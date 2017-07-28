28 июля 2017, 13:31
Столичное такси будет перевозить пассажиров на Citroen Grand C4 Picasso
Citroen и московское городское такси заключили соглашение о передаче 300 автомобилей Grand C4 Picasso. На линию уже вышли 150 автомобилей. Ещё столько же будет поставлено в рамках соглашений до конца 2017 года.
Citroen Grand C4 Picasso
От 1.6 л, 120 л.с
Новый от 1 737 000 до 2 113 000 Р
В перечень оснащения машины входит 2-зонный климат-контроль, система контроля усталости водителя, программируемый круиз – контроль и ограничитель скорости, датчик дождя и света, ESP, электрический стояночный тормоз, передние регулируемые подлокотники, колесные диски 16 дюймов.
Также машина имеет передние и задние электростеклоподъемники, зеркала с электроприводом и подогревом, подогрев передних сидений, аудиосистему RDS MP3 + USB + Bluetooth, столики в спинках передних сидений, противотуманные фары.
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После аварии вытекло гидравлическое масло я его долил до уровня но начело вкл. только задняя передача а в перед не вкл. загарается сояночный тормоз N
Добрый день! Скажите как запустить робат 1.6 hdi.2007г. После аварии треснула бочок гидровл. Жидкости на кпп, жидкость вытекала забил другой жидкости по уровню, задняя вкл. , а потом обратно в положение N и блокируется ручник?
скажите как развоздушить систему с4 гранд пикасо 2007г. Робот 6 со.
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