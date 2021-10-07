Страховщики рассказали, от кого больше убытков от мужчин или женщин
Как показывают данные страховщиков, большая часть расходов ложится на плечи страховых компаний по вине мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, а также женщин старше 50 лет. Именно среди этой категории водителей были проведены повышенные выплаты по страховым случаям.
Согласно статистике ГИБДД, мужчины становятся виновниками ДТП значительно чаще, чем женщины. Но не стоит игнорировать тот факт, что мужчин-водителей больше.
Самыми аккуратными водителями в страховой компании назвали женщин в возрасте 40-50 лет. И даже представительницы прекрасного пола 30-40 лет на 15 процентов меньше среднего приносят ущерб страховым. Девушки от 18 до 30 лет тоже ездят достаточно аккуратно.
У мужчин-водителей показатель ущерба ниже среднего только в одной категории — от 40 до 50, и то, всего на 2%. Мужчины старше 50 лет причиняют ущерб на два процента выше среднего. Юноши от 18 до 30 лет — на 7 процентов.
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