Стоит ли поднимать «дворники» на ночь: аргументы «за» и «против»

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Что нужно знать при покупке авто с пробегом

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus BAW Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Chery CHERYEXEED Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Derways Dodge DongFeng FAW Ferrari Fiat Ford GAC Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haval Hawtai Honda Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaguar Jeep KIA Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Auto MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Saab Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Tesla Toyota Volkswagen Volvo Vortex XPeng Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

1. Выбор марки
2. Выбор модели
Как выбрать
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
УАЗ
AC
Adler
Alfa Romeo
Alpine
Ariel
Aro
Aston Martin
Audi
Avia
Baltijas Dzips
Bentley
Bertone
BMW
Borgward
Bugatti
Cezet
Citroen
Dacia
DS
Ferrari
Fiat
FSO
Gruppo Bertone
Hurtan
Ikarus
Isdera
Jaguar
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Maserati
Maybach
MCC
Mercedes
Metrocab
MINI
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Sisu
Skoda
Smart
TVR
Volkswagen
Volvo
Westfield
РАФ
Buick
Cadillac
Chandler
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Eagle
Excalibur
Fisker
Ford
Geo
GMC
Harley-Davidson
Hummer
Jeep
Lincoln
Mercury
Plymouth
Pontiac
Tesla
Vector
BAIC
Brilliance
BYD
CAMC
Chang Feng
Changan
Chery
CHERYEXEED
DongFeng
FAW
Foton
Fuqi
GAC
Geely
Golden Dragon
Great Wall
Hafei
Haval
Hawtai
Hino Motors
Howo
Huanghai
JAC
JMC
Kandi
Lifan
Luxgen
Nio
Qoros
SAIC
Shacman
Tianye
Tonggong
Vortex
Voyah
Xin Kai
Zotye
ZX
Asia Motors
Daewoo
Genesis
Hyundai
KIA
SsangYong
Aurus
Derways
Doninvest
Logem
MAG
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
Ё Авто
ЗАЗ
ИЖ
ЛУАЗ
МАЗ
Москвич
РАФ
ТагАЗ
Тонар
УАЗ
Урал
Уралец
Acura
Callaway
Daihatsu
Datsun
Honda
Infiniti
Isuzu
Kawasaki
Lexus
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Subaru
Suzuki
Toyota
Yamaha
Bajaj
Hindustan
Holden
Iran Khodro
Mahindra
Maruti
Paykan
Perodua
Ravon
Tata
Baltmotors
BMW
Cagiva
Aprilia
Ducati
Harley-Davidson
Honda
Indian
Jawa
Kawasaki
KTM
MV Agusta
Patron
Piaggio
Racer
Sanyang Industry
Stels
Triumph
Vespa
Victory
Yamaha
Восход
Днепр
Минск
Рига
Тула
Урал
CFMOTO
SAIC
Lifan
Suzuki
Cezet
DAF
Ford
Freightliner
Bogdan
Fuso
Hino Motors
IFA
International
Isuzu
Iveco
Kenworth
LDV
Mack
MAN
Renault
Scania
Tatra
Volvo
YueJin
БелАЗ
КрАЗ
МАЗ
Урал
ЗИЛ
КамАЗ
ТагАЗ
MAG
Tata
Avia
Foton
SAIC
FAW
Nissan
Mitsubishi
Mercedes
DongFeng
ГАЗ
Shacman
Тонар
Sisu
Howo
CAMC
JAC
Hyundai
American Coach
BOVA
Bogdan
Higer
Hino Motors
KIA
MAN
Neoplan
Setra
VanHool
Volgabus
Volvo
Yutong
ГолАЗ
ЗАЗ
ЛИАЗ
НефАЗ
ПАЗ
КАВЗ
РАФ
MAG
Golden Dragon
SAIC
Mercedes
Daewoo
SsangYong
Ikarus
Hyundai
18 ноября 2021, 15:49

Стоит ли поднимать «дворники» на ночь: аргументы «за» и «против»

