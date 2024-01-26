Страховщики не стали скрывать, какого цвета автомобили угоняют чаще всего
Кроме того, страховщики выяснили, автомобили каких цветов угоняли в прошлом году чаще всего. Безоговорочным лидером стали машины белого цвета. На них пришлось более 20% угонов. Второе место занимают серые автомобили (16%). Третья строчка досталась классическим черным авто (11%). Реже всего преступники обращали внимание на красные, оранжевые, коричневые и зеленые машины.
Отметим, что статистика страховой компании не претендует на объективное отражение ситуации с угонами, поскольку ограничена только парком застрахованных у нее автомобилей. Например, в СК «Согласие» заявили, что 70% угонов пришлось на машины, принадлежащие юридическим лицам, а общее количество угонов за год снизилось в два раза. Можно предположить, что в прошлом году договоры КАСКО с риском защиты от угона заключали преимущественно организации, а не частные лица, а белый цвет - один из самых популярных в корпоративных автопарках.
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24.01.2024, 14:05
Легковой автомобиль и трамвай сбили одного и того же пешехода: оба водителя неоднократно нарушали ПДД
В Петербурге пожилой пешеход сначала угодил под колеса легковушки, а потом его сбил трамвай. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что за последний год оба водителя неоднократно привлекались за нарушения ПДД.Читать далее
-
23.01.2024, 15:08
Глава каршеринг-сервиса объяснила, почему автомобиль вновь превратился в России в роскошь
Личный автомобиль в последнее время вновь превратился в России из средства передвижения в роскошь, уверена глава каршеринг-сервиса «Делимобиль» Елена Бехтина. В компании заметили тенденцию по отказу от личных машин в пользу аренды.Читать далее
-
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Иномарки из гаража Госдумы начинают продавать с аукциона: не все депутаты с этим согласны
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