Страховщики не стали скрывать, какого цвета автомобили угоняют чаще всего

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Как рассказали в пресс-службе СК «Согласие», в 2023 году чаще всего угоняли кроссоверы Lexus RX, Toyota RAV4, Hyundai Palisade, Hyundai Tucson, Hyundai Creta, Mitsubishi Outlander, а также Audi A6, Skoda Rapid, Hyundai Solaris и Lada Vesta. Самыми неблагополучными регионами стали Подмосковье, Ярославская и Иркутская области, Екатеринбург, Пенза, Самара и Сургут.

Кроме того, страховщики выяснили, автомобили каких цветов угоняли в прошлом году чаще всего. Безоговорочным лидером стали машины белого цвета. На них пришлось более 20% угонов. Второе место занимают серые автомобили (16%). Третья строчка досталась классическим черным авто (11%). Реже всего преступники обращали внимание на красные, оранжевые, коричневые и зеленые машины.

Отметим, что статистика страховой компании не претендует на объективное отражение ситуации с угонами, поскольку ограничена только парком застрахованных у нее автомобилей. Например, в СК «Согласие» заявили, что 70% угонов пришлось на машины, принадлежащие юридическим лицам, а общее количество угонов за год снизилось в два раза. Можно предположить, что в прошлом году договоры КАСКО с риском защиты от угона заключали преимущественно организации, а не частные лица, а белый цвет - один из самых популярных в корпоративных автопарках.

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