Страховщики поспорили с ГИБДД о статистике аварийности

Ранее мы писали Какие китайские автомобили чаще всего попадают в ДТП: страховщики составили ТОП-3 По итогам января – сентября 2023 года общее число аварий с участием китайских автомобилей на российских дорогах ... Читать далее

По данным Группы Ренессанс страхование, число ДТП в 2023 году снизилась на 3,3%. В 2022 году частота обращений за выплатами после ДТП составляла 21,2%, в 2023 году – 17,9%.Самые аккуратные водители живут в Калуге, Ярославле и Челябинске. Здесь количество аварий на 100 застрахованных автомобилей составило 7,1%, 7,9% и 8,6% соответственно. Санкт-Петербург оказался четвертым в списке самых спокойных регионов (8,8%). Замыкает первую пятерку Екатеринбург (9,2%).

Разницу со статистикой ГИБДД страховщики резонно объяснили спецификой страхования по КАСКО. Такой тип полисов обычно приобретают владельцы новых или относительно новых автомобилей. Они водят очень аккуратно, учитывая сложную ситуацию с запчастями и ремонтом. Аналитики страховой компании выяснили, что самые осмотрительные водители ездят на Lada Xray, частота попадания в ДТП составляет 5,9%. Также в пятерку лидеров вошли водители Renault Sandero (6,4%), Hyundai ix35 (6,5%), Ford Focus (6,7%) и Nissan Qashqai (7%).

Самыми «отчаянными» можно назвать водителей новых китайских кроссоверов, Haval Jolion (18,5%) и Chery Tiggo 7 (14,5%), которые в последнее время все чаще закупают для работы в такси. В число городов с самым высоким показателем аварийности за 10 месяцев 2023 года вошли: Омск (16%), Петрозаводск (14,7%), Тюмень (14,3%), Новосибирск (13,9%) и Ижевск (13,6%).

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