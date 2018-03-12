12 марта 2018, 11:59
Страховщики просят усложнить покупку электронного ОСАГО
Российский союз автостраховщиков обратился в ЦБ с просьбой усложнить процедуру покупки электронного ОСАГО. Предложили запретить загружать сканы документов и ограничить сеанс покупки на сайте страховой компании 90 минутами. Но, самое главное, страховщики просят отсрочить на 72 часа вступление в силу нового ОСАГО, чтобы избежать оформления полиса «задним числом».
РСА просит разрешить покупать ОСАГО только владельцу транспортного средства, а все данные документов обязать вводить вручную. Страховщики хотят исключить возможность загрузки сфабрикованных в фотошопе копий. Сейчас оформить ОСАГО может любой водитель, просто загрузив на сайте страховой компании электронные копии необходимых документов. Кроме того, РСА хочет оставить за страховой компанией право аннулировать полис при обнаружении неверных данных, «имеющих существенное значение».
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Отсрочка на 72 часа на вступление в силу электронного ОСАГО необходима, чтобы исключить случаи оформления полиса сразу после ДТП. Эксперты видят в этом предложении большую проблему. С одной стороны, автолюбитель не сможет по закону в течение трех суток управлять собственным автомобилем. С другой стороны, 72-часовая франшиза не действует при очной покупке в офисе страховщика, но в ряде регионов до сих пор сохраняется дефицит бланков, что опять-таки усложняет дело.
Кроме того, РСА просят смягчить требования к сайтам страховых компаний, продающих электронное ОСАГО. Например, предлагается отменить запрет на технические работы на сайте в дневное время и отменить предельные сроки на восстановление работы сайта. Сейчас все проблемы должны быть решены максимум за 8 часов.
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