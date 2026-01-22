Мифы и реальность обкатки: что скрывают дилеры — правда или маркетинг?

Стоит ли обкатывать новый двигатель или современные моторы не требуют бережного режима — эксперты сняли вопрос

Многие уверены, что обкатка двигателя - пережиток прошлого. Но так ли это? Почему опытные водители до сих пор советуют не игнорировать первые километры? В статье - неожиданные детали и аргументы обеих сторон.

Многие уверены, что обкатка двигателя - пережиток прошлого. Но так ли это? Почему опытные водители до сих пор советуют не игнорировать первые километры? В статье - неожиданные детали и аргументы обеих сторон.

В советские времена обкатка нового двигателя считалась незыблемым правилом, и инженеры строго соблюдали осторожность, избегая резких ускорений и перегрузок в первые тысячи километров. Сегодня многие автомобилисты уверены, что современные технологии избавили нас от необходимости подобных ритуалов, однако это утверждение не так однозначно, как кажется на первый взгляд.

Сейчас мало кто вспоминает о сезонной замене масла или других процедурах, ушедших в прошлое, но советы старших поколений сохраняют актуальность. Например, шипованные шины до сих пор рекомендуют обкатывать для закрепления шипов, а вот с двигателями ситуация сложнее. Многие считают, что современные детали идеально подогнаны на заводе и не требуют притирки, позволяя сразу эксплуатировать автомобиль в обычном режиме.

Однако при внимательном рассмотрении становится ясно, что не все так просто. Качество обработки деталей, особенно в некоторых современных двигателях, иногда оставляет желать лучшего, и даже старые японские моторы могут выглядеть добротнее свежих аналогов. В первые часы работы детали притираются, образуя металлическую стружку, которая способна повредить тонкие системы современного двигателя, включая фильтр, масляный насос и поршни.

Особенно актуальна эта проблема для автомобилей, ввезенных через параллельный импорт, где заводское масло может не подходить для российских условий. Поэтом замена масла после первых километров — разумная мера предосторожности. Исторически, как указывалось в руководствах по эксплуатации, срок службы двигателя напрямую зависел от обкатки, и эта суть остается неизменной: любой сложный механизм нуждается в осторожной приработке.

Сегодня нулевое техническое обслуживание стало нормой, но идея обкатки многими считается условной, возможно, потому что дилеры не хотят усложнять жизнь покупателям. В итоге владелец, не получив указаний, может эксплуатировать автомобиль агрессивно, что приводит к преждевременному износу и отказу в гарантийном обслуживании. Таким образом, вопрос обкатки остается открытым, и игнорировать опыт прошлого и особенности современных агрегатов явно не стоит.