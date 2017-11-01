1 ноября 2017, 10:07
Столичным водителям не хватает знаков «шипы»
На заправках Москвы и в специализированных магазинах запчастей возник дефицит знаков «шипы». Отныне водители должны приклеивать их на заднее стекло автомобиля при использовании зимней шипованной резины.
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Эксперты не видят обоснования мотивов этого нововведения, поскольку влияние установленной на автомобиле таблички «шипы» на величину тормозного пути, в сравнении с нешипованной резиной, прямо скажем, нулевое. Дело в том, что некоторые современные «липучки» даже зимой в условиях гололеда обеспечивают торможение автомобиля не хуже, чем с шипами.
С другой стороны, шипованная резина массовых брендов, которая эксплуатировалась более 2-3 лет, имеет настолько стертые шипы, что они даже не издают звука при движении по сухому асфальту, хотя в первые годы эксплуатации резины этот звук отчетливо слышен всем участникам дорожного движения.
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Сдаем автомобиль в trade in. Памятка для женщин
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