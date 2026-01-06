Большой кроссовер для семьи — плюсы и минусы глазами владельцев

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 января 2026, 11:14

Стоит ли ждать сюрпризов от GAC GS8 после 100 тысяч километров пробега

Стоит ли ждать сюрпризов от GAC GS8 после 100 тысяч километров пробега

Большой кроссовер для семьи — плюсы и минусы глазами владельцев

Стоит ли ждать сюрпризов от GAC GS8 после 100 тысяч километров пробега

GAC GS8 удивляет сочетанием комфорта и динамики. Владельцы отмечают простор и удобство, но не обходится без нюансов. Как поведет себя салон и техника на большом пробеге? Почему расход топлива вызывает вопросы? Узнайте, что думают реальные водители.

GAC GS8 удивляет сочетанием комфорта и динамики. Владельцы отмечают простор и удобство, но не обходится без нюансов. Как поведет себя салон и техника на большом пробеге? Почему расход топлива вызывает вопросы? Узнайте, что думают реальные водители.

На российских дорогах все чаще встречается крупный кроссовер, который занял флагманскую позицию в продажах своего бренда. Этот автомобиль привлекает внимание не только размерами, но и комплексом характеристик, которые оценивают водители с разным опытом.

Первое впечатление от знакомства с моделью часто связано с неожиданно комфортной посадкой, которая напоминает ощущения от более дорогих иномарок. Водительское кресло расположено высоко, что обеспечивает хороший обзор. Однако уже в первые месяцы эксплуатации некоторые владельцы отмечают, что обивка сидений начинает терять вид, что порождает вопросы о долговечности салона в перспективе длительного пробега.

В движении автомобиль проявляет себя с неожиданно азартной стороны. Управление оценивается как приятное и сбалансированное, что позволяет сочетать динамичную езду с плавностью, необходимой для комфорта пассажиров. Существующего бензинового двигателя для такой массивной машины некоторым кажется недостаточно, но работа автоматической коробки передач заслуживает положительных оценок. Ожидается, что ситуацию с динамикой может исправить появление гибридной модификации.

Уровень комфорта в салоне сравнивают с классическими седанами премиального сегмента. Пространства действительно много, особенно на втором ряду, где между детскими креслами может свободно разместиться взрослый человек. Это превращает салон в полноценное место для отдыха в длительной поездке. Но за комфорт приходится платить: расход топлива в городском цикле у этого кроссовера весьма значительный, а объем топливного бака невелик, что увеличивает частоту визитов на заправку.

Техническое оснащение вызывает неоднозначную реакцию. Центральное место в салоне занимает большой экран мультимедийной системы, но скорость его работы и графический интерфейс не всегда соответствуют ожиданиям. Многих смущает практически полное отсутствие физических кнопок для управления основными функциями, что может отвлекать от дороги. Отдельные элементы отделки также производят впечатление недорогих, что несколько противоречит общей солидности автомобиля.

Несмотря на это, для большой семьи кроссовер выглядит привлекательным вариантом. Его ценность — в огромном пространстве, приемлемой управляемости и универсальности. Он подходит и для городских поездок, и для путешествий на природу, где его габариты и возможность трансформации салона становятся реальным преимуществом. Привлекательной выглядит и специальная версия с усиленным внедорожным обликом и дополнительными практичными элементами вроде двухстворчатой задней двери.

Таким образом, этот автомобиль представляет собой взвешенный выбор для тех, кто в первую очередь ценит простор и комфорт для всех пассажиров. Основными компромиссами становятся высокий аппетит к топливу и отдельные вопросы к качеству материалов. Главная же интрига, которая остается за рамками первых впечатлений, — это надежность и сохранение презентабельного вида салона и техники после нескольких лет интенсивной эксплуатации. Ответ на этот вопрос станет ключевым для формирования окончательной репутации модели на рынке.

Упомянутые модели: GAC GS8
Упомянутые марки: GAC
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ГАК

Похожие материалы ГАК

Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калининград Свердловская область Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться