Странные и смешные: их конструкция вызывает большие вопросы
BMW Gina
Довольно странный и неоднозначный двухместный концепткар от BMW. Потому что выглядит он круто, но ровно до тех пор, пока вы не узнаете из чего он сделан. Это водостойкая, полупрозрачная, искусственная кожа, также известная как спандекс с полиуретановым покрытием. Это не только странно, но и совершенно непрактично. К счастью дальше концепта дело не пошло, да и с тех пор BMW ничего такого больше не пыталась сотворить.
Nissan Cube
Это тот случай, когда название на 100% имеет смысл, ведь эта машина реально была создана в форме куба. Если изначально кубическое авто смотрелось неплохо, то вот модернизация во втором и третьем поколении точно не пошла ему на пользу!
Машина была очень просторной и экономичной, и, видимо, многим была по душе, так как продержалась в продаже больше 20 лет. Одним из ее огромных достоинств была цена.
Peugeot Moovie
Мы не знаем, что именно планировала компания Peugeot, создавая этот концепт, но у них получилось стильное колесо для хомячка на отдельных колесах.
Идея принадлежала 23-летнему студенту, который разработал концепт абсолютно экологичного автомобиля. Хочется верить, что в будущем удастся придумать что-то такое же дружелюбное для природы, но менее ужасное внешне.
Reliant Robin
Никто не спорит, что трехколесная машина вариант вполне рабочий, вот только третье колесо стоило размещать сзади. К несчастью, в Reliant этого не знали. В итоге третье колесо у них было спереди и обеспечивало не просто поворот, а переворот всей машины. Но машина была очень дешевой, на этом и держались.
Самое смешное, что машина эта выпускалась с 1973 по 2002 годы! То есть 29 лет машина, которая достаточно легко опрокидывалась, находилась в серийном производстве и пользовалась спросом!
Aurora Safety Car
Эта странная машина с непонятными, то ли мутными, то ли оплавившимися прозрачными элементами, была представлена в качестве самой безопасной в 1957 году. Очевидно, что за высокую безопасность приходится платить высокую цену, но, похоже, что в данном случае речь шла бы о вашем достоинстве. Машина даже по меркам 50-х выглядела чудовищно!
К счастью, она так навсегда и осталась в стадии концепта и никому в мире не довелось испытать унижения, став обладателем этого кошмара на колесах.
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