28 июля 2017, 13:31

Столичное такси будет перевозить пассажиров на Citroen Grand C4 Picasso

Citroen и московское городское такси заключили соглашение о передаче 300 автомобилей Grand C4 Picasso. На линию уже вышли 150 автомобилей. Ещё столько же будет поставлено в рамках соглашений до конца 2017 года.
^

Citroen Grand C4 Picasso
От 1.6 л, 120 л.с
Новый от 1 737 000 до 2 113 000 Р
На момент старта продаж в конце прошлого года Grand C4 Picasso предлагался с бензиновым двигателем THP150 АКПП-6 и дизелем Blue HDi120 АКПП-6. В мае французская компания расширила линейку модификаций семейства Picasso, предложив 7-местную версию в комплектации Live. На автомобиль устанавливается дизельный двигатель HDi 115 в сочетании с механической 6-ступенчатой трансмиссией. Расход топлива такой модификации составляет всего 4,3 л/100 км в смешанном цикле.

В перечень оснащения машины входит 2-зонный климат-контроль, система контроля усталости водителя, программируемый круиз – контроль и ограничитель скорости, датчик дождя и света, ESP, электрический стояночный тормоз, передние регулируемые подлокотники, колесные диски 16 дюймов.

Также машина имеет передние и задние электростеклоподъемники, зеркала с электроприводом и подогревом, подогрев передних  сидений, аудиосистему RDS MP3 + USB + Bluetooth, столики в спинках передних сидений, противотуманные фары.

АвтоМосква Ситроен Гранд Пикассо

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Подскажите как запустить робот кпп на ситроен с4 гранд пикассо после аварии вытекло масло.
После аварии вытекло гидравлическое масло я его долил до уровня но начело вкл. только задняя передача а в перед не вкл. загарается сояночный тормоз N
oleggann80
робот после аварии не включается что делать?
Добрый день! Скажите как запустить робат 1.6 hdi.2007г. После аварии треснула бочок гидровл. Жидкости на кпп, жидкость вытекала забил другой жидкости по уровню, задняя вкл. , а потом обратно в положение N и блокируется ручник?
oleggann80
Форум Citroen C4 Picasso
скажите как развоздушить систему с4 гранд пикасо 2007г. Робот 6 со.
Oleggann80
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Citroen Автомудрость Citroen АвтоПитер Citroen Дизайн и тюнинг Citroen Новинки и концепт кары Citroen Новости и акции автосалонов Citroen Автосалоны и дилеры марки Citroen Аренда и прокат авто марки Citroen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Citroen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Citroen
Главные материалы
Петербургские дилеры ожидают роста рынка
Тест-драйв нового Kia Rio: естественный отбор
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Citroen Grand C4 Picasso
Объявления о продаже Citroen Grand C4 Picasso
Рейтинг по классам
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 39 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 24 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Столичное такси будет перевозить пассажиров на Citroen Grand C4 Picasso
{{model_v2_3329}} На момент старта продаж в конце прошлого года Grand C4 Picasso предлагался с бензиновым двигателем THP150 АКПП-6 и дизелем Blue HDi120 АКПП-6. В мае французская компания расширила линейку модификаций семейства Picasso, предложив 7-местную версию в комплектации Live. На автомобиль устанавливается дизельный двигатель HDi 115 в сочетании с механической 6-ступенчатой трансмиссией. Расход топлива такой модификации составляет всего 4,3 л/100 км в смешанном цикле.В перечень оснащения машины входит 2-зонный климат-контроль, система контроля усталости водителя, программируемый круиз – контроль и ограничитель скорости, датчик дождя и света, ESP, электрический стояночный тормоз, передние регулируемые подлокотники, колесные диски 16 дюймов. Также машина имеет передние и задние электростеклоподъемники, зеркала с электроприводом и подогревом, подогрев передних  сидений, аудиосистему RDS MP3 + USB + Bluetooth, столики в спинках передних сидений, противотуманные фары.
2017-07-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Владивосток Волгодонск Сыктывкар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG