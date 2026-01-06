Большой кроссовер для семьи — плюсы и минусы глазами владельцев

6 января 2026, 11:14
Стоит ли ждать сюрпризов от GAC GS8 после 100 тысяч километров пробега
Стоит ли ждать сюрпризов от GAC GS8 после 100 тысяч километров пробега
GAC GS8 удивляет сочетанием комфорта и динамики. Владельцы отмечают простор и удобство, но не обходится без нюансов. Как поведет себя салон и техника на большом пробеге? Почему расход топлива вызывает вопросы? Узнайте, что думают реальные водители.
На российских дорогах все чаще встречается крупный кроссовер, который занял флагманскую позицию в продажах своего бренда. Этот автомобиль привлекает внимание не только размерами, но и комплексом характеристик, которые оценивают водители с разным опытом.
Первое впечатление от знакомства с моделью часто связано с неожиданно комфортной посадкой, которая напоминает ощущения от более дорогих иномарок. Водительское кресло расположено высоко, что обеспечивает хороший обзор. Однако уже в первые месяцы эксплуатации некоторые владельцы отмечают, что обивка сидений начинает терять вид, что порождает вопросы о долговечности салона в перспективе длительного пробега.
В движении автомобиль проявляет себя с неожиданно азартной стороны. Управление оценивается как приятное и сбалансированное, что позволяет сочетать динамичную езду с плавностью, необходимой для комфорта пассажиров. Существующего бензинового двигателя для такой массивной машины некоторым кажется недостаточно, но работа автоматической коробки передач заслуживает положительных оценок. Ожидается, что ситуацию с динамикой может исправить появление гибридной модификации.
Уровень комфорта в салоне сравнивают с классическими седанами премиального сегмента. Пространства действительно много, особенно на втором ряду, где между детскими креслами может свободно разместиться взрослый человек. Это превращает салон в полноценное место для отдыха в длительной поездке. Но за комфорт приходится платить: расход топлива в городском цикле у этого кроссовера весьма значительный, а объем топливного бака невелик, что увеличивает частоту визитов на заправку.
Техническое оснащение вызывает неоднозначную реакцию. Центральное место в салоне занимает большой экран мультимедийной системы, но скорость его работы и графический интерфейс не всегда соответствуют ожиданиям. Многих смущает практически полное отсутствие физических кнопок для управления основными функциями, что может отвлекать от дороги. Отдельные элементы отделки также производят впечатление недорогих, что несколько противоречит общей солидности автомобиля.
Несмотря на это, для большой семьи кроссовер выглядит привлекательным вариантом. Его ценность — в огромном пространстве, приемлемой управляемости и универсальности. Он подходит и для городских поездок, и для путешествий на природу, где его габариты и возможность трансформации салона становятся реальным преимуществом. Привлекательной выглядит и специальная версия с усиленным внедорожным обликом и дополнительными практичными элементами вроде двухстворчатой задней двери.
Таким образом, этот автомобиль представляет собой взвешенный выбор для тех, кто в первую очередь ценит простор и комфорт для всех пассажиров. Основными компромиссами становятся высокий аппетит к топливу и отдельные вопросы к качеству материалов. Главная же интрига, которая остается за рамками первых впечатлений, — это надежность и сохранение презентабельного вида салона и техники после нескольких лет интенсивной эксплуатации. Ответ на этот вопрос станет ключевым для формирования окончательной репутации модели на рынке.
Похожие материалы ГАК
-
06.01.2026, 06:41
Названы самые надежные китайские автомобили - четыре модели доступны в России
В Китае составили свежий рейтинг надежности машин. В лидерах оказались не те, кого ждали. Четыре модели из топа можно купить в России. Одна из них - абсолютный фаворит среди кроссоверов. Результаты удивили даже экспертов.Читать далее
-
01.11.2025, 13:47
Личный опыт тест-драйвов: как изменились впечатления от новых авто после 2022 года
Глава Автостата Сергей Целиков поделился личными наблюдениями о тест-драйвах за последние годы. В центре внимания — перемены на рынке и новые ощущения от китайских моделей. Особое место занимает гибридный GAC GS8 HEV. Читайте о том, как меняется взгляд на автомобили.Читать далее
-
13.10.2025, 07:42
Неделя с гибридным GAC GS8 HEV: личный опыт в московских пробках
В течение недели глава "Автостата" Сергей Целиков тестировал необычный гибрид. Впечатления оказались неожиданными. Некоторые детали удивили. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше.Читать далее
-
19.09.2025, 07:39
Какие автомобили в России стали доступнее в августе названы три лидера падения цен
Российский авторынок продолжает удивлять своей динамикой. Цены на машины снова меняются. Некоторые модели стали заметно доступнее покупателям. Эксперты проанализировали ситуацию в конце лета. Их выводы оказались весьма неожиданными для многих.Читать далее
-
12.09.2025, 13:26
Эксперты назвали лучшие кроссоверы на российском рынке в 2025 году
Рынок кроссоверов в России переполнен. Выбрать подходящую модель стало сложнее. Специалисты провели большое исследование. Они оценили множество популярных автомобилей. Мы расскажем о главных фаворитах. Узнайте лидеров этого года.Читать далее
-
12.09.2025, 10:56
Jaecoo J7 возглавил список самых популярных иномарок в России до 5 миллионов рублей
Автомобильный рынок России продолжает меняться. Покупатели сделали свой выбор. В среднем ценовом сегменте есть явные лидеры. Какие машины предпочитают россияне сегодня? Наш анализ покажет главные тренды.Читать далее
-
01.09.2025, 15:51
Смертельная авария с GAC GS8 в России: водитель переложил вину на электронные системы помощи водителю
В Нижегородской области произошло смертельное ДТП с участием кроссовера GAC GS8. Водитель утверждает, что авария случилась из-за сбоя адаптивного круиз-контроля, которому он полностью доверился. Разбираемся в технических аспектах и ответственности за действия электронных ассистентов.Читать далее
-
17.07.2025, 08:20
GAC GS8 получил новое имя и обновленный дизайн в 2025 году
Флагманский кроссовер GAC GS8 сменил в Росии имя Dragon на «Обновленный GS8» в связи с изменениями в дизайне и маркетинговой стратегии. Расскажем о новых комплектациях, продажах моделей GAC и планах бренда на российском рынке.Читать далее
-
27.06.2025, 18:32
Продажи нового флагмана GAC GS8 Dragon стартуют в России 1 июля. Сколько он стоит?
