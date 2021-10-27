Стоит ли покупать летнюю резину осенью? Советы экспертов
«Лысая резина»
Все слышали выражение «лысая резина», но некоторые ошибочно полагают, что так называют нешипованную резину. Однако же «лысой» может стать (и становится!) любая шина, независимо от ее сезонности.
Шины, у которых рисунок протектора стерся настолько, что его высота не превышает нескольких миллиметров, называются «лысыми». Это сильно изношенная резина, на которой опасно ездить. Для зимних шин минимально допустимая высота протектора составляет 4 мм (изначально он около 10 мм). Для летней же резины минимум установлен на отметке 1,6 мм, но нужно помнить, что уже на 3 мм сцепление с дорогой ухудшается, и в дождь, например, можно испытывать проблемы с управлением.
Средний срок службы летней резины составляет 3-5 лет, но он сильно зависит от стиля вождения и пробега. Помимо истирания протектора о негодности шины могут говорить трещины и порезы, деформация каркаса, выпуклости на колесах. Поскольку ездить на такой резине опасно, то при обнаружении признаков старения и снижения управляемости стоит задуматься о покупке нового комплекта летней резины.
Когда покупать летнюю резину
Не покупать новый комплект в самый разгар сезона. То есть ноябрь не лучший месяц для покупки зимних шин, а апрель для летних. Причина не только в цене, хотя в сезон она максимально высока, а в том, что большинство покупок все равно приходится на эти сезоны. А значит кроме высокой стоимости вы рискуете столкнуться ещё и с отсутствием на складе желаемой модели. И вместо заложенных на покупку 20 тысяч рублей, вам придется потратить все 30, потому что кроме дорогих вариантов ничего не останется.
Поэтому определенный резон в покупке резины во время сезонных распродаж есть. Тем более, что спешить некуда, можно при желании сделать заказ и ждать доставки месяц или больше. Цены в «низкий сезон» действительно на минимуме, поэтому можно спокойно выбрать то, что хотелось.
Но помните, что шины являются низкомаржинальным продуктом. Это означает, что наценка на них невелика и составляет в среднем 15%. Поскольку себе в убыток работать никто не будет, то и продавать шины ниже себестоимости вам не станут в любое время года. А значит обещание 50% скидок в магазинах шин не стоит воспринимать всерьез. Это пример недобросовестного маркетинга, не более. Реально вы можете рассчитывать на скидку в районе 15%, максимум 20%.
Когда и как еще можно сэкономить на покупке шин?
Вот несколько советов от экспертов по покупке шин с максимальной выгодой:
- Конец месяца, квартала и особенно года являются самыми выгодными датами для похода в магазин за шинами. Причина банальна – план продаж, который нужно закрывать. Разумеется, в сезон продажи у шинников на уровне, а вот в межсезонье к концу месяца можно получить максимально выгодное предложение.
- Спрашивайте скидку. Опять же, речь о межсезонье, когда торговля шинами идет вяло. Продавцу или владельцу магазина выгоднее дать вам дополнительную скидку, чем вообще ничего не продать.
- В магазинах шины можно купить с фирменным комплектом пакетов для хранения. Незначительный бонус, но приятно греющий душу. В дилерские центры шины поставляются в этих пакетах, то есть они как бы входят в стоимость вашей покупки, но иногда их «забывают» предложить. Не стесняйтесь, и просите упаковать ваши новенькие шины. Не к чему вашей летней резине всю зиму пылиться.
- Не бойтесь новых брендов. Интернет позволяет изучить технические характеристики шин любого производителя, ну кроме совсем уже захудалого ноунейма (с ними и правда лучше не связываться). В первые несколько лет после появления все бренды стараются выпускать максимально качественную продукцию, потому что только так они смогут закрепиться на рынке, и предлагают ее по минимально возможной цене. Если шины нравятся, изучите производителя, почитайте независимые тесты. Возможно, что новичок достоин того, чтобы вы предпочли его продукцию.
Не столь важно, в какое время года вы покупаете новую резину, главное менять шины своевременно. Не забывайте, что от качества покрышек зависит безопасность ваших поездок на машине!
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