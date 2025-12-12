Пять популярных китайских кроссоверов на вторичке — какие проблемы скрывают и что ждать владельцу

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

12 декабря 2025, 06:54

Пять популярных китайских кроссоверов с пробегом: что ломается первым

Китайские кроссоверы на вторичном рынке вызывают споры. Одни уверены в их надежности, другие опасаются быстрых поломок. Мы разобрали пять популярных моделей, их слабые места и особенности эксплуатации. Спрос на такие авто стабилен, но есть нюансы.

В последние годы китайские кроссоверы уверенно заняли место на российском рынке, и теперь их все чаще можно встретить среди подержанных автомобилей. Несмотря на разногласия между автолюбителями, спрос на такие машины остается высоким. Одни считают их достойной альтернативой, другие опасаются преждевременных поломок и быстрой коррозии. Но что же на самом деле скрывается за привлекательной ценой и современным дизайном?

Фото: Retired electrician / ru.wikipedia.org

Пока большинство китайских моделей еще относительно свежие, объективных данных о долгосрочной надежности немного. Основная масса машин, появившихся в России после 2019 года, только начинает набирать пробег, и лишь единичные экземпляры преодолели отметку в 150 тысяч километров. Это затрудняет оценку их ресурса и слабых мест. Тем не менее, на вторичном рынке уже можно найти сотни предложений, а цены держатся на уровне, который соответствует платежеспособному спросу.

Покупая подержанный китайский кроссовер, не стоит ориентироваться только на внешний вид и богатое оснащение. Важно знать, какие агрегаты установлены под капотом, и какие проблемы могут возникнуть в процессе эксплуатации.

Changan UNI-K — это среднеразмерный кроссовер, который можно встретить как с передним, так и с полным приводом. На рынке присутствуют как новые, так и подержанные экземпляры, ввезенные в 2020-2021 годах. Базовый турбомотор 1.5 литра в паре с шестиступенчатым роботом обеспечивает хорошую динамику, но коробка может потребовать ремонта уже после 80-100 тысяч километров. Более предпочтителен вариант с двухлитровым турбомотором и гидроавтоматом — этот двигатель считается надежным, но иногда возникают проблемы с нагаром и цепью ГРМ. Среди минусов отмечают слабую защиту днища от коррозии, не самую энергоемкую подвеску, шум в салоне и сбои в работе электроники.

Фото: Chery 

Chery Tiggo 7 Pro — компактный кроссовер с передним приводом и турбомотором 1.5 литра. Двигатель способен пройти до 400 тысяч километров, но после 200 тысяч возможен повышенный расход масла и проблемы с турбиной. Вариатор, установленный на этой модели, часто выходит из строя до 150 тысяч километров, особенно при активной езде и частых пробках. Владельцы также жалуются на работу круиз-контроля, климатической системы, турбояму, расход топлива и лакокрасочное покрытие.

Exeed TXL позиционируется как премиальный кроссовер с полным приводом и внушительным клиренсом. Моторы здесь только турбированные, а коробки передач — роботизированные или гидроавтомат. Оба варианта двигателей склонны к расходу масла, а роботы требуют замены сцеплений и мехатроника уже к 100 тысячам километров. Среди недостатков — рычаги подвески, сбои электроники, быстро разряжающийся аккумулятор и тонкое лакокрасочное покрытие.

Geely Coolray — один из самых доступных кроссоверов в этом сегменте. Его двигатель — аналог Volvo, но с алюминиевым блоком и прямым впрыском. Высокий расход масла, чувствительные форсунки и недолговечный ремень ГРМ — основные проблемы первых версий. После рестайлинга мотор стал надежнее, но все равно требует качественного топлива и регулярного обслуживания. Коробки-роботы служат около 150 тысяч километров, а зимой возможны сбои в работе электроники и обогрева стекол.

Haval F7 и F7x — кроссоверы с разными вариантами привода и двумя типами двигателей. Базовый мотор с алюминиевым блоком рассчитан на 200-220 тысяч километров, но после 150 тысяч покупать такую машину рискованно. Старший двигатель с чугунным блоком более вынослив, но требует идеального обслуживания. Роботизированная коробка передач иногда работает с задержками и толчками, а кузов может начать ржаветь уже после нескольких зим.

В целом, чем дороже китайский кроссовер, тем выше его надежность и лучше защита от коррозии. Однако большинство моделей оснащены турбомоторами и роботизированными коробками, которые не отличаются долговечностью и требуют серьезных вложений при ремонте. К тому же, сборка часто оставляет желать лучшего, а электроника может преподнести неприятные сюрпризы. Несмотря на это, многие владельцы довольны своими машинами, ведь обслуживание и ремонт обходятся дешевле, чем у европейских или японских конкурентов. Но стоит помнить: первая серьезная поломка обычно случается после 180 тысяч километров пробега.

Упомянутые модели: Changan UNI-K, Chery Tiggo 7 Pro (от 1 479 000 Р), EXEED TXL (от 3 199 900 Р), Geely Coolray (от 1 134 990 Р), Haval F7 (от 1 809 000 Р)
Упомянутые марки: Changan, Chery, EXEED, Geely, Haval
