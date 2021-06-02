2 июня 2021, 11:57
Страховка на Aurus Senat обойдется в 500 тысяч рублей
Страховщики назвали приблизительную стоимость КАСКО для люксового седана Aurus Senat. Полис на автомобиль в базовой комплектации стоимостью 18 млн рублей обойдется самое малое в 450 тысяч рублей.
Дарья Климова Фото: ТАСС
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Полис на автомобиль в минимальной комплектации стоимостью 18 млн рублей обойдется в 450 тысяч. Но таких машин в продаже пока нет. Да и потенциальных покупателей автомобилей такого уровня обычно редко интересуют базовые комплектации. Известно, что в первой партии будут только машины с богатым оснащением по цене порядка 22 – 24 млн рублей. Для них за КАСКО придется отдать не менее 600 тысяч рублей.
Упомянутые модели: Aurus Сенат (от 18 000 000 Р)
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