Автор: Дарья Климова

27 мая 2026, 12:04

Страховая компания выплатила за разбитый Toyota Land Cruiser 14 млн млн рублей из-за отсутствия запчастей

ДТП без шанса на ремонт: как дефицит запчастей заставляет страховые отдавать миллионы

Редкий случай: страховая компания полностью компенсировала владельцу Toyota Land Cruiser сумму в 13,7 млн рублей после аварии. Причина - невозможность ремонта из-за отсутствия нужной детали. Почему это важно сейчас, какие риски несут автовладельцы и что делать в подобных ситуациях - разбираемся в деталях.

Ситуация, когда страховая компания вынуждена выплатить всю страховую сумму из-за невозможности ремонта автомобиля, становится все более актуальной для российских автовладельцев. В условиях дефицита запчастей и сложностей с логистикой даже самые дорогие внедорожники могут оказаться в тупике после серьезного ДТП. Владелец Toyota Land Cruiser получил компенсацию в размере 13,7 млн рублей, поскольку восстановить машину оказалось невозможно.

В результате аварии была повреждена рама автомобиля - элемент, который по рекомендациям производителя подлежит замене, а не ремонту. Официальный дилер оценил стоимость работ в 6,7 млн рублей, однако ключевая проблема заключалась не в цене, а в отсутствии самой детали на складах в России. Попытки заказать раму за рубежом столкнулись с неадекватно высокой стоимостью и неясными сроками доставки, что сделало ремонт практически нереальным.

Страховая компания, проанализировав ситуацию, пришла к выводу о полной неремонтопригодности внедорожника. В итоге было принято решение выплатить владельцу всю страховую сумму, предусмотренную договором. Такой подход становится вынужденной мерой на фоне продолжающихся перебоев с поставками оригинальных комплектующих, особенно для автомобилей зарубежных марок.

Как рассказала 110km.ru Татьяна Коробейникова, директор Ижевского филиала «АльфаСтрахование», «проблема с поставками запчастей для премиальных автомобилей сегодня – это реальный вызов для всего рынка автострахования. Рама кузова – несущий элемент конструкции, замена которого регламентирована технологией производителя. Когда запчасть недоступна в стране и перспективы ее поставки неопределенны, удерживать автомобиль в ожидании – значит перекладывать на клиента риски, которые он не должен нести. В таких случаях единственное корректное решение – полная выплата страховой суммы».

Похожая проблема с невозможностью восстановления транспортных средств после серьезных повреждений уже обсуждалась экспертами.

По имеющимся данным, подобные случаи могут стать не единичными: на рынке наблюдается нехватка крупных кузовных деталей, а стоимость и сроки доставки из-за рубежа часто делают ремонт экономически нецелесообразным. Для владельцев дорогих автомобилей это означает, что даже при наличии страховки не всегда удается вернуть машину в строй - иногда единственным выходом становится получение полной выплаты. Важно помнить, что условия страховых договоров и политика компаний могут различаться, поэтому при выборе страховки стоит внимательно изучать все нюансы, связанные с тотальными повреждениями и невозможностью ремонта.

