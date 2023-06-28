Стоит ли покупать Lada Vesta NG из первых партий: мнение эксперта
По мнению эксперта, отечественные автолюбители не избалованы качеством отечественных автомобилей и изначально готовы ко всему. Мелкие недочеты всегда сопутствовали «Жигулям», хотя «при французах», жестко следивших за качеством комплектующих и сборки, проблем было значительно меньше. Конкурентов у Lada Vesta NG сейчас практически нет, поэтому в условиях ограниченного бюджета выбирать не приходится. Новинка выглядит намного современнее «Гранты» и стоит дешевле, чем китайские седаны. «Если человек какое-то определенное решение для себя уже принял – надо покупать, ибо выбор на рынке реально небольшой», – резюмировал Ян Хайцеэр.
Также эксперты отметил, что люди, покупающие автомобили Lada, относятся к гарантии смиренно. Это можно считать издержками советского прошлого, когда по гарантии невозможно было ничего получить. Хотя за последние годы в защите прав потребителей наметились серьезные положительные сдвиги.
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16.06.2023, 15:32
Новая Lada Aura на ПМЭФ завелась только с третьего раза: машина не виновата
АвтоВАЗ привез на Петербургский международный экономический форум новый седан Lada Aura, который представляет собой длиннобазную версию Vesta NG. Высокопоставленные гости осмотрели новинку внутри и снаружи и даже попытались завести мотор. Получилось не у всех.Читать далее
-
14.06.2023, 07:59
Самые популярные подержанные автомобили 2023 года
Эксперты «Авито Авто» проанализировали итоги продаж автомобилей на вторичном рынке за первые пять месяцев 2023 года и назвали самые востребованные марки и модели.Читать далее
-
12.06.2023, 23:45
АвтоВАЗ расторгнет контракты с дилерами, завышающими цены на Lada
В конце мая 2023 года глава АвтоВАЗа Максим Соколов предупредил дилеров, что будет строго следить за соблюдением рекомендованных розничных цен. Далеко не все продавцы восприняли его слова всерьез. Поставки трем нарушителям уже приостановлены, ведется проверка.Читать далее
-
06.06.2023, 15:07
Сможет ли длиннобазная Lada Vesta соблазнить чиновников: мнение экспертов
АвтоВАЗ подготовил люксовую версию седана Lada Vesta с растянутой на 250 мм колесной базой. Автомобиль готов заменить в государственных автопарках Ford Focus и Skoda Octavia, а возможно и Toyota Camry.Читать далее
-
02.06.2023, 11:54
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Новая Lada Vesta NG не слишком изменилась внешне, зато обзавелась принципиально новой медиасистемой Lada EnjoY Vision Pro, которая отличается расширенным функционалом и внушительным вертикально ориентированным экраном.Читать далее
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