Дефицит бензина есть, а спрос на подвоз топлива не вырос - почему так происходит

Страховые сервисы для автомобилистов: подвоз топлива не стал востребован даже при дефиците

В ряде регионов России наблюдается нехватка топлива, но страховые компании не фиксируют роста обращений за услугой подвоза бензина. Как это объясняют эксперты, какие сервисы действительно востребованы и что происходит на рынке - разбираемся, почему ситуация развивается именно так. Мало кто знает, что даже в условиях очередей на АЗС водители чаще выбирают другие опции страховой поддержки.

В ряде регионов России наблюдается нехватка топлива, но страховые компании не фиксируют роста обращений за услугой подвоза бензина. Как это объясняют эксперты, какие сервисы действительно востребованы и что происходит на рынке - разбираемся, почему ситуация развивается именно так. Мало кто знает, что даже в условиях очередей на АЗС водители чаще выбирают другие опции страховой поддержки.

Ситуация с топливом в России в последние недели вызывает немало вопросов у автомобилистов. Несмотря на заметный дефицит бензина и солярки в некоторых регионах, включая Московскую область, где на заправках выстраиваются длинные очереди, спрос на услугу подвоза топлива по страховым программам остается на прежнем уровне. Это может удивить многих, ведь логика подсказывает: чем сложнее найти топливо, тем выше должна быть востребованность подобных сервисов.

Как сообщает «Российская Газета», специалисты компании Росгосстрах внимательно изучили статистику обращений по программе «Помощь на дороге» и каско с сервисными опциями. Оказалось, что даже на фоне ажиотажа на АЗС клиенты не стали чаще заказывать доставку бензина или дизеля. Основной интерес по-прежнему вызывает эвакуация автомобиля, вызов аварийного комиссара и помощь с запуском двигателя или подзарядкой аккумулятора.

В страховой компании отмечают: услуга подвоза топлива входит в стандартный пакет для многих программ каско, а также доступна в отдельном продукте «Помощь на дорогах». Водители могут воспользоваться эвакуацией после ДТП или поломки, получить помощь аварийного комиссара, воспользоваться сервисом вскрытия автомобиля, подзарядки аккумулятора, запуска двигателя, замены колеса, а также получить технические и юридические консультации.

По данным Росгосстраха, чаще всего автомобилисты обращаются за вызовом аварийного комиссара (52% случаев), эвакуацией (33%) и подзарядкой аккумулятора или запуском двигателя (10%). Все остальные услуги, включая подвоз топлива, занимают менее 5% обращений. География обращений за подвозом топлива распределена равномерно, без явных всплесков в отдельных регионах, а большинство заявок поступает из европейской части страны.

Эксперты компании объясняют: структура спроса на страховые сервисы довольно стабильна и быстро реагирует на сезонные изменения. Например, зимой чаще требуется запуск двигателя, а весной - подзарядка аккумулятора. Если бы ситуация с топливом стала критической, это сразу бы отразилось на статистике обращений. Однако, по мнению руководителя управления методологии и анализа клиентского опыта Росгосстраха Никиты Мансурова, отсутствие роста спроса на подвоз топлива говорит о том, что пока ситуация не перешла в острую фазу.

Интересно, что 99% клиентов получают обратную связь по заявке на помощь на дороге в течение пяти минут, а 95% услуг оказываются в тот же день. Только 5% случаев переносятся по желанию самих клиентов. Это говорит о высокой скорости реагирования страховых сервисов, что особенно важно в условиях нестабильной ситуации на рынке топлива.

Для сравнения, многие водители в России уделяют больше внимания техническому обслуживанию своих автомобилей, чем собственному здоровью - об этом говорится в материале о привычках российских автомобилистов. Это подтверждает, что для большинства автовладельцев важнее заранее подготовиться к возможным поломкам, чем рассчитывать на экстренные сервисы.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: страховые услуги для автомобилистов в России продолжают развиваться, но их востребованность напрямую зависит от реальных потребностей водителей. Даже при заметном дефиците топлива большинство предпочитает решать проблему самостоятельно или заранее планировать заправку. Это может указывать на высокий уровень адаптации и самостоятельности российских автомобилистов, а также на то, что страховые сервисы остаются скорее подстраховкой, чем первой необходимостью в сложных ситуациях.