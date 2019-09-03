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3 сентября 2019, 17:40

Стоит ли покупать автомобиль старше 10 лет

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Машины с 5-летним стажем салоны уже принимают по программе «Утилизация», хотя владельцы свои автомобили еще не считают старыми. А вот машины с 10-летней историей, по мнению многих, откатали свое. Тем не менее, авто с таким большим сроком владения на б/у рынке очень много. Стоит ли их покупать? Или лучше обойти стороной? Об этом мы поговорим в нашем материале.

Преимущества покупки старого автомобиля

Евгений Мухутдинов, автомеханик:
«Чаще всего, выбирая старый автомобиль, покупатели останавливаются на иномарках. Поскольку позволить себе новый вариант они не могут, а с далеким годом выпуска можно приобрести «иностранку» и за 200, а то и за 100 тысяч рублей. Что уж говорить, эти машины куда надежнее, чем российский автопром, даже через много лет пользования. Плюс ко всему, многолетние авто не жалко повредить. Их часто покупают новички в вождении. Да и шансы, что украдут «старичка», тоже не велики. Детали для старых машин можно купить на барахолках. Цена не ударит по карману. И вообще, бытует мнение, что машины с большим сроком владения не привлекают внимания сотрудников ГИБДД. Мол, что с них взять – то? В любом случае, все плюсы изначально сводятся к финансовой выгоде. Но не следует забывать, что техническое состояние таких автомобилей напрямую соответствует цене».


Технические причины

Александр Белов, руководитель Auto Podbor 812:
«Если найти хороший вариант, то на «обслужить после покупки» надо закладывать около 10% стоимости автомобиля. Ну а если взять уставший вариант, вкладывать можно до бесконечности».

По мнению специалистов, автомобили с большим сроком владения часто ломаются (примерно 1 раз в 2 месяца). Можно, конечно, найти «живой вариант, за которым на протяжении всех лет следили и ухаживали, но это будет большим везением.

Евгений Мухутдинов, автомеханик:
«В первую очередь, эти машины откровенно гниют. Как за авто не ухаживай, а годы берут своё. Часто встречается нарушение геометрии кузова, что влечет за собой поломки некоторых узлов и деталей. А также делает некоторые ремонтные работы невозможными. Например, нет стандартных углов установки колес. Проблема нарушения геометрии кузова самая опасная и встречается практически у всех машин с пробегом «за сотку». Тот случай, когда чинишь одно, потом ломается другое, а затем что-то еще и т.д.».

Юридическая история

Еще одна проблема машин с большим сроком владения – юридическая чистота. Старое авто с хорошей историей найти нелегко. Оно и понятно, за много лет чего машине только не пришлось пережить.

Мы проверили через avtocod.ru 10 случайных «старичков», представленных на досках объявлений. Шесть из них продаются с дубликатом ПТС. 4 автомобиля находятся в залоге. 4 попадали в ДТП. У двух скручен пробег. 1 с ограничениями на рег.действия, и 1 с неоплаченными штрафами. Есть автомобили, которые совмещают в себе целый «букет» подобных проблем.

Вот, например, возьмем Мазду 3 2007 года выпуска.

Внешне по фото видно, что машина в хорошем состоянии. Мы не знаем, какие «сюрпризы» скрываются под капотом. Но вот онлайн-отчет avtocod.ru показывает, что пробег был скручен в 2017 году с 218000 км до 130000 км, а в 2018-м и вовсе решили снизить до 80000 км.

Вдобавок, у Мазды есть ограничения на рег.действия, выдавался дубликат и имело место 1 ДТП.

ВАЗ 2105, продаваемый в Саратове за 69 000 целковых, тоже не порадовал.

 


Сразу видим, что смотан пробег.

Ну посудите сами, за 11 лет проехать лишь 33 121 км – сомнительно. Если только вам не будут вешать на уши байки про деда, который берег машину всю свою жизнь, катался только по городу и т.д. Вдогонку отчет показывает 1 ДТП и наличие дубликата ПТС.

Мы не будем показывать вам все проверенные нами авто. (Они есть в распоряжении редакции). В основном, все истории похожи и насчитывают по 3 – 4 проблемы в отчете. Самый «чистый» вариант и тот оказался с нюансами.

Хендэй Соната 2009 года продается в Саратове. Отчет говорит, что оригинал ПТС был утерян, и вносились изменения в конструкцию ТС.

В данном случае стоит уточнить, как владельцы изменяли авто, и внимательно проверить дубликат ПТС. Если все в порядке, то сразу после технической диагностики можно брать. Наверняка, и сторговаться получится, оперировав данными из отчета.

Какие марки с большим стажем можно купить

Александр Белов, Auto Podbor 812
«Старый надёжный автомобиль купить сейчас достаточно сложно, возраст делает свое дело даже с самыми надёжными автомобилями. Но если уж и покупать такой автомобиль, то корейца (Hyundai, Kia) или японца (Toyota, Honda, Mazda, Nissan). Можно рассмотреть и некоторые бюджетные модели европейских марок, например, Skoda Octavia Tour, Renault Logan. Но всё равно, даже если выбирать старый автомобиль из этого списка, условно 95% из продающихся авто будут в предсмертном состоянии».


