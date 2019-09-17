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17 сентября 2019, 19:48

Страховщики назвали регионы, где чаще угоняют автомобили

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Очередной рейтинг самых «угоноопасных» регионов возглавил Санкт-Петербург. В первой половине 2019 года на северную столицу пришлось 0,11% всех хищений транспортных средств. Москва не вошла даже в тройку лидеров.
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Страховые компании регулярно публикуют рейтинги самых угоняемых автомобилей или наиболее опасных регионов. Они не претендуют на абсолютную истину и в известной степени могут отличаться друг от друга, поскольку основаны на статистике конкретного страховщика. 

По данным СК «АльфаСтрахование», с января по июнь больше всего угонов автомобилей, застрахованных именно в этой компании, было совершено в Петербурге (0,11%). Город традиционно попадает в верхние строчки подобных анти-рейтингов. Машин здесь много, много и возможностей затеряться в потоке и спрятать угнанный автомобиль в отстойник. Угоняют в северной столице автомобили и массового сегмента, и премиальных марок.

Москва в анти-рейтинге «АльфаСтрахования» не вошла даже в тройку лидеров. Второе место досталось Хабаровску (0,09%), а третье – Екатеринбургу (0,08%). На четвертой строчке расположился Ярославль (0,07%). Москва заняла лишь пятое место с показателем 0,06% хищений транспортных средств.

В ТОП-10 регионов, лидирующих в статистике компании по угонам в первой половине 2019 года, вошли также Ставрополь (0,05%), Магнитогорск (0,04%), Воронеж (0,03%), Краснодар (0,02%) и Пермь (0,01%). Рейтинг был составлен на основе обращений клиентов, автомобили которых застрахованы по КАСКО, и на основе убытков, связанных с угоном их транспортных средств.
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Страховщики назвали регионы, где чаще угоняют автомобили
{{material_126323}}Страховые компании регулярно публикуют рейтинги самых угоняемых автомобилей или наиболее опасных регионов. Они не претендуют на абсолютную истину и в известной степени могут отличаться друг от друга, поскольку основаны на статистике конкретного страховщика. По данным СК «АльфаСтрахование», с января по июнь больше всего угонов автомобилей, застрахованных именно в этой компании, было совершено в Петербурге (0,11%). Город традиционно попадает в верхние строчки подобных анти-рейтингов. Машин здесь много, много и возможностей затеряться в потоке и спрятать угнанный автомобиль в отстойник. Угоняют в северной столице автомобили и массового сегмента, и премиальных марок.Москва в анти-рейтинге «АльфаСтрахования» не вошла даже в тройку лидеров. Второе место досталось Хабаровску (0,09%), а третье – Екатеринбургу (0,08%). На четвертой строчке расположился Ярославль (0,07%). Москва заняла лишь пятое место с показателем 0,06% хищений транспортных средств.В ТОП-10 регионов, лидирующих в статистике компании по угонам в первой половине 2019 года, вошли также Ставрополь (0,05%), Магнитогорск (0,04%), Воронеж (0,03%), Краснодар (0,02%) и Пермь (0,01%). Рейтинг был составлен на основе обращений клиентов, автомобили которых застрахованы по КАСКО, и на основе убытков, связанных с угоном их транспортных средств.
2019-09-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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