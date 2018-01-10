10 января 2018, 09:50

Страховщики говорят, что Европротокол становится популярнее

В 2017 году по схеме Европротокола свои ДТП оформили более 480 тыс. российских автовладельцев. Количество водителей, обратившихся с заявлением о выплате в рамках прямого возмещения убытков при оформлении ДТП по Европротоколу, в России выросло на 13%, по сравнению с 2016 годом.
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Такие данные приводит Госавтоинспекция. Кроме того, статистика показывает, что практически каждое третье ДТП в настоящее время оформляется без вызова сотрудников дорожной полиции. Доля водителей, оформлявших ДТП с применением Европротокола, в целом по России с начала года составила более 33%. Годом ранее она была на уровне 29,5%.

Практически во всех российских регионах сотрудники ГИБДД сегодня проводят мероприятия по популяризации среди населения возможности самостоятельного оформления ДТП. В частности, проводятся общественные приемные, в ходе работы которых сотрудники ГИБДД дают подробную инструкцию, как правильно оформить ДТП самостоятельно.

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Страховщики говорят, что Европротокол становится популярнее
Такие данные приводит Госавтоинспекция. Кроме того, статистика показывает, что практически каждое третье ДТП в настоящее время оформляется без вызова сотрудников дорожной полиции. Доля водителей, оформлявших ДТП с применением Европротокола, в целом по России с начала года составила более 33%. Годом ранее она была на уровне 29,5%.Практически во всех российских регионах сотрудники ГИБДД сегодня проводят мероприятия по популяризации среди населения возможности самостоятельного оформления ДТП. В частности, проводятся общественные приемные, в ходе работы которых сотрудники ГИБДД дают подробную инструкцию, как правильно оформить ДТП самостоятельно.
2018-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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