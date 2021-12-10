Страховщики рассказали о новой схеме подставных ДТП
Затем они на скорую руку ремонтируют машину в своем сервисе, используя буэшные и неоригинальные запчасти, и снова выходят на «охоту». Автомобиль по такой схеме попадает в ДТП более десяти раз в год. Разоблачить подобную схему практически невозможно из-за отсутствия у страховщиков доступа к камерам и базам ГИБДД.
Кроме того, в машинах мошенники обычно везут дополнительное имущество (мотоциклы, стекла и и.п.), повреждение которого виновник аварии также обязан компенсировать, пишут Известия. Это позволяет вдвое увеличить сумму выплаты. С января по сентябрь 2021 года ущерб от мошенничества в автостраховании составил 2,9 млрд рублей.
- 2 649 000 РBMW 3 серия 2018 в Москве
- 4 297 000 РChevrolet Tahoe 2018 в Москве
- 2 650 000 РDodge Ram 2009 в Москве
- 120 000 РГАЗ ГАЗель 3302 2016 в Москве
- 2 990 000 РMercedes Maybach S-класс 2017 в Москве
- 17 930 000 РMaybach 57 2007 в Москве
- 570 000 РВАЗ (Lada) Largus 2013 в Москве
- 650 000 РMazda CX-7 2008 в Москве
- 750 000 РKIA Cerato 2019 в Москве
- 510 000 РKIA Rio 2010 в Москве
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