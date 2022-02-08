8 февраля 2022, 17:42
Страховщики рассказали о самых дорогих сосульках
Падающие с крыш сосульки, снег и глыбы льда наносят автомобилям серьезный ущерб. Если автомобиль не застрахован, владельцу приходится судиться с управляющей компанией. Если КАСКО есть, то компенсацию ущерба берет за себя страховщик.
Дарья Климова Фото: РБК
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В Санкт-Петербурге снег и лед упали на Volkswagen Polo, ущерб составил без малого 600 тысяч рублей. Замыкает ТОП-5 самых дорогих сосулек инцидент в Тюменской области с автомобилем Honda CR-V. Выплата составила почти 475 тысяч рублей.
В среднем по стране, в 2021 году сумма убытка автомобилям от снега и льда составила 126 тысяч рублей. Чаще всего жертвами становились автомобили Mercedes-Benz – на них приходится 15% всех страховых случаев. Второе место занимает Volkswagen (13%).
Упомянутые модели: Volkswagen Touareg (от 2 999 000 Р), Volkswagen Polo (от 649 500 Р), Honda CR-V (от 1 699 900 Р), BMW X6 (от 4 550 000 Р)
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04.02.2022, 22:32
В Сети появилось эпичное видео о высадке пассажиров в сугроб: снега было по горло. В РЖД открещиваются
03.02.2022, 10:26
Россиян предупредили: ОСАГО подорожает на 80%
02.02.2022, 14:01
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