ДТП без шанса на ремонт: как дефицит запчастей заставляет страховые отдавать миллионы

27 мая 2026, 12:04
Страховая компания выплатила за разбитый Toyota Land Cruiser 14 млн млн рублей из-за отсутствия запчастей
Страховая компания выплатила за разбитый Toyota Land Cruiser 14 млн млн рублей из-за отсутствия запчастей
Редкий случай: страховая компания полностью компенсировала владельцу Toyota Land Cruiser сумму в 13,7 млн рублей после аварии. Причина - невозможность ремонта из-за отсутствия нужной детали. Почему это важно сейчас, какие риски несут автовладельцы и что делать в подобных ситуациях - разбираемся в деталях.
Ситуация, когда страховая компания вынуждена выплатить всю страховую сумму из-за невозможности ремонта автомобиля, становится все более актуальной для российских автовладельцев. В условиях дефицита запчастей и сложностей с логистикой даже самые дорогие внедорожники могут оказаться в тупике после серьезного ДТП. Владелец Toyota Land Cruiser получил компенсацию в размере 13,7 млн рублей, поскольку восстановить машину оказалось невозможно.
В результате аварии была повреждена рама автомобиля - элемент, который по рекомендациям производителя подлежит замене, а не ремонту. Официальный дилер оценил стоимость работ в 6,7 млн рублей, однако ключевая проблема заключалась не в цене, а в отсутствии самой детали на складах в России. Попытки заказать раму за рубежом столкнулись с неадекватно высокой стоимостью и неясными сроками доставки, что сделало ремонт практически нереальным.
Страховая компания, проанализировав ситуацию, пришла к выводу о полной неремонтопригодности внедорожника. В итоге было принято решение выплатить владельцу всю страховую сумму, предусмотренную договором. Такой подход становится вынужденной мерой на фоне продолжающихся перебоев с поставками оригинальных комплектующих, особенно для автомобилей зарубежных марок.
Как рассказала 110km.ru Татьяна Коробейникова, директор Ижевского филиала «АльфаСтрахование», «проблема с поставками запчастей для премиальных автомобилей сегодня – это реальный вызов для всего рынка автострахования. Рама кузова – несущий элемент конструкции, замена которого регламентирована технологией производителя. Когда запчасть недоступна в стране и перспективы ее поставки неопределенны, удерживать автомобиль в ожидании – значит перекладывать на клиента риски, которые он не должен нести. В таких случаях единственное корректное решение – полная выплата страховой суммы».
Похожая проблема с невозможностью восстановления транспортных средств после серьезных повреждений уже обсуждалась экспертами. Например, в материале о том, как определить, был ли автомобиль собран из нескольких частей, специалисты объясняют, почему такие машины могут быть опасны и на что стоит обращать внимание при покупке - подробнее об этом можно узнать в разборе признаков «конструкторов».
По имеющимся данным, подобные случаи могут стать не единичными: на рынке наблюдается нехватка крупных кузовных деталей, а стоимость и сроки доставки из-за рубежа часто делают ремонт экономически нецелесообразным. Для владельцев дорогих автомобилей это означает, что даже при наличии страховки не всегда удается вернуть машину в строй - иногда единственным выходом становится получение полной выплаты. Важно помнить, что условия страховых договоров и политика компаний могут различаться, поэтому при выборе страховки стоит внимательно изучать все нюансы, связанные с тотальными повреждениями и невозможностью ремонта.
