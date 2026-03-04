Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

4 марта 2026, 09:38

Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию

Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию

Нулевое ТО для новых автомобилей — маркетинговый ход или реальная польза для мотора

Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию

Дилерские центры все чаще предлагают пройти нулевое ТО сразу после покупки машины. Но действительно ли эта процедура необходима для новых авто, или это лишь способ навязать дополнительные услуги? Разбираемся, как не потерять гарантию и не переплатить лишнего.

В последние годы дилерские центры активно продвигают услуги нулевого технического обслуживания новых автомобилей. Водитель, только что забравший машину из салона, почти всегда принимает приглашение на ТО-0 — процедуру, о которой еще недавно мало кто слышал. Почему эта тема вызывает так много споров и стоит ли соглашаться на подобное предложение?

Суть нулевого ТО проста: его необходимо выполнить до первого регламентного обслуживания, обычно на пробеге от 1000 до 3000 километров. Формальная процедура включает проверку технических жидкостей, замену масла и фильтра, диагностику ходовой части, контроль давления в шинах, а также проверку состояния аккумулятора и световых приборов. На первый взгляд — это забота о клиенте и его автомобиле. Однако если копнуть глубже, становится ясно: для дилера это способ вернуть клиента на сервис и, возможно, продать дополнительные услуги.

Производители автомобилей четко прописывают межсервисные интервалы: первое ТО — после 10 000 км, второе — после 30 000 км, третье — после 60 000 км. ТО-0 в этих регламентах почти никогда не фигурирует. Более того, автоконцерны уверяют: современные двигатели не требуют обкатки, так как изготавливаются из высококачественных и долговечных материалов. Даже если в масле после первых тысяч километров появится небольшое количество металлической стружки, производитель не считает это поводом для внеплановой замены.

Однако дилеры часто убеждают, что без нулевого ТО можно лишиться гарантии. Это не соответствует действительности: отказ от ТО-0 не влияет на гарантийные обязательства, если остальные условия соблюдены. Тем не менее, некоторые сервисы идут на хитрость — приглашают на бесплатное ТО-0, чтобы заинтересовать клиента, а затем предлагают платные дополнительные работы.

Среди автомобилистов бытует мнение: если нулевое ТО предлагают бесплатно, почему бы не воспользоваться? Вреда от процедуры не будет, а вот переплачивать за нее смысла нет. Важно помнить главное — соблюдать регламент производителя и вовремя проходить обязательное техническое обслуживание. В противном случае можно действительно столкнуться с проблемами при гарантийном ремонте.

В итоге решение о прохождении нулевого ТО остается за водителем. Для кого-то это способ перестраховаться, для других — лишняя трата времени и денег. Но одно можно сказать точно: дилер не вправе требовать прохождения ТО-0 под угрозой снятия с гарантии. Внимательное изучение сервисной книжки и рекомендаций производителя поможет избежать ненужных расходов и сохранить уверенность в своем автомобиле.

