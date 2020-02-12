12 февраля 2020, 07:59
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2019 года
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Крупнейшие российские страховые компании озвучили статистику по угонам за прошлый год. Наибольший интерес у злоумышленников вызывали корейские автомобили Kia и Hyundai.
Фото: Hyundai
Фото: инфографика "Известий"
Фото: Hyundai
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Toyota
Фото: Toyota
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Кроссоверы Hyundai Creta и седаны Hyundai Solaris чаще угоняли у клиентов 5 из 7 страховых компаний: «Ресо-Гарантия», ВСК, СК «Макс», «Ренессанс Страхование», «Росгосстрах». Кроме того, пользовались спросом у угонщиков автомобили Kia Rio и Rio X-Line, Kia Optima и Sportage, Hyundai Tucson и Nissan X-Trail. Подобная статистика по угонам напрямую влияет на стоимость полиса. Если автомобиль попадает в список угоняемых, страховая компания увеличивает тариф.
Страховщики отмечают, что со снижением доходов россиян изменились предпочтения преступников. Буквально несколько лет назад на верхних строчках подобных рейтингов располагались автомобили Range Rover и BMW. Сейчас более дорогой ценовой сегмент представлен традиционно популярными у угонщиков японскими машинами: Toyota Camry и Land Cruiser, а также Lexus LX. Их чаще похищают в Москве и Подмосковье. Также ряд страховых компаний отметили резкое увеличение числа угонов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. У двух страховщиков, «Росгоссстраха» и СК «Макс», эти два региона опередили даже Москву и Подмосковье.
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31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
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10.12.2019, 20:19
Комментарии пользователей
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Интересно, дешевый это сколько по мнению порше. Если сейчас минимум 4,2 млн рублей, ну сколько они скинут... Навряд ли народ, у кого есть 4,2 будет покупать бюджетную версию порше
Задняя дверь открывается, как у японских автомобилей, т.е. в наших условиях - в сторону проезжей части, а не в сторону тротуара. Кроме того и подвеска запасного колеса сокращает видимость при движении задним ходом. Странно, что это не видят наши конструкторы, слепо копируя японцев.
Хочу с Вами поделиться моей ситуацией , вчера на Бронницкой попала в ДТП , так бывает
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