Похожие материалы Тойота
-
27.05.2026, 12:21
Редкая «Нива» с дизелем Peugeot XUD9SD продается за 350 тысяч рублей
На рынке появился необычный вариант ВАЗ-21215 с турбодизелем Peugeot, который редко встречается в России. Цена - 350 тысяч рублей, что вызывает интерес у коллекционеров и охотников. Почему такие авто ценятся, какие у них особенности и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что эти машины изначально делали для экспорта.Читать далее
-
27.05.2026, 11:16
УАЗ «Патриот» готовит рестайлинг: новая мультимедиа и дизельный мотор
УАЗ «Патриот» выходит на новый уровень: рестайлинг принесет не только свежий дизайн, но и современные опции, которых раньше не было. Впервые появится крупный экран мультимедиа, а также новый дизель. Почему это важно для рынка и что еще изменится - разбираемся, что ждет покупателей.Читать далее
-
27.05.2026, 10:45
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
ИИ все глубже проникает в нашу жизнь, но не все знают, как он реально помогает при ремонте автомобиля. Какие задачи он решает, а где по-прежнему нужен опыт? Почему важно не полагаться только на алгоритмы и что может пойти не так - объясняем на примерах из практики.Читать далее
-
27.05.2026, 08:57
Volga выходит на рынок: сможет ли Geely удержать лидерство в России
Российский автопром удивляет новым брендом. Продажи стартуют в июне, цены уже известны. Volga возвращается, но с китайскими корнями. Geely не сдает позиции. Как изменится рынок - читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.05.2026, 08:23
9-летний Land Cruiser Prado с пробегом 130 тысяч км по Академгородку продают за 7 млн рублей
В Новосибирске выставлен на продажу Toyota Land Cruiser Prado 2017 года с пробегом почти 130 тыс. км и в топовой комплектации. Автомобиль прошел только одну регистрацию, не эксплуатировался зимой и застрахован по КАСКО. Что скрывает история машины и почему такие предложения быстро исчезают с рынка - разбираемся, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы часто упускают даже опытные водители.Читать далее
-
27.05.2026, 07:51
В России ужесточают требования к безопасности новых авто: что изменится и как это скажется на цене
В России готовят масштабные перемены для всех, кто планирует купить новый автомобиль. Власти вводят обязательные системы безопасности, которые раньше были лишь опцией. Мало кто знает, что это приведет к заметному росту цен и изменит подход к выбору машины. Эксперты объяснили, какие технологии станут стандартом и почему автопроизводители не спешат внедрять новшества.Читать далее
-
27.05.2026, 07:40
Конституционный суд требует изменить правила выплат по ОСАГО после ДТП
Конституционный суд РФ обязал пересмотреть закон об ОСАГО: теперь страховые компании не всегда будут платить за весь ремонт после аварии. Решение касается всех водителей, ведь сумма выплат ограничена. Что изменится для автовладельцев и почему это важно - разбираемся подробно.Читать далее
-
26.05.2026, 16:47
Проблемы Лада Нива Тревел 2026: опыт владельца и неожиданные выводы
Владелец новенькой Лада Нива Тревел, купленной в 2026 году, поделился реальными впечатлениями от эксплуатации. Он столкнулся с рядом технических нюансов, которые часто остаются за кадром официальных обзоров. Почему эти детали могут повлиять на выбор автомобиля и что советуют специалисты - рассказываем подробно. Даже новые авто могут не только радовать, но и неприятно удивлять неожиданными минусами.Читать далее
-
26.05.2026, 15:13
Внедорожный ГАЗ «Соболь» показали в Москве: новая версия с лебедкой и шноркелем
На выставке в Москве дебютировала необычная версия ГАЗ «Соболь» с доработками для бездорожья. Модель пока не поступила в серию, но интерес к ней уже высок. Какие детали отличают новинку, почему ее ждут и что может повлиять на решение о запуске - разбираемся, что известно на данный момент.Читать далее
-
26.05.2026, 09:26
Hyundai защитила дизайн нового кроссовера в России: опубликован патент
Hyundai зарегистрировал в России патент на дизайн нового кроссовера, что вызвало интерес среди автолюбителей. Модель пока не названа, но по внешности ее легко узнать. Почему компания пошла на этот шаг именно сейчас и что это значит для рынка - разбираемся, какие последствия ждут покупателей и конкурентов.Читать далее
