Владельцы новых электрокаров Rivian столкнулись с неожиданной проблемой – что случилось

Странный сбой ПО не дает заряжать Rivian R1S и R1T от сети в мороз

Владельцы обновленных Rivian R1S и R1T заметили необычную ошибку. В мороз автомобили не заряжаются от обычной сети. Быстрая зарядка при этом работает. Компания уже готовит решение. Причины сбоя пока не раскрыты. Ожидается обновление программного обеспечения.

Владельцы новых электромобилей Rivian R1S и R1T второго поколения неожиданно столкнулись с необычной проблемой. Как сообщает autoevolution, в сильные морозы автомобили отказываются заряжаться от обычной сети переменного тока. При этом быстрая зарядка продолжает работать.

Ситуация вызвала немало вопросов среди автолюбителей, ведь подобные сбои могут серьезно усложнить эксплуатацию электрокара зимой. Особенно это актуально для регионов с суровым климатом, где температура часто опускается ниже нуля. В таких условиях возможность зарядить машину становится важной.

По словам представителей Rivian, причина кроется в программном обеспечении. В компании уже признали наличие ошибки и намерены выпустить обновление, которое устранит сбой в ближайшее время. Пока же владельцам приходится искать альтернативные способы зарядки или пользоваться только быстрыми зарядными станциями.

Интересно, что обычно именно быстрая зарядка вызывает больше сложностей при низких температурах. Литий-ионные аккумуляторы чувствительны к холоду, поэтому производители используют специальные системы подогрева и предварительной подготовки аккумуляторов. Однако в данном случае проблема затронула именно обычную зарядку от сети, что выглядит довольно необычно.

Пока неясно, сколько автомобилей столкнулось в данной проблемой, и в каких регионах она обнаруживается чаще всего. Владельцам следует быть внимательнее и соблюдать ограничения при планировании поездок в морозную погоду.