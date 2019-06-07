7 июня 2019, 00:41

Страховщики назвали самые уязвимые для угонщиков автомобили

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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг защищенности автомобилей от угона. В анализе учитывались объемы продаж, данные по угонам и количество заключенных договоров страхования.
Российские страховщики составили свой рейтинг угонозащищенности автомобилей. Модели отбирали на основе показателей продаж, угоняемости и проникновения страхования. Кроме того, эксперты оценивали, насколько трудно обойти штатную сигнализацию – открыть автомобиль, запустить мотор и поехать. Принималась во внимание сложность изготовления дубликата «родного» ключа, смены номера двигателя и кузова.

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В результате, отобранные 10 моделей оценили баллами по всем показателям и проранжировали. Максимально возможный балл был равен 1000. Итоговый рейтинг защищенности автомобилей от угона выглядит следующим образом:

  1. Land Rover Range Rover — 740
  2. Toyota Camry — 614
  3. Volkswagen Tiguan — 608
  4. Skoda Rapid — 586
  5. Kia Rio — 577
  6. Kia Optima — 565
  7. Toyota Land Cruiser 200 — 545
  8. Toyota RAV4 — 529
  9. Hyundai Creta — 444
  10. Renault Duster — 379

Вице-президент ВСС Евгений Уфимцев пояснил, что рейтинг будет полезен, прежде всего, автопроизводителям. Модели, получившие низкие оценки, нуждаются в усилении защиты от угона. Он выразил надежду, что инженеры компаний примут меры, чтобы повысить уровень защиты и обезопасить свои автомобили от угонщиков. Подобные проверки угонозащищенности планируют проводить ежегодно.
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Страховщики назвали самые уязвимые для угонщиков автомобили
Российские страховщики составили свой рейтинг угонозащищенности автомобилей. Модели отбирали на основе показателей продаж, угоняемости и проникновения страхования. Кроме того, эксперты оценивали, насколько трудно обойти штатную сигнализацию – открыть автомобиль, запустить мотор и поехать. Принималась во внимание сложность изготовления дубликата «родного» ключа, смены номера двигателя и кузова.{{material_126061}}В результате, отобранные 10 моделей оценили баллами по всем показателям и проранжировали. Максимально возможный балл был равен 1000. Итоговый рейтинг защищенности автомобилей от угона выглядит следующим образом:Land Rover Range Rover — 740Toyota Camry — 614Volkswagen Tiguan — 608Skoda Rapid — 586Kia Rio — 577Kia Optima — 565Toyota Land Cruiser 200 — 545Toyota RAV4 — 529Hyundai Creta — 444Renault Duster — 379Вице-президент ВСС Евгений Уфимцев пояснил, что рейтинг будет полезен, прежде всего, автопроизводителям. Модели, получившие низкие оценки, нуждаются в усилении защиты от угона. Он выразил надежду, что инженеры компаний примут меры, чтобы повысить уровень защиты и обезопасить свои автомобили от угонщиков. Подобные проверки угонозащищенности планируют проводить ежегодно.
2019-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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