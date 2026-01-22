Личный опыт покупки и неожиданные нюансы эксплуатации — сравнение с Omoda и Москвич

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

22 января 2026, 06:34

Лучше чем Москвич, но не без минусов: стоит ли брать Belgee X50 в 2026 году — мнение владельца

Лучше чем Москвич, но не без минусов: стоит ли брать Belgee X50 в 2026 году — мнение владельца

Личный опыт покупки и неожиданные нюансы эксплуатации — сравнение с Omoda и Москвич

Лучше чем Москвич, но не без минусов: стоит ли брать Belgee X50 в 2026 году — мнение владельца

Погружаемся в детали покупки Belgee X50. Сравниваем с ближайшими соперниками. Разбираем плюсы и минусы после первых тысяч километров. Почему этот кроссовер стал хитом? Ответы - внутри.

Погружаемся в детали покупки Belgee X50. Сравниваем с ближайшими соперниками. Разбираем плюсы и минусы после первых тысяч километров. Почему этот кроссовер стал хитом? Ответы - внутри.

Владелец поделился личным опытом приобретения и первых недель эксплуатации кроссовера Belgee X50. Машина буквально ворвалась на российский рынок, оставив позади большинство иномарок по объему продаж. В условиях, когда выбор среди новых автомобилей заметно сузился, X50 стал настоящей находкой для тех, кто ищет баланс между ценой, оснащением и ликвидностью.

Для сравнения: топовая Lada Granta лифтбек-кросс сейчас стоит от 1,4 миллиона рублей, базовые версии не купить дешевле миллиона, но в них почти нет опций. Belgee X50 в максимальной комплектации обходится примерно в 1,8 миллиона, и даже с учетом дефицита спрос на него не падает. Причина проста - достойных альтернатив за эти деньги практически не осталось.

Технически автомобиль собран очень грамотно. Все узлы и агрегаты просты, понятны и не требуют сложного обслуживания. Машина уже успела попасть на службу в каршеринге и такси, где подтвердилась надежность. Даже экземпляры 2020-2022 годов выпуска с пробегом 70-80 тысяч километров сейчас продаются по 1,4-1,5 миллиона, что говорит о высокой остаточной стоимости.

Если взглянуть на альтернативу, то, например, новый Geely Atlas стоит от 3,2 до 3,7 миллионов, а через год его цена падает до 2,6-2,7 миллионов, и интерес к нему резко падает. Omoda и Jaecoo теряют в цене еще быстрее. На этом фоне X50 выглядит куда привлекательнее.

Первые 1000 километров пробега владелец был доволен покупкой: расход топлива на трассе - 5,5-6 литров, в городе - не больше 8,5. Управляемость радует, разгон уверенный, мощность держится до 150 км/ч. Приборная панель информативна и удобна, двигатель работает тихо, связка с роботизированной коробкой передач вызвала удивление. Качество сборки и лакокрасочного покрытия приятно удивило - у Chery, например, с этим хуже.

Но и минусы есть. Штатный аккумулятор оказался слабеньким, поэтому сразу пришлось заменить его на более качественный. Еще один нюанс — заводская резина не справляется с большей мощностью, поэтому для динамичной езды лучше подобрать другую.

Среди конкурентов по цене — Omoda C5 с вариатором или роботом, Москвич 3, Tiggo 4, Jetour Dashing, GAC GS3, Changan UNI S и обновленный Jaecoo J7 LE. Но ни один из них не дал такого решения, оснащения и ликвидности.

В настоящее время на бюджет до 2 миллионов рублей, альтернативы у X50 просто нет. Машина надежная, современная, с пятилетней гарантией или пробегом со 150 тысячами километров. 

Упомянутые модели: Belgee X50, Москвич 3
Упомянутые марки: Belgee, OMODA, Москвич
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Белджи, Омода, Moskvich

Похожие материалы Белджи, Омода, Moskvich

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Тольятти Саранск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться