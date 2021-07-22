Странный лимузин с десятью дверьми выставили на аукционе В Японии
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Пара 10-дверных удлиненных Chevrolet Suburbans появилась на аукционе в Японии. Оба были доступны на отдельных страницах аукционов Yahoo. Правда, накануне закрытия торгов, ни на один из них не поступили заявки. Начальная цена лимузина составляет 1 миллион иен (672 тыс. рублей по текущему обменному курсу).
Предположительно, автомобили использовались в качестве маршрутных такси в аэропорту. Автомобиль ждал пассажиров на взлетной полосе, чтобы отвезти людей к терминалу.
Согласно объявлениям на аукционе, золотисто-бежевый Suburban выпущен в январе 1983 года, а серо-синий экземпляр в июле 1987 года. Оба оснащены двигателями объемом 7,43 литра и автоматической коробкой передач.
Продавец утверждает, что в мире существует только четыре таких автомобиля. Но Stageway, а позже Armbruster-Stageway строили расширенные Suburbans на протяжении десятилетий. Правда, нам не удалось найти другие модели 1980-х годов, в которых было бы по пять дверей с каждой стороны. Если восьмидверная компоновка была доступна, найти другие 10-дверные модели той эпохи не удалось.
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