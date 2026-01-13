Тарифы на М-11 снова выросли – что ждет автомобилистов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

13 января 2026, 14:17

С 2026 года на М-11 «Нева» изменились тарифы. Новые цены затронули почти всех водителей. Исключение - владельцы абонементов с транспондером М11 Подмосковье. Рост составил от 3% до 9%. Подробности - в нашем материале.

С начала 2026 года автомобилисты, пользующиеся трассой М-11 «Нева» на участке между Москвой и Солнечногорском, столкнулись с новыми тарифами. Как сообщает Autonews, стоимость проезда выросла для всех категорий транспорта, кроме тех, кто оформил абонемент с транспондером М11 Подмосковье. Для них условия остались прежними, а вот остальным придется платить больше.

Изменения затронули как владельцев транспондеров, так и тех, кто предпочитает оплачивать проезд наличными или банковской картой. Повышение составило от 3% до 9% по сравнению с прошлым годом. Для легковых автомобилей (категория 1) рост цен варьируется от 10 до 100 рублей за одну поездку, в зависимости от выбранного маршрута и времени суток.

Новые тарифы выглядят следующим образом: поездка из Москвы до Шереметьево-2 теперь обойдется в 470 рублей вне зависимости от дня недели. До Шереметьево-1 - 645 рублей. Если ваш путь лежит до Зеленограда, то в будние дни придется заплатить 575 рублей, а в выходные - уже 775. Поездка до ЦКАД или Московского Малого Кольца (А107) обойдется от 755 до 1 060 рублей, в зависимости от дня недели. Самый дорогой маршрут - до Солнечногорска: 950 рублей в будни и до 1 295 рублей в выходные.

В обратном направлении цены также изменились. Например, путь из Солнечногорска в Москву теперь стоит от 1 020 до 1 280 рублей. Это ощутимый рост, особенно для тех, кто ездит по этому маршруту регулярно.

Трасса М-11 «Нева» соединяет МКАД в Москве с КАД в Санкт-Петербурге и служит альтернативой старой трассе М-10 «Россия». Ее протяженность - 684 километра. За последние годы М-11 стала одной из самых востребованных платных дорог страны, и повышение тарифов, безусловно, вызовет бурные обсуждения среди автомобилистов.

Стоит отметить, что для постоянных пользователей с абонементом и транспондером М11 Подмосковье стоимость проезда не изменилась. Это решение выглядит логичным: операторы поощряют тех, кто выбирает регулярные поездки и заранее планирует свои маршруты. Однако для большинства водителей, особенно тех, кто пользуется трассой эпизодически, новые тарифы могут стать неприятным сюрпризом.

Рост цен на проезд по М-11 - не единственный случай за последние годы. Платные дороги в России регулярно пересматривают тарифы, ссылаясь на инфляцию, рост затрат на обслуживание и развитие инфраструктуры. Впрочем, для многих автомобилистов такие аргументы звучат не слишком убедительно, ведь дорожный сервис и качество покрытия не всегда соответствуют ожиданиям.

Водители уже обсуждают нововведения на форумах и в соцсетях. Кто-то считает повышение оправданным, другие - возмущаются и ищут альтернативные маршруты. Но факт остается фактом: с 2026 года поездки по М-11 «Нева» стали дороже, и это придется учитывать при планировании бюджета на дорогу.

