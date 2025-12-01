Почему старый кроссовер может разочаровать даже при низкой цене

1 декабря 2025, 20:06
Стоит ли покупать первый Mitsubishi Outlander: опыт владельцев и подводные камни
Рынок подержанных авто полон заманчивых предложений. Но не все они так хороши, как кажутся. Владельцы делятся неожиданными минусами популярных моделей. Перед покупкой стоит узнать их опыт.
На вторичном рынке можно найти множество автомобилей, которые когда-то были на слуху, но теперь отошли на второй план. Один из таких вариантов - Mitsubishi Outlander первого поколения. Его стоимость редко превышает миллион рублей, а список базовых опций выглядит вполне достойно. Однако, как отмечает Quto, за привлекательной ценой могут скрываться серьезные разочарования.
Многие владельцы признаются, что технические проблемы у этих машин появляются не сразу, но накапливаются постепенно. Один из водителей столкнулся с неадекватной работой автоматической коробки передач, перегревом двигателя и высоким расходом топлива, который не удавалось снизить даже после замены свечей. Подвеска показалась ему слишком жесткой, а тормозные диски приходилось менять чаще обычного. В итоге, несмотря на отсутствие крупных поломок, автомобиль быстро надоел и был продан перекупщикам.
Другой пользователь обратил внимание на качество материалов и эргономику салона. По его словам, интерьер напоминает бюджетные отечественные модели: пластик грубый, ковролин без шумоизоляции, а сиденья быстро теряют форму. Велюровая обивка оставляет ворсинки, а багажник кажется тесным, если не складывать задний ряд. При этом посадка за рулем удобная, а места для ног сзади достаточно даже высоким пассажирам. Но общий уровень комфорта и оснащения оставляет желать лучшего.
Некоторые владельцы отмечают, что автомобиль хорошо ведет себя на бездорожье и зимой, не уступая по проходимости более дорогим внедорожникам. Однако высокая проходимость не компенсирует другие недостатки. Среди них - быстрый износ деталей подвески, коррозия кузова и значительный расход топлива, который в городе может достигать 15 литров на 100 километров. После нескольких лет эксплуатации вложения в ремонт могут превысить остаточную стоимость машины.
Есть и те, кто считает Outlander удачным выбором на короткий срок. Если нужен недорогой и относительно надежный автомобиль на пару лет, этот вариант может подойти. Но для долгосрочной эксплуатации модель не рекомендуется: возрастные проблемы и затраты на обслуживание быстро сведут на нет все преимущества низкой цены.
Владельцы также жалуются на скромное оснащение даже в максимальных комплектациях. Отсутствие современных опций, слабая шумоизоляция, неудобная работа климатической системы и неинформативная приборная панель - все это снижает удовольствие от владения машиной. Некоторые отмечают, что даже базовые функции, вроде подсветки кнопок или нормального управления мультимедиа, здесь реализованы на минимальном уровне.
Несмотря на отдельные положительные отзывы, большинство владельцев советуют тщательно проверять такие автомобили перед покупкой. В противном случае, экономия может обернуться значительными расходами и разочарованием.