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Стоит ли покупать автомобиль старше 10 лет
Преимущества покупки старого автомобиляЕвгений Мухутдинов, автомеханик:«Чаще всего, выбирая старый автомобиль, покупатели останавливаются на иномарках. Поскольку позволить себе новый вариант они не могут, а с далеким годом выпуска можно приобрести «иностранку» и за 200, а то и за 100 тысяч рублей. Что уж говорить, эти машины куда надежнее, чем российский автопром, даже через много лет пользования. Плюс ко всему, многолетние авто не жалко повредить. Их часто покупают новички в вождении. Да и шансы, что украдут «старичка», тоже не велики. Детали для старых машин можно купить на барахолках. Цена не ударит по карману. И вообще, бытует мнение, что машины с большим сроком владения не привлекают внимания сотрудников ГИБДД. Мол, что с них взять – то? В любом случае, все плюсы изначально сводятся к финансовой выгоде. Но не следует забывать, что техническое состояние таких автомобилей напрямую соответствует цене».Технические причиныАлександр Белов, руководитель Auto Podbor 812:«Если найти хороший вариант, то на «обслужить после покупки» надо закладывать около 10% стоимости автомобиля. Ну а если взять уставший вариант, вкладывать можно до бесконечности».По мнению специалистов, автомобили с большим сроком владения часто ломаются (примерно 1 раз в 2 месяца). Можно, конечно, найти «живой вариант, за которым на протяжении всех лет следили и ухаживали, но это будет большим везением.Евгений Мухутдинов, автомеханик:«В первую очередь, эти машины откровенно гниют. Как за авто не ухаживай, а годы берут своё. Часто встречается нарушение геометрии кузова, что влечет за собой поломки некоторых узлов и деталей. А также делает некоторые ремонтные работы невозможными. Например, нет стандартных углов установки колес. Проблема нарушения геометрии кузова самая опасная и встречается практически у всех машин с пробегом «за сотку». Тот случай, когда чинишь одно, потом ломается другое, а затем что-то еще и т.д.».Юридическая историяЕще одна проблема машин с большим сроком владения – юридическая чистота. Старое авто с хорошей историей найти нелегко. Оно и понятно, за много лет чего машине только не пришлось пережить.Мы проверили через avtocod.ru 10 случайных «старичков», представленных на досках объявлений. Шесть из них продаются с дубликатом ПТС. 4 автомобиля находятся в залоге. 4 попадали в ДТП. У двух скручен пробег. 1 с ограничениями на рег.действия, и 1 с неоплаченными штрафами. Есть автомобили, которые совмещают в себе целый «букет» подобных проблем.Вот, например, возьмем Мазду 3 2007 года выпуска. Внешне по фото видно, что машина в хорошем состоянии. Мы не знаем, какие «сюрпризы» скрываются под капотом. Но вот онлайн-отчет avtocod.ru показывает, что пробег был скручен в 2017 году с 218000 км до 130000 км, а в 2018-м и вовсе решили снизить до 80000 км.Вдобавок, у Мазды есть ограничения на рег.действия, выдавался дубликат и имело место 1 ДТП.ВАЗ 2105, продаваемый в Саратове за 69 000 целковых, тоже не порадовал.  Сразу видим, что смотан пробег.Ну посудите сами, за 11 лет проехать лишь 33 121 км – сомнительно. Если только вам не будут вешать на уши байки про деда, который берег машину всю свою жизнь, катался только по городу и т.д. Вдогонку отчет показывает 1 ДТП и наличие дубликата ПТС.Мы не будем показывать вам все проверенные нами авто. (Они есть в распоряжении редакции). В основном, все истории похожи и насчитывают по 3 – 4 проблемы в отчете. Самый «чистый» вариант и тот оказался с нюансами.Хендэй Соната 2009 года продается в Саратове. Отчет говорит, что оригинал ПТС был утерян, и вносились изменения в конструкцию ТС.В данном случае стоит уточнить, как владельцы изменяли авто, и внимательно проверить дубликат ПТС. Если все в порядке, то сразу после технической диагностики можно брать. Наверняка, и сторговаться получится, оперировав данными из отчета.Какие марки с большим стажем можно купитьАлександр Белов, Auto Podbor 812«Старый надёжный автомобиль купить сейчас достаточно сложно, возраст делает свое дело даже с самыми надёжными автомобилями. Но если уж и покупать такой автомобиль, то корейца (Hyundai, Kia) или японца (Toyota, Honda, Mazda, Nissan). Можно рассмотреть и некоторые бюджетные модели европейских марок, например, Skoda Octavia Tour, Renault Logan. Но всё равно, даже если выбирать старый автомобиль из этого списка, условно 95% из продающихся авто будут в предсмертном состоянии».
2019-09-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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