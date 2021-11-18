Стоит ли поднимать «дворники» на ночь: аргументы «за» и «против»
Фото: И. Братуха
Сразу оговоримся: у кого автомобили современные, с новомодными «примочками» в виде электрообогрева лобового стекла или зоны покоя «дворников», такой проблемы быть не может априори. Нажал утром специальную кнопочку в салоне, и пока сметаешь снег с кузова, резинки стеклоочистителей сами собой отмерзнут и отойдут от поверхности стекла.
Однако подавляющее большинство машин такими «фишками» не обладают, и для них история вопроса будет интересна. Первый и важный вопрос: когда и по какой причине в мороз щетки липнут к лобовому стеклу? Да, проще простого: когда на резинках остается вода – скажем, от тех же растаявших снежинок. Или в качестве конденсата, который образуется из-за перепада температур - между той, что на улице, и что в салоне автомобиля. В этом плане суров так называемый переходный период – когда днем накрапывает дождик, а к вечеру «прихватил» морозец.
Кто «за»?
Примершие за ночь к стеклу «дворники» отодрать очень непросто. Если делать это дерзко, можно порвать их «на клочья». На старых машинах гораздо выгоднее обновить резинку стеклоочистителя или все его «потроха», чем приобрести оригинальные щетки.
Поднять «дворники» будет нелишним, если есть сомнения в качестве резинки - частое примерзание способно сделать их грубыми и мало приспособленными к эффективной работе. В этом случае не миновать скорой их замены.
Чтобы с утра отогреть примерзшие щетки, не прибегая к каким-то искусственным и агрессивным способам, понадобится запастись терпением, поскольку стандартная автомобильная «печка» не всесильна, и ей тоже нужно на это время. А есть ли оно, скажем, с утра в будний день? Можно, конечно, заглянуть в ближайший автомагазин и приобрести, к примеру, некое волшебное средство (попрыскал – и готово), но это лишние хлопоты.
Сергей Епихин, эксперт по гарантии и технической поддержки ООО «Сузуки Мотор Рус»: «Если машина хранится на улице, то на поверхности резинового элемента щетки собирается пыль, песок и т.д., которые при использовании создают микро-царапины на стекле. Как следствие, со временем это приводит к ухудшению видимости, а, значит, к утомляемости глаз. Зимой примерзшие стеклоочистители будут в моменте под нагрузкой (например, снега), это может привести к срезанию шлицов крепления поводка стеклоочистителя, сгоранию предохранителя или мотора. Есть еще важный момент: современные автомобили оборудованы датчиком дождя, и срабатывание движения стеклоочистителя происходит при включении зажигания. К чему это может привести, всем понятно».
Кто против?
Многие водители считают, что поднятые щетки являются соблазном для нечистых на руку граждан, дескать, из такого положения «дворники» проще украсть или, на худой случай, сломать. Может, оно и так, но только помнится, что эта эпопея была модной в 80-90-х годах, когда ворованный товар можно было выгодно перепродать на «толкучке». Сегодня ситуация немного иная.
В сложенном виде конструкция стеклоочистителя лучше защищена от попадания влаги и последующего замерзания. Щетки, прижатые к стеклу, дольше сопротивляются нашествию коррозии. Ко всему прочему, если накануне прошел ледяной дождь, то куда проще отогреть «печкой» лобовое стекло, нежели вернуть щеткам первозданный образ из двух торчащих сосуль.
Чтобы сохранить работоспособность и целостность «дворников» как можно более длительное время, есть смысл использовать силиконовые смазки. Их задача - защита резиновой части стеклоочистителя от воздействия влаги, мороза и пр. Есть проверенный способ: перед тем, как закрыть машину и пойти домой, надо проветрить салон, дабы минимизировать ту разницу температур внутри и снаружи, о которой мы сказали выше.
А вот, что говорит наш постоянный читатель Роман Цуканов, автомобилист со стажем: «Когда «дворники» поднимаются, то неизбежно растягиваются пружинки поводков. И если стеклоочистители в таком состоянии будут находиться длительное время, то пружинки эти «устанут» и больше не будут сжиматься. Как следствие, они не будут прижимать резинку к стеклу – «дворник» будет мазать грязь, а не счищать».
По словам Сергея Епихина, большого смысла поднимать щетки нет по причине дешевизны резинового элемента: «Владелец должен понимать, в каком климате эксплуатируется автомобиль, и принимать для себя правильное решение. Как говорится, «уходя, отключи все приборы».
Каждому - свое
«Лично я, - поведал он корреспонденту 110km.ru, - всегда оставляю щетки (а они на моей машине бескаркасные) на стекле, только в вертикальном положении. Объясню, почему: лобовое стекло, как вы знаете, не прямое – в своей нижней части оно более выпуклое; сверху же, наоборот, изгиб не такой сильный. Соответственно, если щетки лежат на верхней, скажем так, половине стекла, то они находятся в более выпрямленном положении. Это несомненно отражается на эффективности их работы (за счет правильной плоскости прилегания) и долговечности. Говорю исключительно с точки зрения личного опыта. Причем, в некоторых случаях эту практику применяю и в теплое время года».
Какие бывают «дворники»?
Все они делятся на 3 типа: каркасные, бескаркасные и гибридные. Первые имеют металлический или пластиковый каркас с коромыслами, а стекло чистит закрепленная на двух металлических направляющих полимерная щетка. Это самый доступный вариант (от 150 рублей), а конструкция обеспечивает максимальное прилегание к стеклу даже в зоне изгибов. Есть и недостатки: обилие механических частей больше подвержено износу, к тому же зимой каркас таких «дворников» покрывается льдом, переставая выполнять свои функции.
Бескаркасные дворники, по сути, те же 2 металлические направляющие, держащие чистящий элемент, но в пластиковом корпусе. Этот «дворник» держит форму за счет изгиба металлической вставки. Отсюда «минус»: на сильно выпуклых стеклах увеличивается вероятность получить нечищеные углы. Бескаркасная щетка - цельный элемент, изнашивается лишь чистящая поверхность: обмерзание щетки минимальное, стоимость дороже (650-1600 рублей).
Третий тип – этакий микс качеств первого и второго вариантов. У «гибридов» присутствует каркас с коромыслами, обеспечивающий хорошее прилегание чистящей полосы к стеклу, при этом есть закрывающий пластиковый кожух. Щетка тяжелая, но эффективная (благодаря аэродинамичной форме максимально сильно прижимается к стеклу). Цены: 950-2000 рублей.
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