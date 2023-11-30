Страховщики поспорили с ГИБДД о статистике аварийности
Разницу со статистикой ГИБДД страховщики резонно объяснили спецификой страхования по КАСКО. Такой тип полисов обычно приобретают владельцы новых или относительно новых автомобилей. Они водят очень аккуратно, учитывая сложную ситуацию с запчастями и ремонтом. Аналитики страховой компании выяснили, что самые осмотрительные водители ездят на Lada Xray, частота попадания в ДТП составляет 5,9%. Также в пятерку лидеров вошли водители Renault Sandero (6,4%), Hyundai ix35 (6,5%), Ford Focus (6,7%) и Nissan Qashqai (7%).
Самыми «отчаянными» можно назвать водителей новых китайских кроссоверов, Haval Jolion (18,5%) и Chery Tiggo 7 (14,5%), которые в последнее время все чаще закупают для работы в такси. В число городов с самым высоким показателем аварийности за 10 месяцев 2023 года вошли: Омск (16%), Петрозаводск (14,7%), Тюмень (14,3%), Новосибирск (13,9%) и Ижевск (13,6%).
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Эксперты подсчитали, сколько сейчас придется копить на «Приору» и Ford Focus (и где это сделать быстрее)
Машины в России дорожают быстрее, чем растут зарплаты. Даже на сильно подержанную отечественную машину придется копить не один месяц. Но в разных российских регионах разный уровень зарплат, поэтому пока одни копят на Lada Priora, другие могут замахнуться и на Ford Focus.Читать далее
-
23.11.2023, 10:42
Таксисты пересели с «Логанов» и «Солярисов» на Lada и Chery: названы самые популярные автомобили такси
Еще недавно самыми популярными моделями у таксистов были недорогие и надежные Renault Logan, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. C уходом производителей из России, таксистам пришлось переориентироваться на машины отечественного и китайского автопрома.Читать далее
-
20.11.2023, 09:31
Эксперт назвал китайские автомобили, которые почти не ржавеют
Долгое время российские автолюбители относились к китайским машинам с настороженностью, одной из главных причин которой была высокая склонность к коррозии. Сейчас ситуация изменилась.Читать далее
-
17.11.2023, 13:03
Самый дешевый кроссовер Haval в России скинул еще 100 тысяч рублей
В ноябре некоторые бренды объявили о скидках на свои автомобили, в их числе и китайский Haval. Семейный кроссовер Haval M6 подешевел на 100 тысяч рублей. Сейчас его примеру последовал самый бюджетный представитель линейки – кроссовер Haval Jolion.Читать далее
-
13.11.2023, 06:59
Пять человек погибли в ДТП с фурой в Тверской области
Вечером в воскресенье, 12 ноября, на трассе М-9 «Балтия» произошла страшная авария с участием трех автомобилей. Водитель Ford Focus пошел на обгон вазовской «девятки» выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с большегрузом.Читать далее
-
30.11.2023, 17:54
Как продлить срок службы зимней резине: советы эксперта
К 1 декабря по всей России водители обязаны переобуть свои автомобили в зимние покрышки. В некоторых регионах соблюдение этого правила жизненно необходимо. Эксперт рассказал, как сохранить шипованную резину в достойном состоянии в течение 5 – 7 лет.Читать далее
-
30.11.2023, 17:12
Влетевший в столб BMW оставил без света станицу на Кубани
В Краснодарском крае водитель черного автомобиля BMW не справился с управлением, сбил защитное ограждение, вылетел с трассы и врезался в опору линии электропередач. Без света остались жители станицы Елизаветинская.Читать далее
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