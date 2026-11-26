Кто на самом деле чаще бьет машины в России — мужчины или женщины

Ночью доля тотальных аварий оказалась более чем вдвое выше дневной. Страховые компании по-разному оценивают опасные дни недели, зато их данные показывают конкретные часы риска и модели с высокой частотой ДТП.

Ночью доля тотальных аварий оказалась более чем вдвое выше дневной. Страховые компании по-разному оценивают опасные дни недели, зато их данные показывают конкретные часы риска и модели с высокой частотой ДТП.

Ночью доля тотальных аварий в статистике «Ренессанс Страхования» более чем вдвое превышала дневной показатель. В будни аварии чаще фиксировали в часы пик: около 17:00 приходилось примерно 9,3% случаев, на 8:00 - около 8,9%, на 18:00 - около 8,7%.

В выходные картина менялась: основная часть ДТП происходила с 12:00 до 16:00, а максимум приходился на 13:00-14:00 - более 10% в каждый из этих часов. В «Совкомбанк Страховании» наиболее рискованным назвали промежуток с 8:00 до 14:00. Однако страховщики анализируют собственные клиентские портфели, поэтому распределение обращений по времени у компаний может отличаться.

Когда аварий больше

Единого ответа, какой день самый опасный, у страховщиков нет. В «Абсолют Страховании» на утро понедельника и вечер пятницы пришлось по 17% обращений. «РЕСО-Гарантия» чаще отмечала ДТП по четвергам; воскресенье и понедельник в ее статистике оказались спокойнее. Павел Яковлев объяснил это меньшей деловой активностью в воскресенье и постепенным восстановлением трафика после выходных.

У клиентов «Ренессанс Страхования» аварии чаще происходили во вторник и пятницу: превышение среднего уровня составило 11% и 15% соответственно. Самыми спокойными днями компания назвала субботу и воскресенье. В антирейтинге «Совкомбанк Страхования» первые позиции заняли вторник, пятница и понедельник. По общероссийской статистике, пятница лидировала по числу ДТП пять лет подряд: в 2025 году на этот день пришлось 20 025 аварий, а на воскресенье - 17 008, примерно на 15% меньше.

В отдельной статистике по видам повреждений средний уровень принят за 100%. Например, столкновения с другими автомобилями по пятницам достигали 115,30%, а наезд на припаркованное транспортное средство по средам - 117,25%. Эти показатели описывают разные типы страховых событий, а не общий рейтинг аварийности дня.

Кто попадает в аварии и какие машины в списках

По данным «Абсолют Страхования», мужчины фигурировали в 66% ДТП, женщины - в 34%. У «Ренессанс Страхования» частота страховых случаев составила 29% у женщин и 26,5% у мужчин; средний ущерб у женщин был ниже на 4,4%. Частота тотальных повреждений у мужчин и женщин совпала. В группе 20-25 лет женщины чаще обращались за выплатами - 34,9% против 28,7%, однако средний убыток у молодых мужчин составил 214 тыс. руб., у женщин того же возраста - 185 тыс. руб. Среди молодых женщин частота «тоталов» была примерно на треть ниже. После 45 лет различия почти исчезали. Показатели разных компаний описывают неодинаковые страховые выборки и метрики: на них влияют размер и состав клиентской базы, пробег и характер использования автомобиля.

«Согласие» также зафиксировало немного более высокую частоту страховых случаев у женщин: в первом полугодии 2026 года показатель составил 1,96% против 1,73% у мужчин. Дмитрий Соколов уточнил, что среди водителей в выборке компании женщины составляли 20%, мужчины - 80%.

Возрастные пики у компаний различаются. В каско «Абсолют Страхования» чаще всего виновниками становились 46-летние водители - 4,8% страховых случаев - и 43-летние, с долей 4,7%. Самому молодому виновнику было 18 лет и пять месяцев; ДТП с ним произошло в мае в Москве. Самому возрастному - 90 лет: пенсионер из Твери стал виновником аварии в сентябре. По ОСАГО чаще заявляли ДТП с водителями 39 лет - 3,4% - и 38 лет - 3,3%. В «Ренессанс Страховании» больше всего обращений пришлось на возраст 20-25 лет: почти 27 на 100 полисов ОСАГО и каско. Средний ущерб у молодых был почти в 1,4 раза выше, а частота тотальных повреждений у водителей младше 30 лет - почти вдвое выше, чем у более опытных. В «Совкомбанк Страховании» чаще отмечали водителей 39-43 лет.

В антирейтинг «Абсолют Страхования» вошли Hyundai Solaris, Lada Granta, Chery Tiggo, Geely Monjaro, Haval Jolion, Volkswagen Polo и «Газель Next». В списке «РЕСО-Гарантия» оказались Haval Jolion, Geely Monjaro, Lada Vesta, Toyota RAV4, Haval F7, Haval M6, Volkswagen Tiguan, Hyundai Creta и Geely Atlas. «Согласие» назвало среди марок Haval, Chery, Geely и Changan; в модельный перечень вошли Haval H3, Chery Tiggo 7L, Geely Tugella и Changan UNI-S.

В отдельной статистике «Согласия» за 2026 год среди марок с высокой частотой страховых обращений также фигурировали Changan, Geely, BMW, Haval и Skoda. Среди моделей назывались Changan UNI-K, Geely Tugella, BMW X4 и Skoda Kodiaq. За первые девять месяцев в перечень часто попадавших в ДТП вошли Haval M6, Haval Jolion, Lada Vesta, Volkswagen Polo и Lada Largus; в публикации «За рулем» это связывали с широким использованием этих машин в такси и каршеринге.

В данных «Ренессанс Страхования» частота ДТП у Lixiang (Li) превышала среднюю на 69%, у Jetour - на 61%, у Jeland - на 55%. Далее шли Exeed с превышением 45%, Voyah и Genesis - по 38%, Tenet и Gac - по 36%, Tank - 33%, Evolute - 29%. Среди моделей лидировали Jetour T2 с 90% сверх среднего и Exeed VX с 87%. У Lixiang (Li) L9 и Lixiang (Li) L7 превышение составило по 76%, у Exeed RX - 64%, Jeland J8 - 61%, Jeland J7 - 57%, Jetour Dashing и Jetour X70 Plus - по 56%, Geely Preface - 52%.

Марочные антирейтинги отражают частоту ДТП по страховым обращениям, а не конструктивную безопасность автомобилей. На количество обращений влияют размер автопарка, пробег, возраст машин и доля коммерческого использования. Поэтому сравнение абсолютного количества страховых событий не показывает вероятность аварии на одну поездку. Отдельно Autonews приводит сводные данные страховых компаний. Марочные антирейтинги не следует смешивать со статистикой нарушений: данные о перестроениях BMW касаются отдельного вида нарушений.