Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Элина Градова

26 августа 2026, 14:56

Стоит ли выбирать Москвич М70 или подержанный кроссовер за 3 млн рублей

Стоит ли выбирать Москвич М70 или подержанный кроссовер за 3 млн рублей

Три проверенных кроссовера с пробегом - альтернатива новым моделям Москвич

Стоит ли выбирать Москвич М70 или подержанный кроссовер за 3 млн рублей

Москвич представил новые кроссоверы. За ту же сумму на вторичном рынке доступны подержанные авто. Эксперт выделил три надежных варианта. Решение не так однозначно, как кажется.

Москвич представил новые кроссоверы. За ту же сумму на вторичном рынке доступны подержанные авто. Эксперт выделил три надежных варианта. Решение не так однозначно, как кажется.

В 2026 году рынок кроссоверов продолжает удивлять новинками, и недавно Москвич представил сразу две свежие модели - М70 и М90. Обе машины построены на базе китайских MG, что уже вызвало немало обсуждений среди автолюбителей. Младшая модель, Москвич М70, сейчас оценивается в три миллиона рублей. Это значительная сумма, и многие задумываются: а не лучше ли рассмотреть подержанный кроссовер от известного бренда?

Эксперты zr.ru составили подборку из трех альтернативных вариантов, которые можно приобрести за те же деньги. Среди них есть даже представитель премиум-класса, что делает выбор еще интереснее.

На третьей позиции оказался Kia Sorento четвертого поколения, выпущенный в 2020-2021 годах. На рынке чаще всего встречаются версии с бензиновым мотором 2,5 литра и дизелем 2,2 литра. Базовый бензиновый двигатель G4KM серии SmartStream выдает 180 л.с. Ранние экземпляры страдали повышенным расходом масла, но производитель быстро устранил этот недостаток, и на новых Sorento проблема уже не встречается. В целом, двигатель надежен, однако электронный термостат требует внимания - его ресурс ограничен.

Дизельный вариант оснащен мотором 2.2 D4HE, который пришел на смену предыдущему агрегату. Он избавился от большинства старых проблем, но остались нюансы: быстро засоряется сажевый фильтр, система EGR и впуск. В приводе ГРМ используется ремень, который по регламенту меняется раз в 240 тысяч километров, но специалисты советуют делать это чаще. Бензиновая версия комплектуется шестиступенчатым автоматом A6MF2 - не самым быстрым, зато надежным при спокойной езде. Дизельный Sorento получил восьмиступенчатый робот D8LF1, который после доработок стал надежнее, но насос высокого давления все еще требует контроля.

Второе место занимает Volvo XC90 второго поколения, который можно найти 2016-2018 годов выпуска. Несмотря на статус и сложную конструкцию, этот кроссовер зарекомендовал себя как весьма надежный. Основные опасения вызывали четырехцилиндровые турбомоторы Drive E объемом 2 литра, но на практике они показали себя с лучшей стороны. Оптимальным выбором считается бензиновая версия Т5 с мотором B4204T мощностью 249 л.с. После покупки рекомендуется промыть топливную систему, так как форсунки склонны к образованию нагара. Ремень ГРМ желательно менять каждые 120 тысяч километров, а также регулярно проверять состояние резиновых патрубков.

На рынке встречаются и дизельные XC90 с мотором D4204T. Здесь также стоит уделить внимание состоянию резиновых трубок, сальников и клапанной крышки. Еще одна особенность - шкив коленвала с демпфером, который лучше заменить заранее. Автоматическая коробка передач Aisin TG-81SC с восемью ступенями считается одной из самых надежных, но требует регулярной замены масла и чистки теплообменника.

Одним из наиболее удачных вариантов на вторичном рынке в бюджете до 3 млн рублей можно считать Skoda Kodiaq 2019–2021 года выпуска. При такой цене автомобиль нередко оказывается заметно свежее аналогов за счёт разницы в стоимости модификаций - в частности, версии с базовым турбомотором 1.4 CZDA мощностью 150 л. с. обычно доступнее, а значит, у покупателя больше шансов найти экземпляр с меньшим пробегом и в хорошем состоянии.

У двигателя 1.4 CZDA есть свои особенности: он довольно требователен к качеству обслуживания, и даже при строгом соблюдении регламента у него сохраняются отдельные слабые места. В первую очередь это сравнительно небольшой ресурс водяного насоса, а также периодически встречающаяся проблема подклинивания актуатора турбины - хотя по сравнению с мотором предыдущей генерации такое явление уже не носит массового характера.

Альтернативой выступает более мощный двухлитровый двигатель CZPA на 180 л. с.: в нём в приводе ГРМ используется цепь, которая, впрочем, тоже может изнашиваться ориентировочно к пробегу в 150 тысяч километров. У этого мотора тоже есть нюанс с водяным насосом, но иного характера - речь идёт о деформации его корпуса. Трансмиссии у версий различаются: с 1.4‑литровым мотором сочетается 6‑ступенчатый робот DSG, который при нормальной эксплуатации способен прослужить долго, хотя двумассовый маховик по‑прежнему остаётся потенциально уязвимым узлом. В паре с 2‑литровым двигателем устанавливался 7‑ступенчатый робот DQ381: при осмотре такой машины важно обратить внимание на плавность работы коробки на низких передачах в пробках - задержки и рывки могут сигнализировать о скором выходе из строя пакета сцеплений.

По словам эксперта «За рулём» Александра Виноградова, любой из рассматриваемых кроссоверов при условии регулярного и грамотного техобслуживания способен прослужить ещё много лет. Однако с учётом возраста моделей, их надёжности и ездовых характеристик именно Skoda Kodiaq выглядит наиболее сбалансированным выбором в данном ценовом сегменте.

Таким образом, за три миллиона рублей можно выбрать не только новый Москвич М70, но и подержанный кроссовер от проверенного бренда, который по уровню оснащения и надежности способен составить достойную конкуренцию новинке. Выбор остается за покупателем: свежая модель или проверенная временем техника.

Упомянутые модели: KIA Sorento (от 2 419 900 Р), Volvo XC90 (от 4 370 000 Р), Skoda Kodiaq (от 1 339 000 Р)
Упомянутые марки: Москвич, KIA, Volvo, Skoda
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