ЦКАД действует безбарьерная оплата проезда (free flow), то есть машины пересекают рамку фиксации проезда без остановок, а оплата списывается с транспондера, или после распознавания госномера машины водитель платит на сайте «Автодор» в пятидневный срок.
Самый удобный способ оплаты – через транспондер, однако он выгоден только при частом пользовании платными дорогами, так как стоит прибор от 1 до 3 тысяч рублей. Его необходимо зарегистрировать, указать свой телефонный номер (на него будут приходить оповещения), пройти регистрацию на сайте оператора или в его приложении на смартфоне, заведя личный кабинет. К транспондеру привязывается счет, на который вносятся деньги, удобным для вас способом. При проезде по платной дороге оплата спишется автоматически с лицевого счета. Водителю не нужно будет совершать остановку.
Обладателям транспондеров T-pass предоставляются каскадные скидки от 10 до 40%, в зависимости от протяженности маршрута. Другие эмитенты также дают скидку в 10%, однако баланс при проезде по платному участку не должен быть нулевым.
Оплатить платные дороги без транспондера можно следующими способами:
- на портале «Автодор – Платные Дороги»;
- при помощи мобильного приложения «Автодор»;
- сбербанком-онлайн;
- терминалами «Элекснет»;
- в центрах поддержки и обслуживания.
Какой штраф за неоплаченную платную дорогу
Штраф за проезд без оплаты по платной дороге будет назначен через 5 дней после проезда.
«С 10 января 2021 г. установлен административный штраф за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам. Для владельцев легковых машин такой штраф составляет 1,5 тыс. руб., а за неоплату проезда грузового транспорта и автобусов придется заплатить 5 тыс. руб. При этом исключается возможность повторного привлечения к ответственности в случае фиксации нарушения камерой два и более раза в течение суток», - пояснил 110km.ru адвокат Игорь Муханов.
Санкции будут назначены в соответствии со статьей 12.21.4 КоАП.
Если водитель снесет машиной шлагбаум или поднимет его вручную, тем самым повредив подъемный механизм, ситуация будет расценена как ДТП, а уехавший водитель – как покинувший место ДТП. Санкции последуют по ч. 2 ст. 12.27 КоАП в виде лишения удостоверения на период до полутора лет или 15 суток ареста.
Скидку в двадцатидневный срок на оплату взыскания водитель не получит, однако у него есть возможность вовсе не заплатить штраф, если внесет плату за проезд по платной дороге в течение этих 20 дней. Назначенные санкции будут списаны.
Что делать, если оказался на платной дороге по ошибке
В России водителям не навязывают пользование платными дорогами – всегда есть альтернативный вариант проезда. Это значит, что ошибочно въехать на платный участок очень сложно. Будут таблички, предупреждающие о платных услугах, и иные дорожные указатели.
Но если водитель заплутал в развилках и подъехал к въездному пункту на платной дороге, ни в коем случае нельзя:
- возвращаться на бесплатную дорогу задним ходом – это нарушение влечет санкции по ч. 3 ст. 12.11 КоАП в виде 2500 рублей.
- Вставать на «аварийку» на дороге или у КПП. Такая остановка грозит взысканием в 2000 рублей по ч. 4 ст. 12.19 КоАП.
Если рядом с пунктом въезда есть парковка – можно оставить машину на ней, дойти пешком до сотрудников КПП, и объяснить им ситуацию. Они наверняка предложат варианты решения проблемы. Если парковки нет, можно подъехать к пропускному пункту и рассказать, что оказались тут по ошибке.
Если стоимость проезда по платной дороге немаленькая, можно получить на КПП талон, доехать до первой развилки по «платке», развернуться, и выехать назад через КПП. Так, проехав по платному участку минимальное расстояние, можно вернуться на бесплатную дорогу, после чего оплатить эту поездку. Материальные потери будут не существенными.
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