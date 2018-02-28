28 февраля 2018, 21:20

Страховщики подсчитали ущерб от сосулек

Самой дорогой сосулькой сезона, по версии компании Альфастрахование, может считаться сосулька из Курганской области. Ущерб от разбитого ею при падении Porsche Cayenne превысил 200 000 рублей.
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СК Альфастрахование подвела предварительные итоги зимы 2017 – 2018. Самую существенную страховую выплату получил клиент из Курганской области. На его Porsche Cayenne упала огромная сосулька, основательно повредив дорогой автомобиль. Размер ущерба оценили в 211 900 рублей. На втором месте владелец Kia Rio из Москвы. Упавшая с крыши глыба льда нанесла повреждения на 100 000 рублей. 

Аналитики страховой компании подчеркивают, что самым пострадавшим регионом России стала Москва и Подмосковье. Обрушившийся на столицу в начале февраля небывалый снегопад послужил причиной наступления 8 страховых случаев. Помимо упомянутой Kia Rio, страховую выплату получили хозяин Volvo XC90 (90 000 рублей), а также владельцы Toyota RAV 4, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Mitsubishi Outlander – по 60 000 рублей каждый.

Тем не менее, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, можно сказать, что сосульки подешевели. Самую большую выплату вновь получил владелец Porsche из Тюмени – 238 000 рублей. На второй строчке этого печального рейтинга Renault из Нижнего Новгорода. За восстановление автомобиля после падения глыбы льда на крышу страховщики заплатили 167 000 рублей. На третьем месте – опять Тюмень и Volvo с ущербом на 152 000 рублей.

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Страховщики подсчитали ущерб от сосулек
{{material_119900}}СК Альфастрахование подвела предварительные итоги зимы 2017 – 2018. Самую существенную страховую выплату получил клиент из Курганской области. На его Porsche Cayenne упала огромная сосулька, основательно повредив дорогой автомобиль. Размер ущерба оценили в 211 900 рублей. На втором месте владелец Kia Rio из Москвы. Упавшая с крыши глыба льда нанесла повреждения на 100 000 рублей. Аналитики страховой компании подчеркивают, что самым пострадавшим регионом России стала Москва и Подмосковье. Обрушившийся на столицу в начале февраля небывалый снегопад послужил причиной наступления 8 страховых случаев. Помимо упомянутой Kia Rio, страховую выплату получили хозяин Volvo XC90 (90 000 рублей), а также владельцы Toyota RAV 4, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Mitsubishi Outlander – по 60 000 рублей каждый.Тем не менее, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, можно сказать, что сосульки подешевели. Самую большую выплату вновь получил владелец Porsche из Тюмени – 238 000 рублей. На второй строчке этого печального рейтинга Renault из Нижнего Новгорода. За восстановление автомобиля после падения глыбы льда на крышу страховщики заплатили 167 000 рублей. На третьем месте – опять Тюмень и Volvo с ущербом на 152 000 рублей.
2018-02-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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