С наступлением первых морозов мы можем наблюдать традиционную картину, когда некоторые автовладельцы оставляют свои машины на ночь с приподнятыми стеклоочистителями. Правильно ли они поступают? Ищем ответы.
Фото: И. Братуха
Стоит ли поднимать дворники на ночь аргументы за и против
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Сразу оговоримся: у кого автомобили современные, с новомодными «примочками» в виде электрообогрева лобового стекла или зоны покоя «дворников», такой проблемы быть не может априори. Нажал утром специальную кнопочку в салоне, и пока сметаешь снег с кузова, резинки стеклоочистителей сами собой отмерзнут и отойдут от поверхности стекла.

Однако подавляющее большинство машин такими «фишками» не обладают, и для них история вопроса будет интересна. Первый и важный вопрос: когда и по какой причине в мороз щетки липнут к лобовому стеклу? Да, проще простого: когда на резинках остается вода – скажем, от тех же растаявших снежинок. Или в качестве конденсата, который образуется из-за перепада температур - между той, что на улице, и что в салоне автомобиля. В этом плане суров так называемый переходный период – когда днем накрапывает дождик, а к вечеру «прихватил» морозец. 

Кто «за»?

Ранее мы писали
Нынешней зимой особо бросается в глаза, как водители поднимают на ночь стеклоочистители, полагая, что тем ...
Читать далее
У людей, предпочитающих поднимать на ночь «дворники», полагая что в этом их спасение, есть свои четко обоснованные доводы. Как заметил в одной из наших прошлых публикаций Михаил Арсанов, проживающий в Спрингфилде (США): «Наверное, от американцев научились. У нас тут почти все перед снегом поднимают. Чистить легче».

Примершие за ночь к стеклу «дворники» отодрать очень непросто. Если делать это дерзко, можно порвать их «на клочья». На старых машинах гораздо выгоднее обновить резинку стеклоочистителя или все его «потроха», чем приобрести оригинальные щетки.

Поднять «дворники» будет нелишним, если есть сомнения в качестве резинки - частое примерзание способно сделать их грубыми и мало приспособленными к эффективной работе. В этом случае не миновать скорой их замены. 

Чтобы с утра отогреть примерзшие щетки, не прибегая к каким-то искусственным и агрессивным способам, понадобится запастись терпением, поскольку стандартная автомобильная «печка» не всесильна, и ей тоже нужно на это время. А есть ли оно, скажем, с утра в будний день? Можно, конечно, заглянуть в ближайший автомагазин и приобрести, к примеру, некое волшебное средство (попрыскал – и готово), но это лишние хлопоты.

Сергей Епихин, эксперт по гарантии и технической поддержки ООО «Сузуки Мотор Рус»: «Если машина хранится на улице, то на поверхности резинового элемента щетки собирается пыль, песок и т.д., которые при использовании создают микро-царапины на стекле. Как следствие, со временем это приводит к ухудшению видимости, а, значит, к утомляемости глаз. Зимой примерзшие стеклоочистители будут в моменте под нагрузкой (например, снега), это может привести к срезанию шлицов крепления поводка стеклоочистителя, сгоранию предохранителя или мотора. Есть еще важный момент: современные автомобили оборудованы датчиком дождя, и срабатывание движения стеклоочистителя происходит при включении зажигания. К чему это может привести, всем понятно».

Кто против?

Многие водители считают, что поднятые щетки являются соблазном для нечистых на руку граждан, дескать, из такого положения «дворники» проще украсть или, на худой случай, сломать. Может, оно и так, но только помнится, что эта эпопея была модной в 80-90-х годах, когда ворованный товар можно было выгодно перепродать на «толкучке». Сегодня ситуация немного иная. 

В сложенном виде конструкция стеклоочистителя лучше защищена от попадания влаги и последующего замерзания. Щетки, прижатые к стеклу, дольше сопротивляются нашествию коррозии. Ко всему прочему, если накануне прошел ледяной дождь, то куда проще отогреть «печкой» лобовое стекло, нежели вернуть щеткам первозданный образ из двух торчащих сосуль.

