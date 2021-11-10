Странные японские машины. Точный расчет или все же просчет?
Nissan Murano CrossCabriolet
Скажем так, к самому Murano нет никаких претензий, хороший автомобиль. Но вот превращать в кабриолет внедорожник такого размера… Он выглядит больше как жертва аварии, в которой уцелело все, кроме крыши.
С поднятым верхом он смотрится однозначно лучше.
Suzuki X-90
Кстати, о внедорожниках с откидной крышей. У другой японской компании есть еще один экземпляр – Suzuki X-90. Если честно, то больше всего он напоминает какой-то недопикап, да и вообще, выглядит странно.
Не очень понятно, что хотели сделать авторы этой модели, но в итоге у них получилось нечто слишком громоздкое для кабриолета и слишком маленькое для гордого звания внедорожник.
Nissan Juke
Не хотим обидеть владельцев «жуков», но хорошо они выглядят только сзади... Журнал Grand Tour даже в шутку переименовал свою ежегодную номинацию «Худший автомобиль года» в «Nissan Juke».
И ладно бы только внешность его подвела – о вкусах не спорят – но сомнительная красота этой машины лишь первая из проблем. Семь отзывов машин с различными довольно серьезными причинами (среди них утечка топлива и проблемы с датчиком кислорода). Да и на автоматическую трансмиссию «жука» было много жалоб.
Isuzu VehiCross
Еще один эксперимент автопроизводителей, который оказался провальным. Этот компактный внедорожник выглядит так, словно заднюю часть салона из него просто вырезали. Двудверная машина отличается обилием черного пластика в наружной отделке, он просто-таки обволакивает ее всю по кругу. В общем-то именно странная внешность стала поводом для массы негативных отзывов, в итоге модель продержалась на конвейере совсем недолго. Первые машины в Японии появились в 1997 году, а в 2001 году производство было прекращено.
Nissan S-Cargo
Уже из названия ясно – машина создавалось для перевозки грузов. И да, создатели не скрывали, что это была единственная цель машины. Этот автомобиль никогда не попал бы в наш список, если бы не одно «но» – его размеры. Этот якобы грузовой автомобиль был слишком мал даже для перевозки небольших грузов! В итоге за 3 года было выпущено 8 тыс. этих машин, но потом компания сдалась и прекратила производство.
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- 1 389 000 РNissan Murano 2013 в Москве
- 1 385 000 РNissan Juke 2017 в Москве
- 1 340 000 РNissan Murano 2011 в Москве
- 2 973 000 РNissan Murano 2018 в Москве
- 955 000 РNissan Murano 2011 в Москве
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