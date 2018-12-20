20 декабря 2018, 00:02
Страховые компании назвали самые угоняемые автомобили
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Приближается конец года, а с ним и время подводить предварительные итоги. Журналисты поговорили с экспертами крупнейших российских страховых компаний и выяснили, какие автомобили в 2018 году угоняли чаще. Обошлось без неожиданностей. В группе риска – корейские и японские марки.
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Помимо двух явных лидеров, опрошенные журналистами РИА «Новости» страховщики назвали Kia Rio, Ford Focus и Toyota Land Cruiser. Компанию им составляют отечественные марки: ВАЗ 2121, ГАЗ, УАЗ «Патриот». Эти три модели взяли на заметку андеррайтеры СК «МАКС» и «Росгосстраха». Конечно, объем продаж той или иной модели напрямую влияет на количество угонов. Чем популярнее автомобиль, тем чаще его угоняют.
Есть у угонщиков своя региональная специфика. Например, по данным страховых компаний, в Москве чаще угоняют автомобили Toyota. Для одних страховщиков несчастливыми стали вседорожники RAV4 и Land Cruiser, для других – седаны Camry. В Петербурге злоумышленники отдают предпочтение Hyundai, вообще, и кроссоверу Santa Fe, в частности.
В регионах, по данным «Ренессанс страхования», популярностью у угонщиков пользуются Toyota RAV4, Kia Rio и Hyundai Solaris. При этом здесь отмечают, что угонять машины в Москве за последние три года стали в 1,5 раза реже, а в Петербурге количество угонов снизилось на 20%. Причины интереса преступников к конкретным моделям и маркам традиционны. Бюджетные автомобили обычно угоняют для разбора на запчасти. Машины представительского класса – для перепродажи в другие регионы и страны.
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