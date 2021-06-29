29 июня 2021, 00:08
Столб пламени высотой в несколько этажей у лондонского метро попал на видео
Накануне днем в небо над южным Лондоном поднялся столб пламени высотой не менее 15 метров, а затем окрестности заволокло огромным облаком черного дыма. Взрыв прогремел вблизи станции Элефант-энд-Касл.
Дарья Климова Фото: bbc.com
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Фото: bbc.com
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Фото: bbc.com
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Фото: bbc.com
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Фото: bbc.com
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Фото: bbc.com
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Фото: bbc.com
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Мэр Лондона Садик Хан похвалил экстренные службы, которые действовали быстро и обеспечили безопасную эвакуацию как местных жителей, так и пассажиров станции. Полиция уже заявила, что происшествие не связано с терроризмом. По предварительной информации, пожар возник в автомастерской, расположенной под железнодорожными путями. Прохожие говорят о двух сильных взрывах и дыме с едким запахом.
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