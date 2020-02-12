Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
12 февраля 2020, 07:59

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2019 года

  • 470
  • 0
Крупнейшие российские страховые компании озвучили статистику по угонам за прошлый год. Наибольший интерес у злоумышленников вызывали корейские автомобили Kia и Hyundai.
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2019 года

Фото: Hyundai

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2019 года

Фото: инфографика "Известий"

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2019 года

Фото: Hyundai

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2019 года

Фото: Kia

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2019 года

Фото: Kia

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2019 года

Фото: Kia

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2019 года

Фото: Kia

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2019 года

Фото: Toyota

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2019 года

Фото: Toyota

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2019 года
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2019 года
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2019 года
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2019 года
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2019 года
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2019 года
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2019 года
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2019 года
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2019 года
Ранее мы писали
Пресс-служба МВД России подвела статистику по угонам за 2019 год. Количество угонов сократилось на 14%. Пик ...
Читать далее
Журналисты «Известий» проанализировали данные по угонам за 2019 год, полученные от 7 российских страховых компаний: «Ресо-Гарантия», «Тинькофф Страхование», ВСК, СК «Макс», «Ренессанс Страхование», «Росгосстрах» и «АльфаСтрахование». В статистике каждой из них есть свои особенности, но корейские автомобили попали в группу риска у всех страховщиков. 

Кроссоверы Hyundai Creta и седаны Hyundai Solaris чаще угоняли у клиентов 5 из 7 страховых компаний: «Ресо-Гарантия», ВСК, СК «Макс», «Ренессанс Страхование», «Росгосстрах». Кроме того, пользовались спросом у угонщиков автомобили Kia Rio и Rio X-Line, Kia Optima и Sportage, Hyundai Tucson и Nissan X-Trail. Подобная статистика по угонам напрямую влияет на стоимость полиса. Если автомобиль попадает в список угоняемых, страховая компания увеличивает тариф.

Страховщики отмечают, что со снижением доходов россиян изменились предпочтения преступников. Буквально несколько лет назад на верхних строчках подобных рейтингов располагались автомобили Range Rover и BMW. Сейчас более дорогой ценовой сегмент представлен традиционно популярными у угонщиков японскими машинами: Toyota Camry и Land Cruiser, а также Lexus LX. Их чаще похищают в Москве и Подмосковье. Также ряд страховых компаний отметили резкое увеличение числа угонов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. У двух страховщиков, «Росгоссстраха» и СК «Макс», эти два региона опередили даже Москву и Подмосковье.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
В Porsche задумались о создании бюджетного спорткара
Интересно, дешевый это сколько по мнению порше. Если сейчас минимум 4,2 млн рублей, ну сколько они скинут... Навряд ли народ, у кого есть 4,2 будет покупать бюджетную версию порше
Денис
Новый УАЗ «Патриот»: еще одна версия
Задняя дверь открывается, как у японских автомобилей, т.е. в наших условиях - в сторону проезжей части, а не в сторону тротуара. Кроме того и подвеска запасного колеса сокращает видимость при движении задним ходом. Странно, что это не видят наши конструкторы, слепо копируя японцев.
Валерий
Отзыв о SsangYong Actyon 2007 года
Хочу с Вами поделиться моей ситуацией , вчера на Бронницкой попала в ДТП , так бывает
Алёна
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
Повышение штрафов ПДД. Избавит ли от нарушений?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 44 модели
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 31 модель
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2019 года
{{material_128785}}Журналисты «Известий» проанализировали данные по угонам за 2019 год, полученные от 7 российских страховых компаний: «Ресо-Гарантия», «Тинькофф Страхование», ВСК, СК «Макс», «Ренессанс Страхование», «Росгосстрах» и «АльфаСтрахование». В статистике каждой из них есть свои особенности, но корейские автомобили попали в группу риска у всех страховщиков. Кроссоверы Hyundai Creta и седаны Hyundai Solaris чаще угоняли у клиентов 5 из 7 страховых компаний: «Ресо-Гарантия», ВСК, СК «Макс», «Ренессанс Страхование», «Росгосстрах». Кроме того, пользовались спросом у угонщиков автомобили Kia Rio и Rio X-Line, Kia Optima и Sportage, Hyundai Tucson и Nissan X-Trail. Подобная статистика по угонам напрямую влияет на стоимость полиса. Если автомобиль попадает в список угоняемых, страховая компания увеличивает тариф.Страховщики отмечают, что со снижением доходов россиян изменились предпочтения преступников. Буквально несколько лет назад на верхних строчках подобных рейтингов располагались автомобили Range Rover и BMW. Сейчас более дорогой ценовой сегмент представлен традиционно популярными у угонщиков японскими машинами: Toyota Camry и Land Cruiser, а также Lexus LX. Их чаще похищают в Москве и Подмосковье. Также ряд страховых компаний отметили резкое увеличение числа угонов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. У двух страховщиков, «Росгоссстраха» и СК «Макс», эти два региона опередили даже Москву и Подмосковье.
2020-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Республика Татарстан Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться