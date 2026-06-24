Дефицит бензина есть, а спрос на подвоз топлива не вырос - почему так происходит

24 июня 2026, 09:12
Страховые сервисы для автомобилистов: подвоз топлива не стал востребован даже при дефиците
Страховые сервисы для автомобилистов: подвоз топлива не стал востребован даже при дефиците
В ряде регионов России наблюдается нехватка топлива, но страховые компании не фиксируют роста обращений за услугой подвоза бензина. Как это объясняют эксперты, какие сервисы действительно востребованы и что происходит на рынке - разбираемся, почему ситуация развивается именно так. Мало кто знает, что даже в условиях очередей на АЗС водители чаще выбирают другие опции страховой поддержки.
Ситуация с топливом в России в последние недели вызывает немало вопросов у автомобилистов. Несмотря на заметный дефицит бензина и солярки в некоторых регионах, включая Московскую область, где на заправках выстраиваются длинные очереди, спрос на услугу подвоза топлива по страховым программам остается на прежнем уровне. Это может удивить многих, ведь логика подсказывает: чем сложнее найти топливо, тем выше должна быть востребованность подобных сервисов.
Как сообщает «Российская Газета», специалисты компании Росгосстрах внимательно изучили статистику обращений по программе «Помощь на дороге» и каско с сервисными опциями. Оказалось, что даже на фоне ажиотажа на АЗС клиенты не стали чаще заказывать доставку бензина или дизеля. Основной интерес по-прежнему вызывает эвакуация автомобиля, вызов аварийного комиссара и помощь с запуском двигателя или подзарядкой аккумулятора.
В страховой компании отмечают: услуга подвоза топлива входит в стандартный пакет для многих программ каско, а также доступна в отдельном продукте «Помощь на дорогах». Водители могут воспользоваться эвакуацией после ДТП или поломки, получить помощь аварийного комиссара, воспользоваться сервисом вскрытия автомобиля, подзарядки аккумулятора, запуска двигателя, замены колеса, а также получить технические и юридические консультации.
По данным Росгосстраха, чаще всего автомобилисты обращаются за вызовом аварийного комиссара (52% случаев), эвакуацией (33%) и подзарядкой аккумулятора или запуском двигателя (10%). Все остальные услуги, включая подвоз топлива, занимают менее 5% обращений. География обращений за подвозом топлива распределена равномерно, без явных всплесков в отдельных регионах, а большинство заявок поступает из европейской части страны.
Эксперты компании объясняют: структура спроса на страховые сервисы довольно стабильна и быстро реагирует на сезонные изменения. Например, зимой чаще требуется запуск двигателя, а весной - подзарядка аккумулятора. Если бы ситуация с топливом стала критической, это сразу бы отразилось на статистике обращений. Однако, по мнению руководителя управления методологии и анализа клиентского опыта Росгосстраха Никиты Мансурова, отсутствие роста спроса на подвоз топлива говорит о том, что пока ситуация не перешла в острую фазу.
Интересно, что 99% клиентов получают обратную связь по заявке на помощь на дороге в течение пяти минут, а 95% услуг оказываются в тот же день. Только 5% случаев переносятся по желанию самих клиентов. Это говорит о высокой скорости реагирования страховых сервисов, что особенно важно в условиях нестабильной ситуации на рынке топлива.
Для сравнения, многие водители в России уделяют больше внимания техническому обслуживанию своих автомобилей, чем собственному здоровью - об этом говорится в материале о привычках российских автомобилистов. Это подтверждает, что для большинства автовладельцев важнее заранее подготовиться к возможным поломкам, чем рассчитывать на экстренные сервисы.
В завершение стоит добавить несколько важных фактов: страховые услуги для автомобилистов в России продолжают развиваться, но их востребованность напрямую зависит от реальных потребностей водителей. Даже при заметном дефиците топлива большинство предпочитает решать проблему самостоятельно или заранее планировать заправку. Это может указывать на высокий уровень адаптации и самостоятельности российских автомобилистов, а также на то, что страховые сервисы остаются скорее подстраховкой, чем первой необходимостью в сложных ситуациях.
Похожие материалы
-
24.06.2026, 16:04
В Госдуме предложили отменить требования локализации для электромобилей в такси
Депутат Георгий Камнев внес в Госдуму законопроект, который может изменить правила для электромобилей в такси. Новые условия обещают поддержку экологичного транспорта и снижение нагрузки на бензиновые запасы. Почему это важно именно сейчас, какие автомобили уже попали в реестр и что ждет рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.06.2026, 15:48
Госавтоинспекция объяснила, что не будет новых штрафов за телефон и тонировку с 1 июля
Водителей напугали новыми штрафами за телефон и тонировку, но на деле все оказалось иначе. Госавтоинспекция официально опровергла слухи о резком ужесточении наказаний с 1 июля. Почему эта тема вызвала столько споров и что реально меняется - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как на самом деле принимаются такие решения и почему важно следить только за официальными сообщениями.Читать далее
-
24.06.2026, 15:32
Скидка на штрафы ГАИ в 2026 году: новые правила и ограничения для водителей
В прошлом году изменились условия скидки на штрафы ГАИ: теперь она составляет 25% и действует только 30 дней. Мало кто знает, что не все нарушения попадают под льготу, а при обжаловании сроки не замораживаются. Какие нюансы важно учесть, чтобы не переплатить - объяснил эксперт. Почему это особенно актуально сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.06.2026, 15:16
Российский лимузин Aurus стал символом новых отношений КНДР и России
Ким Чен Ын вновь удивил публику, появившись на важном военном событии на российском лимузине Aurus Senat. Эксперты отмечают, что этот автомобиль стал не только средством передвижения, но и ярким знаком сближения между Россией и КНДР. Почему именно сейчас этот жест вызывает столько обсуждений, и что стоит за выбором машины для лидера Северной Кореи - разбираемся в материале.Читать далее
-
24.06.2026, 14:59
Эксперты предупреждают о возможном скачке цен на такси из-за роста стоимости топлива
В ближайшее время россияне могут столкнуться с увеличением стоимости поездок на такси. Причиной называют подорожание топлива, которое уже влияет на расходы перевозчиков. Эксперты отмечают, что ситуация будет развиваться по-разному в каждом регионе. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в материале.Читать далее
-
24.06.2026, 14:41
Exeed убрал LX и TXL с рынка: какие модели остались и что это значит для покупателей
На российском рынке исчезли сразу две популярные модели Exeed - LX и TXL. Теперь в продаже остались только RX и VX, причем цены на них заметно выше прежних. Почему это важно для автолюбителей, какие перемены ждут покупателей и как это связано с новыми брендами - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.06.2026, 14:23
Toyota пересмотрит планы: производство за рубежом снизят на 100 тысяч авто
Toyota неожиданно объявила о сокращении зарубежного производства на 100 тысяч автомобилей к февралю 2027 года. Причиной стали последствия конфликта на Ближнем Востоке и резкий рост затрат на логистику и топливо. Какие модели попадут под сокращение, что будет с рынком и как компания планирует компенсировать потери - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.06.2026, 13:52
Путешествие на юг России в 2026: цены на бензин, очереди на АЗС и объездные маршруты
В разгар сезона 2026 года автолюбители вновь сталкиваются с вопросами топлива и дорожных заторов на пути к Черному морю. Разбираемся, как изменились цены на бензин, где возможны перебои и какие маршруты помогут сэкономить время в дороге.Читать далее
-
24.06.2026, 13:47
Lada Vesta SW Cross и Solaris KRX: сравнение кросс-универсалов 2026 года для России
В 2026 году российский рынок бюджетных кросс-универсалов сузился до двух моделей - Lada Vesta SW Cross и Solaris KRX. Эксперты разобрали их по деталям, чтобы выяснить, какой автомобиль лучше подходит для российских дорог и условий эксплуатации.Читать далее
-
24.06.2026, 13:43
Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan: сравнение цен, оснащения и особенностей для России
Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan продолжают конкурировать за внимание российских водителей. В материале рассматриваются ключевые различия в комплектациях, ценах и технических характеристиках, а также причины, по которым одна из моделей оказывается предпочтительнее на российском рынке.Читать далее
Похожие материалы
-
24.06.2026, 16:04
В Госдуме предложили отменить требования локализации для электромобилей в такси
Депутат Георгий Камнев внес в Госдуму законопроект, который может изменить правила для электромобилей в такси. Новые условия обещают поддержку экологичного транспорта и снижение нагрузки на бензиновые запасы. Почему это важно именно сейчас, какие автомобили уже попали в реестр и что ждет рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.06.2026, 15:48
Госавтоинспекция объяснила, что не будет новых штрафов за телефон и тонировку с 1 июля
Водителей напугали новыми штрафами за телефон и тонировку, но на деле все оказалось иначе. Госавтоинспекция официально опровергла слухи о резком ужесточении наказаний с 1 июля. Почему эта тема вызвала столько споров и что реально меняется - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как на самом деле принимаются такие решения и почему важно следить только за официальными сообщениями.Читать далее
-
24.06.2026, 15:32
Скидка на штрафы ГАИ в 2026 году: новые правила и ограничения для водителей
В прошлом году изменились условия скидки на штрафы ГАИ: теперь она составляет 25% и действует только 30 дней. Мало кто знает, что не все нарушения попадают под льготу, а при обжаловании сроки не замораживаются. Какие нюансы важно учесть, чтобы не переплатить - объяснил эксперт. Почему это особенно актуально сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.06.2026, 15:16
Российский лимузин Aurus стал символом новых отношений КНДР и России
Ким Чен Ын вновь удивил публику, появившись на важном военном событии на российском лимузине Aurus Senat. Эксперты отмечают, что этот автомобиль стал не только средством передвижения, но и ярким знаком сближения между Россией и КНДР. Почему именно сейчас этот жест вызывает столько обсуждений, и что стоит за выбором машины для лидера Северной Кореи - разбираемся в материале.Читать далее
-
24.06.2026, 14:59
Эксперты предупреждают о возможном скачке цен на такси из-за роста стоимости топлива
В ближайшее время россияне могут столкнуться с увеличением стоимости поездок на такси. Причиной называют подорожание топлива, которое уже влияет на расходы перевозчиков. Эксперты отмечают, что ситуация будет развиваться по-разному в каждом регионе. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в материале.Читать далее
-
24.06.2026, 14:41
Exeed убрал LX и TXL с рынка: какие модели остались и что это значит для покупателей
На российском рынке исчезли сразу две популярные модели Exeed - LX и TXL. Теперь в продаже остались только RX и VX, причем цены на них заметно выше прежних. Почему это важно для автолюбителей, какие перемены ждут покупателей и как это связано с новыми брендами - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.06.2026, 14:23
Toyota пересмотрит планы: производство за рубежом снизят на 100 тысяч авто
Toyota неожиданно объявила о сокращении зарубежного производства на 100 тысяч автомобилей к февралю 2027 года. Причиной стали последствия конфликта на Ближнем Востоке и резкий рост затрат на логистику и топливо. Какие модели попадут под сокращение, что будет с рынком и как компания планирует компенсировать потери - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.06.2026, 13:52
Путешествие на юг России в 2026: цены на бензин, очереди на АЗС и объездные маршруты
В разгар сезона 2026 года автолюбители вновь сталкиваются с вопросами топлива и дорожных заторов на пути к Черному морю. Разбираемся, как изменились цены на бензин, где возможны перебои и какие маршруты помогут сэкономить время в дороге.Читать далее
-
24.06.2026, 13:47
Lada Vesta SW Cross и Solaris KRX: сравнение кросс-универсалов 2026 года для России
В 2026 году российский рынок бюджетных кросс-универсалов сузился до двух моделей - Lada Vesta SW Cross и Solaris KRX. Эксперты разобрали их по деталям, чтобы выяснить, какой автомобиль лучше подходит для российских дорог и условий эксплуатации.Читать далее
-
24.06.2026, 13:43
Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan: сравнение цен, оснащения и особенностей для России
Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan продолжают конкурировать за внимание российских водителей. В материале рассматриваются ключевые различия в комплектациях, ценах и технических характеристиках, а также причины, по которым одна из моделей оказывается предпочтительнее на российском рынке.Читать далее