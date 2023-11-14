Столкнулись зеркалами на узкой дороге: в ГИБДД рассказали, как определить виновника

Ранее мы писали Эксперт рассказал, кому в 2024 году придется пересдавать на права С 1 апреля 2024 года некоторых водителей заставят пересдать экзамены и обменять водительские удостоверения ... Читать далее

Первое, на что обратит внимание инспектор ДПС, дорожная разметка и расположение автомобилей относительно нее, выяснили журналисты njcar.ru . Виновным считается тот, кто оказался на встречной полосе или хотя бы наехал на разметку. Согласно ПДД, на пунктирную разметку допускается наезжать только для перестроения, пересекать сплошную линию и вовсе запрещено. В противном случае водителя ждет штраф от 500 рублей за пунктир и до лишения прав на полгода за пересечение сплошной линии. Если разметка отсутствует, инспекторы вооружатся рулеткой, измерят ширину проезжей части, разделят ее пополам и выяснят, какой из автомобилей находился на встречной полосе.

При прочих равных виноват в ДТП будет тот водитель, который двигался, если двигались оба – тот, кто ехал быстрее. В более трудных ситуациях, когда однозначно определить виновника не удается, обычно говорят о нарушении безопасного расстояния обоими водителями и выписывают «обоюдку».

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах