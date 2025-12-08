Тотальный контроль на «зебрах»: ГИБДД назвала дату новой облавы в Москве

Столичная ГИБДД устроит массовую проверку на пешеходных переходах

В Москве готовят новую проверку. Она коснется всех участников движения. Инспекторы будут следить за водителями. Пешеходов тоже не оставят без внимания. Узнайте, где ждать патрули ГАИ и какие штрафы грозят нарушителям.

Столичная Госавтоинспекция анонсировала проведение специального профилактического мероприятия, которое затронет всех участников дорожного движения. Как сообщает Autonews, 9 декабря на улицы Москвы выйдут дополнительные патрули ДПС в рамках рейда под названием «Пешеходный переход». Основная задача инспекторов - снижение числа аварий с участием пешеходов и повышение общей дисциплины на дорогах.

Поводом для таких мер послужила неутешительная статистика. Анализ аварийности, проведенный ведомством, показал, что наезды на пешеходов остаются одним из самых распространенных видов ДТП в мегаполисе. Ситуация усугубляется с наступлением зимы: короткий световой день, плохая видимость из-за осадков и скользкое дорожное покрытие многократно увеличивают риски. Часто трагедии происходят непосредственно на «зебрах», где пешеходы должны чувствовать себя в безопасности.

В ходе рейда сотрудники ГИБДД будут уделять пристальное внимание как водителям, так и пешим участникам движения. Экипажи ДПС будут дежурить в местах с интенсивным трафиком и на участках, которые считаются очагами аварийности. Инспекторы проконтролируют, как автомобилисты выполняют требование правил уступить дорогу людям на переходе. В то же время без внимания не останутся и сами пешеходы, которые порой пренебрегают собственной безопасностью, перебегая дорогу в неположенном месте или на красный сигнал светофора.

Водителям стоит помнить, что за непредоставление преимущества в движении пешеходу на переходе предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 12.18 КоАП РФ, такой проступок карается штрафом в размере от 1500 до 2500 рублей. Инспекторы напоминают, что при приближении к «зебре» необходимо заранее снижать скорость, чтобы иметь возможность остановиться и пропустить людей.

В свою очередь, пешеходам также следует быть предельно внимательными. Перед выходом на проезжую часть, даже на регулируемом переходе, необходимо убедиться в безопасности маневра и в том, что водители вас видят и готовы пропустить. Использование смартфонов и наушников при переходе дороги недопустимо, так как это отвлекает внимание. Для пешеходов-нарушителей также предусмотрен штраф - 500 рублей. В темное время суток настоятельно рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде.

Представители Госавтоинспекции подчеркивают, что цель подобных мероприятий - не наказать как можно больше людей, а напомнить о важности взаимного уважения и неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. Безопасность на дорогах - это общая ответственность, и только совместными усилиями можно добиться снижения трагических инцидентов.