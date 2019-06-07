7 июня 2019, 00:41
Страховщики назвали самые уязвимые для угонщиков автомобили
- 1348
- 0
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг защищенности автомобилей от угона. В анализе учитывались объемы продаж, данные по угонам и количество заключенных договоров страхования.
Российские страховщики составили свой рейтинг угонозащищенности автомобилей. Модели отбирали на основе показателей продаж, угоняемости и проникновения страхования. Кроме того, эксперты оценивали, насколько трудно обойти штатную сигнализацию – открыть автомобиль, запустить мотор и поехать. Принималась во внимание сложность изготовления дубликата «родного» ключа, смены номера двигателя и кузова.
Ранее мы писали
Специалисты британского исследовательского центра Thatcham Research протестировали 11 моделей, имеющих модную ...Читать далее
- Land Rover Range Rover — 740
- Toyota Camry — 614
- Volkswagen Tiguan — 608
- Skoda Rapid — 586
- Kia Rio — 577
- Kia Optima — 565
- Toyota Land Cruiser 200 — 545
- Toyota RAV4 — 529
- Hyundai Creta — 444
- Renault Duster — 379
Вице-президент ВСС Евгений Уфимцев пояснил, что рейтинг будет полезен, прежде всего, автопроизводителям. Модели, получившие низкие оценки, нуждаются в усилении защиты от угона. Он выразил надежду, что инженеры компаний примут меры, чтобы повысить уровень защиты и обезопасить свои автомобили от угонщиков. Подобные проверки угонозащищенности планируют проводить ежегодно.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
08.05.2019, 17:08
Тест шин Cordiant Comfort 2: вкатываемся в лето
24.04.2019, 00:19
Тест-драйв нового Mitsubishi L200: всегда на высоте
21.04.2019, 19:14
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв нового Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
02.04.2019, 00:14
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
08.05.2019, 17:08
Тест шин Cordiant Comfort 2: вкатываемся в лето
24.04.2019, 00:19
Тест-драйв нового Mitsubishi L200: всегда на высоте
21.04.2019, 19:14
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв нового Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
02.04.2019, 00:14
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
У меня Hyundai Santa Fe, недавно завез его в автосервис на Жукова. Надо было пройти плановое ТО. Мой Хендай прогнали через сервис нашли пару проблем и все заменили. Мужикам отдельный респект за скорость
Можно закрывать завод.=) )
Два года ездил в этот сервис и считал его хорошим, пока не влетел в ДТП. Направили сюда по страховой делать кузовной ремонт. Делали чересчур долго, два месяца. Я сам звонил, потом напряг страховую, и как я потом узнал, из этих двух месяцев половину времени работы не велись совсем, машина простаивала ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве