Hyundai Santa Fe с дизелем и автоматом: как выбрать надежный кроссовер на вторичке

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

28 декабря 2025, 05:36

Hyundai Santa Fe третьей генерации появился в России в 2012 году. Сегодня его можно найти на вторичном рынке по цене новой Lada. В материале рассказываем, как выбрать живучий кроссовер, на что обратить внимание при покупке и какие версии лучше обходить стороной. Не спешите с выбором - есть нюансы, которые могут удивить.

Осенью 2012 года российские автолюбители впервые открыли Hyundai Santa Fe третьего поколения. Тогда дилеры предложили базовую версию с бензиновым мотором 2.4, механической коробкой и полным приводом за 1 299 000 рублей. Модификация Family стоила уже 1 599 000 рублей, а топовый дизельный High-Tech оценивался в 1 840 000 рублей. За эти деньги покупатель получал просторный салон, современный дизайн и неплохой набор опций.

Сейчас, спустя более десяти лет, производство Santa Fe третьего поколения завершено, но данное поколение активно продается на вторичном рынке. Машины с пробегом от 250 до 400 тысяч километров можно найти примерно за 1,2 миллиона рублей. Это сравнимо с ценой нового универсала Lada Granta Cross или версии Lada Iskra. Более свежие экземпляры, не старше десяти лет и с пробегом до 250-300 тысяч километров, обойдутся минимум в 1,6 миллиона рублей.

Потенциальных покупателей волнует главный вопрос: стоит ли покупать подержанный Santa Fe? Ведь хочется получить надежный и вместительный кроссовер, который не подведет в дороге и не сломается. Чтобы не ошибиться с выбором, важно знать, какие слабые места есть у этой модели и на что обратить внимание при осмотре.

В первую очередь эксперты советуют тщательно проверить состояние кузова. Несмотря на хорошую антикоррозийную защиту, возрастные экземпляры могут иметь сколы, ржавчину на кромках дверей и арках. Особое внимание стоит уделить порогам - там часто скапливается грязь и влага, что вызывает коррозию.

Дизельные версии Santa Fe оснащены наиболее выносливыми генераторами. Их моторы способны пройти более 400 тысяч километров при правильном обслуживании. Однако важно убедиться, что топливная система и турбина работают без нареканий. Бензиновый двигатель тоже надежен, но требует регулярной замены масла и фильтров. Автоматические коробки передач долговечная, но при пробеге за 200 тысяч километров могут наблюдаться рывки и задержки при переключениях.

Электроника в Santa Fe обычно не доставляет серьезных хлопот. Перед покупкой стоит проверить все функции, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Подвеска у кроссовера энергоемкая, но к 200-250 тысячам пробега требует замены амортизаторов, втулок и рычагов.

Покупая подержанный Hyundai Santa Fe третьего поколения, не стоит гнаться за самой дешевой машиной. Лучше выбирать экземпляр с прозрачным обслуживанием. Обязательно проведите проверку у специалистов, чтобы выявить скрытые дефекты. Такой подход поможет избежать лишних затрат и получить действительно надежный автомобиль для семьи или поездки.

Упомянутые модели: Hyundai Santa Fe (от 1 824 000 Р)
Упомянутые марки: Hyundai
