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23 марта 2020, 09:59

Страховщики попросили о послаблениях

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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обратился в Центробанк РФ с просьбой временно расширить тарифный коридор ОСАГО, увеличить сроки страховых выплат и приостановить проверки страховых компаний. Все это должно помочь им выстоять в условиях девальвации рубля и эпидемии коронавируса.
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Российские страховщики направили председателю ЦБ России Эльвире Набиуллиной письмо, в котором попросили о ряде послаблений. Они предлагают расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств. Это поможет компенсировать рост цен на восстановительный ремонт автомобилей в условиях обвала рубля.

Если ЦБ пойдет навстречу страховым компаниям, минимальный тариф для физических лиц, владеющих легковыми машинами, окажется на уровне 2 471 рубля вместо нынешних 2 746 рублей. Максимальный тариф возрастет с 4 942 до 5 436 рублей. Напомним, текущие базовые ставки ОСАГО действуют с января 2019 года.

Кроме того, страховщики просят смягчить требования к срокам, предусмотренным для выплаты страхового возмещения. Сейчас страховщики обязаны компенсировать ущерб в течение 20 рабочих дней и просят увеличить срок до 30 дней. Также предлагается отложить проверки участников страхового рынка, пересмотреть сроки предоставления бухгалтерской отчетности и ввести на полгода мораторий на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг страховых компаний.

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Страховщики попросили о послаблениях
{{material_129393}}Российские страховщики направили председателю ЦБ России Эльвире Набиуллиной письмо, в котором попросили о ряде послаблений. Они предлагают расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств. Это поможет компенсировать рост цен на восстановительный ремонт автомобилей в условиях обвала рубля.Если ЦБ пойдет навстречу страховым компаниям, минимальный тариф для физических лиц, владеющих легковыми машинами, окажется на уровне 2 471 рубля вместо нынешних 2 746 рублей. Максимальный тариф возрастет с 4 942 до 5 436 рублей. Напомним, текущие базовые ставки ОСАГО действуют с января 2019 года.Кроме того, страховщики просят смягчить требования к срокам, предусмотренным для выплаты страхового возмещения. Сейчас страховщики обязаны компенсировать ущерб в течение 20 рабочих дней и просят увеличить срок до 30 дней. Также предлагается отложить проверки участников страхового рынка, пересмотреть сроки предоставления бухгалтерской отчетности и ввести на полгода мораторий на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг страховых компаний.
2020-03-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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