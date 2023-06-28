Стоит ли покупать Lada Vesta NG из первых партий: мнение эксперта

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Первые Lada Vesta NG, собранные на конвейере в Тольятти, дают два основных повода для опасения: как поведет себя новое оборудование и как отразится на качестве сборки перенос производства из Ижевска в Тольятти. Журналисты портала «Тарантас Ньюс» спросили у вице-президента Национального союза автомобилистов Яна Хайцеэра, стоит ли покупать первые экземпляры Lada Vesta NG из Тольятти.

По мнению эксперта, отечественные автолюбители не избалованы качеством отечественных автомобилей и изначально готовы ко всему. Мелкие недочеты всегда сопутствовали «Жигулям», хотя «при французах», жестко следивших за качеством комплектующих и сборки, проблем было значительно меньше. Конкурентов у Lada Vesta NG сейчас практически нет, поэтому в условиях ограниченного бюджета выбирать не приходится. Новинка выглядит намного современнее «Гранты» и стоит дешевле, чем китайские седаны. «Если человек какое-то определенное решение для себя уже принял – надо покупать, ибо выбор на рынке реально небольшой», – резюмировал Ян Хайцеэр.

Также эксперты отметил, что люди, покупающие автомобили Lada, относятся к гарантии смиренно. Это можно считать издержками советского прошлого, когда по гарантии невозможно было ничего получить. Хотя за последние годы в защите прав потребителей наметились серьезные положительные сдвиги.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

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