Похожие материалы Тойота
-
27.05.2026, 12:21
Редкая «Нива» с дизелем Peugeot XUD9SD продается за 350 тысяч рублей
На рынке появился необычный вариант ВАЗ-21215 с турбодизелем Peugeot, который редко встречается в России. Цена - 350 тысяч рублей, что вызывает интерес у коллекционеров и охотников. Почему такие авто ценятся, какие у них особенности и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что эти машины изначально делали для экспорта.Читать далее
-
27.05.2026, 11:16
УАЗ «Патриот» готовит рестайлинг: новая мультимедиа и дизельный мотор
УАЗ «Патриот» выходит на новый уровень: рестайлинг принесет не только свежий дизайн, но и современные опции, которых раньше не было. Впервые появится крупный экран мультимедиа, а также новый дизель. Почему это важно для рынка и что еще изменится - разбираемся, что ждет покупателей.Читать далее
-
27.05.2026, 10:45
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
ИИ все глубже проникает в нашу жизнь, но не все знают, как он реально помогает при ремонте автомобиля. Какие задачи он решает, а где по-прежнему нужен опыт? Почему важно не полагаться только на алгоритмы и что может пойти не так - объясняем на примерах из практики.Читать далее
-
27.05.2026, 08:57
Volga выходит на рынок: сможет ли Geely удержать лидерство в России
Российский автопром удивляет новым брендом. Продажи стартуют в июне, цены уже известны. Volga возвращается, но с китайскими корнями. Geely не сдает позиции. Как изменится рынок - читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.05.2026, 08:23
9-летний Land Cruiser Prado с пробегом 130 тысяч км по Академгородку продают за 7 млн рублей
В Новосибирске выставлен на продажу Toyota Land Cruiser Prado 2017 года с пробегом почти 130 тыс. км и в топовой комплектации. Автомобиль прошел только одну регистрацию, не эксплуатировался зимой и застрахован по КАСКО. Что скрывает история машины и почему такие предложения быстро исчезают с рынка - разбираемся, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы часто упускают даже опытные водители.Читать далее
-
27.05.2026, 07:51
В России ужесточают требования к безопасности новых авто: что изменится и как это скажется на цене
В России готовят масштабные перемены для всех, кто планирует купить новый автомобиль. Власти вводят обязательные системы безопасности, которые раньше были лишь опцией. Мало кто знает, что это приведет к заметному росту цен и изменит подход к выбору машины. Эксперты объяснили, какие технологии станут стандартом и почему автопроизводители не спешат внедрять новшества.Читать далее
-
27.05.2026, 07:40
Конституционный суд требует изменить правила выплат по ОСАГО после ДТП
Конституционный суд РФ обязал пересмотреть закон об ОСАГО: теперь страховые компании не всегда будут платить за весь ремонт после аварии. Решение касается всех водителей, ведь сумма выплат ограничена. Что изменится для автовладельцев и почему это важно - разбираемся подробно.Читать далее
-
26.05.2026, 16:47
Проблемы Лада Нива Тревел 2026: опыт владельца и неожиданные выводы
Владелец новенькой Лада Нива Тревел, купленной в 2026 году, поделился реальными впечатлениями от эксплуатации. Он столкнулся с рядом технических нюансов, которые часто остаются за кадром официальных обзоров. Почему эти детали могут повлиять на выбор автомобиля и что советуют специалисты - рассказываем подробно. Даже новые авто могут не только радовать, но и неприятно удивлять неожиданными минусами.Читать далее
-
26.05.2026, 15:13
Внедорожный ГАЗ «Соболь» показали в Москве: новая версия с лебедкой и шноркелем
На выставке в Москве дебютировала необычная версия ГАЗ «Соболь» с доработками для бездорожья. Модель пока не поступила в серию, но интерес к ней уже высок. Какие детали отличают новинку, почему ее ждут и что может повлиять на решение о запуске - разбираемся, что известно на данный момент.Читать далее
-
26.05.2026, 09:26
Hyundai защитила дизайн нового кроссовера в России: опубликован патент
Hyundai зарегистрировал в России патент на дизайн нового кроссовера, что вызвало интерес среди автолюбителей. Модель пока не названа, но по внешности ее легко узнать. Почему компания пошла на этот шаг именно сейчас и что это значит для рынка - разбираемся, какие последствия ждут покупателей и конкурентов.Читать далее