Чтобы сохранить работоспособность и целостность «дворников» как можно более длительное время, есть смысл использовать силиконовые смазки. Их задача - защита резиновой части стеклоочистителя от воздействия влаги, мороза и пр. Есть проверенный способ: перед тем, как закрыть машину и пойти домой, надо проветрить салон, дабы минимизировать ту разницу температур внутри и снаружи, о которой мы сказали выше.

А вот, что говорит наш постоянный читатель Роман Цуканов, автомобилист со стажем: «Когда «дворники» поднимаются, то неизбежно растягиваются пружинки поводков. И если стеклоочистители в таком состоянии будут находиться длительное время, то пружинки эти «устанут» и больше не будут сжиматься. Как следствие, они не будут прижимать резинку к стеклу – «дворник» будет мазать грязь, а не счищать».

По словам Сергея Епихина, большого смысла поднимать щетки нет по причине дешевизны резинового элемента: «Владелец должен понимать, в каком климате эксплуатируется автомобиль, и принимать для себя правильное решение. Как говорится, «уходя, отключи все приборы».

Каждому - свое

Ранее мы писали
Европейская часть страны последние дни находится во власти осадков, которым не видно ни конца, ни края. И ...
Читать далее
Как видим, доводы есть с обеих сторон, и каждый из них убедителен. Поэтому вывод традиционен: поднимать или не поднимать на ночь «дворники» – дело сугубо каждого из нас. Многое же в нашей жизни зависит от привычек, убеждений и собственного опыта. А он (опыт) у всех свой. Как, например, у Георгия Вихрова, независимого автоэксперта.

«Лично я, - поведал он корреспонденту 110km.ru, - всегда оставляю щетки (а они на моей машине бескаркасные) на стекле, только в вертикальном положении. Объясню, почему: лобовое стекло, как вы знаете, не прямое – в своей нижней части оно более выпуклое; сверху же, наоборот, изгиб не такой сильный. Соответственно, если щетки лежат на верхней, скажем так, половине стекла, то они находятся в более выпрямленном положении. Это несомненно отражается на эффективности их работы (за счет правильной плоскости прилегания) и долговечности. Говорю исключительно с точки зрения личного опыта. Причем, в некоторых случаях эту практику применяю и в теплое время года».

Какие бывают «дворники»?

Все они делятся на 3 типа: каркасные, бескаркасные и гибридные. Первые имеют металлический или пластиковый каркас с коромыслами, а стекло чистит закрепленная на двух металлических направляющих полимерная щетка. Это самый доступный вариант (от 150 рублей), а конструкция обеспечивает максимальное прилегание к стеклу даже в зоне изгибов. Есть и недостатки: обилие механических частей больше подвержено износу, к тому же зимой каркас таких «дворников» покрывается льдом, переставая выполнять свои функции.

Бескаркасные дворники, по сути, те же 2 металлические направляющие, держащие чистящий элемент, но в пластиковом корпусе. Этот «дворник» держит форму за счет изгиба металлической вставки. Отсюда «минус»: на сильно выпуклых стеклах увеличивается вероятность получить нечищеные углы. Бескаркасная щетка - цельный элемент, изнашивается лишь чистящая поверхность: обмерзание щетки минимальное, стоимость дороже (650-1600 рублей).

Третий тип – этакий микс качеств первого и второго вариантов. У «гибридов» присутствует каркас с коромыслами, обеспечивающий хорошее прилегание чистящей полосы к стеклу, при этом есть закрывающий пластиковый кожух. Щетка тяжелая, но эффективная (благодаря аэродинамичной форме максимально сильно прижимается к стеклу). Цены: 950-2000 рублей.

Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Яндекс.Новости
Комментарии
Запомнить
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Битва седанов: Honda Civic против Toyota Corolla
Самые громкие отзывные компании в истории BMW
Самые быстрые в мире поезда. Плюс бонус
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 35 моделей
Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 32 модели
D
KIA K5 и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Ставрополь Владимир
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2021 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться