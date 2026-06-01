Москвич М70 удивляет оснащением, но разочаровывает деталями - разбор главных нюансов

Стоит ли покупать Москвич М70 в 2026 году: все плюсы и минусы

Новый кроссовер Москвич М70 выглядит современно и просторен. Оснащение впечатляет, но есть нюансы. Не все ожидания оправданы. Перед покупкой стоит узнать детали.

Новый кроссовер Москвич М70 выглядит современно и просторен. Оснащение впечатляет, но есть нюансы. Не все ожидания оправданы. Перед покупкой стоит узнать детали.

В 2026 году на рынке появился Москвич М70 - кроссовер, который сразу привлек внимание благодаря современному облику и богатому набору опций. Производитель сделал ставку на стиль, простор и технологичность, чтобы конкурировать с лидерами сегмента. Однако после первых тестов стало ясно: не все так однозначно, как кажется на первый взгляд.

Сильные стороны модели действительно заметны. Даже в базовой версии покупатель получает панорамную крышу, климат-контроль, электроприводы сидений и камеры кругового обзора. Как выяснили журналисты ufocar.ru, в салоне просторно, особенно на втором ряду - высокий пассажир не почувствует дискомфорта ни по высоте, ни по длине. Управляемость приятно удивляет: автомобиль четко реагирует на повороты руля и уверенно держит траекторию, что редко встречается среди семейных кроссоверов. Внешний вид М70 также выделяется на фоне предшественников - дизайн стал динамичнее и современнее, исчезло ощущение бюджетности.

Однако есть и серьезные недостатки, которые могут повлиять на решение о покупке. Главный из них - отсутствие полного привода. Для автомобиля стоимостью свыше трех миллионов рублей это выглядит странно, ведь большинство конкурентов уже предлагают AWD. В российских условиях передний привод ограничивает возможности эксплуатации, особенно зимой или на плохих дорогах.

Фото: МАЗ "Москвич"

Еще один минус - раскачка кузова на неровностях. На волнах асфальта и крупных ямах машина ощутимо колеблется, что может вызвать дискомфорт у чувствительных пассажиров. Шумоизоляция также оставляет желать лучшего: на скорости в салоне слышны шумы от шин, ветра и двигателя, что не соответствует уровню лучших китайских моделей.

Эргономика вызывает вопросы: часть управления климатом спрятана в мультимедийном экране, и при использовании Apple CarPlay или Android Auto это неудобно и отвлекает от дороги. Мощная версия с двухлитровым мотором на 200 л.с. выглядит заманчиво, но настройки двигателя неидеальны - резкая реакция на газ приводит к пробуксовке передних колес.

Цена М70 уже не является преимуществом. Если ранние модели Москвич брали доступностью, то теперь кроссовер стоит от трех миллионов рублей и конкурирует с сильными игроками из Китая. В этом сегменте покупатели обращают внимание не только на стоимость, но и на репутацию бренда, качество и ликвидность на вторичном рынке.

В итоге Москвич М70 - не провальный, но и не безупречный вариант. Он подойдет тем, кто ценит простор, современное оснащение и готов мириться с компромиссами. Тем, кто ищет полный привод, высокий уровень комфорта и уверенность в ликвидности, стоит рассмотреть альтернативы.