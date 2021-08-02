Столичным светофорам совместили фазу. Москвичам не нравится
Фото: mosday.ru
Это, дескать, позволяет всем участникам движения пересечь перекресток быстрее, что помогает, прежде всего, в часы пик. «Раньше зеленый сигнал работал поочередно для пешеходов, пересекающих дорогу, и для водителей, которые совершают правый поворот с выездом на ту же дорогу, - утверждают в ЦОДД. - Совмещенная фаза светофора дает возможность одновременного движения пешеходов и водителей, чьи траектории пересекаются. При правом/левом повороте водитель видит дополнительную секцию под зеленым сигналом бело-лунного цвета, где изображен пешеход и стрелка поворота. Водитель должен уступить дорогу пешеходу и затем продолжить движение».
По утверждению авторов идеи, такое решение понятно и удобно. К тому же оно увеличивает время действия зеленого сигнала как для водителей, так и для пешеходов, поэтому создает меньше задержек в движении и позволяет пересечь перекресток быстрее.
Главное условие работы таких светофоров — гарантия безопасности пешеходов. При повороте водитель видит дополнительную белую секцию с изображением пешехода и стрелкой поворота. Он, поворачивая направо, должен уступить дорогу пешеходу и тогда может продолжить движение.
Вроде, все ясно и логично. Вот только водительское сообщество столицы не столь оптимистично восприняло новацию. Вот, какие комментарии мы подслушали в соцсетях.
Хотели как лучше, получилось как всегда
sto_rem: «Вообще, непонятно, зачем на перекрестках, где раньше со всех четырех сторон пешеходы переходили в свое время, а автомобили по всем направлениям стояли под красным светом, теперь ввели совмещение фаз. На мой взгляд, значительно безопаснее, когда все машины стоят - пешеходы идут, чем совмещение проезда автомобилей под поворот с одновременным переходом в том месте пешеходов».
codd_moscow: «Таким образом, время проезда перекрестка для транспорта снижается, пропускная способность увеличивается».
pakinalexander: «Наоборот, уменьшается. Вы считали хоть это время? К примеру, 4-я Лесная, д. 4: чтобы туда попасть с Тверской улицы, надо по этим стрелкам остановиться, пропустить людей, которые в том месте идут нескончаемым потоком, проехать. А за вами уже десяток машин стоит, и они не проедут, кроме как на красный свет! Очередная кормушка для пополнения бюджета - либо штраф за не пропуск, либо за красный. Ну и пополнение семейного бюджета сотрудников ГИБДД, так как второй «не пропуск» или второй «красный» за год – лишение ВУ. Естественно 99.99% решат этот вопрос полюбовно финансово-юмористическим способом».
bas.pro: «На Тверской этим светофором создали пробку там, где ее никогда не было. Нескончаемый поток людей просто не дает автомобилям шанс. Хотели как лучше, получилось как всегда. Хотя даже школьнику понятно, что такие секции нужны только на улицах с низкой пешеходной нагрузкой».
«Атакуй! Бездумно. Опасно».
10st_c0nnection: «Камеры поставьте, иначе фиг кто пешеходам уступать будет».
egorch_01: «В Питере везде так, без всяких выдуманных секций, о которых ни слова в ПДД».
kenter_frol: «Отличное решение. Только вот уже 2 недели на площади Белорусского вокзала постоянные конфликты и аварийные ситуации. Очень много водителей не понимают, что это за знак, а пешеходы вообще не в курсе что у водителей теперь есть возможность проезда. Для них-то никаких знаков нет».
al_batone: «Видимо, водители не учили ПДД - там, по идее, и дополнительные значки не нужны. Просто в Москве все привыкли, что, если зелёный, то у пешеходов справа – красный».
pakinalexander: «Так, там и поток непрекращающийся с утра и до поздней ночи людей. Дай бог один проедет, уступая, а остальные? Либо на красный, либо стоять, либо перегораживать пересекаемую дорогу».
vib.expert: «Символично, что стрелка смотрит в пешехода. Как команда водителю: «Атакуй!». И цвет подсветки не располагает уступать пешеходу. Бездумно. Опасно».
Istash: «Опасное решение, а главное — абсолютно не нужное. Уже видел несколько почти аварийных ситуаций. Пешеходы не понимают, что происходит, машины почти бьют друг друга из-за резких торможений. Бабушки просто зависают на «зебре». Не должно быть никаких совмещенных фаз, строго по очереди».
«Теперь в Москве не стыдно находиться»
exx.en: «При повороте водитель видит дополнительную белую секцию с изображением пешехода, останавливается и начинает «гуглить» в «Яндексе», что за «отсебятина» происходит, почему эта секция не описана в ПДД, и как он должен дальше действовать. В это время пешеходы спокойно переходят дорогу, и все счастливы. Примерно так, видимо, выглядело ТЗ на эту ерунду».
pakinalexander: «А в центре, где нескончаемый поток людей и машин, натыкали их, и в итоге, только больше заторов, учитывая, что сузили проезжую часть за счет тротуаров гигантских - чтобы больше плитки ушло от «гауляйтера» и расширения трамвайных путей, к примеру, на Лесной».
propel_do_utra: «Правильно сделали, теперь в Москве не стыдно находиться, город стал похож на Европу, а не на азиатщину с нахламлением машин, как это было до 2015-2016 г.г.».
ancilo77: «Сделайте все пешеходные светофоры по кнопке! Очень бесит, когда едешь ночью по улице, нет ни одного пешехода, но загорается красный и зеленый для перехода. Да и не только ночью, полно примеров. Нажал, кнопку - перешел, не нажал, пусть горит зелёный всегда для автомобилей».
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