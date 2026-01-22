Личный опыт покупки и неожиданные нюансы эксплуатации — сравнение с Omoda и Москвич

Лучше чем Москвич, но не без минусов: стоит ли брать Belgee X50 в 2026 году — мнение владельца

Погружаемся в детали покупки Belgee X50. Сравниваем с ближайшими соперниками. Разбираем плюсы и минусы после первых тысяч километров. Почему этот кроссовер стал хитом? Ответы - внутри.

Владелец поделился личным опытом приобретения и первых недель эксплуатации кроссовера Belgee X50. Машина буквально ворвалась на российский рынок, оставив позади большинство иномарок по объему продаж. В условиях, когда выбор среди новых автомобилей заметно сузился, X50 стал настоящей находкой для тех, кто ищет баланс между ценой, оснащением и ликвидностью.

Для сравнения: топовая Lada Granta лифтбек-кросс сейчас стоит от 1,4 миллиона рублей, базовые версии не купить дешевле миллиона, но в них почти нет опций. Belgee X50 в максимальной комплектации обходится примерно в 1,8 миллиона, и даже с учетом дефицита спрос на него не падает. Причина проста - достойных альтернатив за эти деньги практически не осталось.

Технически автомобиль собран очень грамотно. Все узлы и агрегаты просты, понятны и не требуют сложного обслуживания. Машина уже успела попасть на службу в каршеринге и такси, где подтвердилась надежность. Даже экземпляры 2020-2022 годов выпуска с пробегом 70-80 тысяч километров сейчас продаются по 1,4-1,5 миллиона, что говорит о высокой остаточной стоимости.

Если взглянуть на альтернативу, то, например, новый Geely Atlas стоит от 3,2 до 3,7 миллионов, а через год его цена падает до 2,6-2,7 миллионов, и интерес к нему резко падает. Omoda и Jaecoo теряют в цене еще быстрее. На этом фоне X50 выглядит куда привлекательнее.

Первые 1000 километров пробега владелец был доволен покупкой: расход топлива на трассе - 5,5-6 литров, в городе - не больше 8,5. Управляемость радует, разгон уверенный, мощность держится до 150 км/ч. Приборная панель информативна и удобна, двигатель работает тихо, связка с роботизированной коробкой передач вызвала удивление. Качество сборки и лакокрасочного покрытия приятно удивило - у Chery, например, с этим хуже.

Но и минусы есть. Штатный аккумулятор оказался слабеньким, поэтому сразу пришлось заменить его на более качественный. Еще один нюанс — заводская резина не справляется с большей мощностью, поэтому для динамичной езды лучше подобрать другую.

Среди конкурентов по цене — Omoda C5 с вариатором или роботом, Москвич 3, Tiggo 4, Jetour Dashing, GAC GS3, Changan UNI S и обновленный Jaecoo J7 LE. Но ни один из них не дал такого решения, оснащения и ликвидности.

В настоящее время на бюджет до 2 миллионов рублей, альтернативы у X50 просто нет. Машина надежная, современная, с пятилетней гарантией или пробегом со 150 тысячами километров.