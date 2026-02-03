Вопрос с ремонтом бэушными запчастями по ОСАГО вновь открыт: страховщики настаивают на изменениях

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

3 февраля 2026, 18:06

Страховые компании России требуют пересмотра порядка ремонта по ОСАГО

Страховые организации выступили за корректировку системы ремонта по ОСАГО. Они считают, что действующий порядок устарел. Возможны новые правила для автовладельцев. Решение может повлиять на рынок.

В 2026 году российские страховые компании вновь подняли вопрос о необходимости пересмотра действующего механизма ремонта автомобилей, пострадавших в авариях, по полису ОСАГО. Как сообщает Коммерсантъ, страховщики уверены: существующая система уже не отвечает реалиям рынка и создает условия для многочисленных злоупотреблений.

Когда несколько лет назад вводили натуральное возмещение, то есть обязательный ремонт вместо денежной выплаты, предполагалось, что все детали будут только оригинальными, а сроки восстановления строго регламентированы. Вся ответственность за соблюдение этих условий легла на страховые компании. Однако за это время ситуация на рынке автозапчастей изменилась кардинально.

Сегодня многие комплектующие либо вовсе не производятся, либо их поставки в Россию серьезно затруднены. Из-за этого сроки ремонта часто срываются, а страховщики сталкиваются с волной претензий от клиентов. В результате растет число судебных разбирательств, где автовладельцы через автоюристов добиваются крупных штрафов и неустоек за просрочку.

По мнению представителей страхового рынка, полностью отказываться от натурального возмещения не стоит - это может привести к всплеску мошенничества. Тем не менее, они настаивают на необходимости доработки механизма. Среди предложений - разрешить использовать в ремонте не только новые, но и бывшие в употреблении детали, а также ограничить ответственность компаний за задержки, вызванные объективными причинами.

Страховщики подчеркивают, что без изменений система продолжит работать в убыток и для них, и для автовладельцев. В ближайшее время они намерены обратиться в Банк России с официальным предложением о корректировке правил. Как будет развиваться ситуация, покажет реакция регулятора и дальнейшие шаги участников рынка.