1 июля 2025 года в России стартуют продажи обновленного кроссовера GAC GS8 в специальной версии Dragon. Новинку предложат с двумя типами силовых установок на выбор – бензиновой и гибридной. Читать далее
-
24.06.2025, 09:58
GAC раскрыл технические подробности нового флагмана
Компания GAC рассказала о «начинке» новой гибридной версии флагманского кроссовера GS8 под названием Dragon. Автомобиль полностью адаптирован под российские условия эксплуатации и обещает высокую степень безопасности, комфорта и управляемости даже в сложных условиях.Читать далее
Похожие материалы ГАК
-
06.01.2026, 06:41
Названы самые надежные китайские автомобили - четыре модели доступны в России
В Китае составили свежий рейтинг надежности машин. В лидерах оказались не те, кого ждали. Четыре модели из топа можно купить в России. Одна из них - абсолютный фаворит среди кроссоверов. Результаты удивили даже экспертов.Читать далее
-
01.11.2025, 13:47
Личный опыт тест-драйвов: как изменились впечатления от новых авто после 2022 года
Глава Автостата Сергей Целиков поделился личными наблюдениями о тест-драйвах за последние годы. В центре внимания — перемены на рынке и новые ощущения от китайских моделей. Особое место занимает гибридный GAC GS8 HEV. Читайте о том, как меняется взгляд на автомобили.Читать далее
-
13.10.2025, 07:42
Неделя с гибридным GAC GS8 HEV: личный опыт в московских пробках
В течение недели глава "Автостата" Сергей Целиков тестировал необычный гибрид. Впечатления оказались неожиданными. Некоторые детали удивили. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше.Читать далее
-
19.09.2025, 07:39
Какие автомобили в России стали доступнее в августе названы три лидера падения цен
Российский авторынок продолжает удивлять своей динамикой. Цены на машины снова меняются. Некоторые модели стали заметно доступнее покупателям. Эксперты проанализировали ситуацию в конце лета. Их выводы оказались весьма неожиданными для многих.Читать далее
-
12.09.2025, 13:26
Эксперты назвали лучшие кроссоверы на российском рынке в 2025 году
Рынок кроссоверов в России переполнен. Выбрать подходящую модель стало сложнее. Специалисты провели большое исследование. Они оценили множество популярных автомобилей. Мы расскажем о главных фаворитах. Узнайте лидеров этого года.Читать далее
-
12.09.2025, 10:56
Jaecoo J7 возглавил список самых популярных иномарок в России до 5 миллионов рублей
Автомобильный рынок России продолжает меняться. Покупатели сделали свой выбор. В среднем ценовом сегменте есть явные лидеры. Какие машины предпочитают россияне сегодня? Наш анализ покажет главные тренды.Читать далее
-
01.09.2025, 15:51
Смертельная авария с GAC GS8 в России: водитель переложил вину на электронные системы помощи водителю
В Нижегородской области произошло смертельное ДТП с участием кроссовера GAC GS8. Водитель утверждает, что авария случилась из-за сбоя адаптивного круиз-контроля, которому он полностью доверился. Разбираемся в технических аспектах и ответственности за действия электронных ассистентов.Читать далее
-
17.07.2025, 08:20
GAC GS8 получил новое имя и обновленный дизайн в 2025 году
Флагманский кроссовер GAC GS8 сменил в Росии имя Dragon на «Обновленный GS8» в связи с изменениями в дизайне и маркетинговой стратегии. Расскажем о новых комплектациях, продажах моделей GAC и планах бренда на российском рынке.Читать далее
-
27.06.2025, 18:32
Продажи нового флагмана GAC GS8 Dragon стартуют в России 1 июля. Сколько он стоит?
1 июля 2025 года в России стартуют продажи обновленного кроссовера GAC GS8 в специальной версии Dragon. Новинку предложат с двумя типами силовых установок на выбор – бензиновой и гибридной. Читать далее
-
24.06.2025, 09:58
GAC раскрыл технические подробности нового флагмана
Компания GAC рассказала о «начинке» новой гибридной версии флагманского кроссовера GS8 под названием Dragon. Автомобиль полностью адаптирован под российские условия эксплуатации и обещает высокую степень безопасности, комфорта и управляемости даже в сложных условиях.Читать далее